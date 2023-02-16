Мизогиния. Мужчины, которые ненавидят женщин

Есть такое понятие в психологии - мизогиния. ✅Кто такой мизогин и почему нужно бежать от такого мужчины - читайте далее...

Презрение к женскому полу имеет научное название – мизогиния. Впервые этот термин возник в Древней Греции. Мизогиния – это не странная особенность, а болезненное состояние души, которое ведет к одиночеству, формированию деструктивных отношений и общему снижению качества жизни. Это опасное социальное явление, которое служит оправданием нарушений прав женщин, от едких шуточек, до реального физического насилия.

Мизогиния - презрение к женскому полу

Отчасти мизогиния является следствием сексизма и половой дискриминации. Ее появление было неизбежно в патриархальном обществе, в котором женщина исторически считалась более слабым и бесполезным существом.

Истоки этого явления находятся глубоко в подсознании. Сейчас мало кто решится отрыто сделать заявление о том, что «женщина – человек второго сорта». Но влияние таких установок можно легко обнаружить в притеснениях прекрасного пола в профессиональной среде или популярных поговорках – «Баба с воза, кобыле легче», «Курица не птица, женщина не человек» и т.д.

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Индивидуальные причины мизогинии следует искать в негативном опыте прошлого. К ним могут относиться:

- Проблемные отношения в детстве с женскими фигурами (мать, сестра, бабушка и т.д.);

- Отсутствие эмоционального контакта с матерью;

- Физические наказания от лиц женского пола;

- Родительский пример (негативное отношение к женщинам в родительской семье);

- Воспитание в неблагополучной семье;

- Воспитание чрезмерно заботливой матерью, которое вызвало отвращение к женскому полу;

- Стремление подражать человеку с подобными установками и т. д.

Современные мизогины делятся на две основные группы:

Активные – это мужчины, которые выражают свою неприязнь к слабому полу открыто и при любой возможности несут свои идеи в массы.

– это мужчины, которые выражают свою неприязнь к слабому полу открыто и при любой возможности несут свои идеи в массы. Скрытые – такие мужчины склонны скрывать свое истинное отношение к женщинам даже от себя. Они могут быть галантными и обходительными, но позже обязательно покажут свое истинное лицо. Этот тип мизогинов наиболее опасен.

Чаще мизогиния возникает у импульсивных и впечатлительных мужчин. Важно отличать истинного женоненавистника, от того, кто не может простить обид бывшей подруге.

Громкие высказывания о том, что «Все женщины стервы» - не про мизогинию. Настоящий мизогин проявляет свои чувства не только словом, но и делом, активно притесняя представительниц прекрасного пола.

К признакам истинной мизогинии относятся:

- Поступки и высказывания с целью унизить женщину;

- Чрезмерное восхищение мужской ролью, отнесение представителей сильного пола к «высшей касте»;

- Обесценивание женских успехов, ярость от того, что женщина в чем-то оказалась лучше;

- Дерзость и эгоцентризм по отношению к женщинам;

- Чувство неловкости в женском обществе, стремление всячески его избегать;

- Отсутствие сочувствия к женщине, чувство унижения при необходимости в чем-то ей помочь или извиниться перед ней;

- Уверенность в том, что женщина рождена для того, чтобы обслуживать мужчину;

- Распространение ненависти на всех женщин, а не только на ту, которая причинила вред.

В отношениях мизогин думает исключительно о собственном удовлетворении. Он может исчезнуть из поля зрения женщины, не объясняя причин, а затем вернуться как «подарок судьбы». В семейной жизни он склонен становиться «домашним тираном» и превращать в ад существование женщины, рискнувшей подпустить его слишком близко.

Ему чуждо раскаяние за плохое обращение. Он использует любой повод для ссоры, чтобы дать выход скопившейся внутри ненависти. Его контроль, может принимать форму насилия. Ему необходимо подавлять женщину, чтобы она не была достаточно сильной, чтобы уйти.

Опасность отношений с ним заключается в его внутренней установке – «Того, кого ненавидишь, нужно уничтожить». Потому благополучие оказавшейся рядом с ним женщины под серьезной угрозой. В паре с мизогином ее жизнь замирает, из нее уходят радость и спокойствие. Останавливается любое развитие, единственное, что остается – это борьба за выживание. И эта борьба не на жизнь, а на смерть. Ведь мизогину никогда не нужны причины агрессии, поводом для нападения на жертву является его внутренняя ненависть.

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Скрытого мизогина не всегда легко распознать. На первых порах он может быть нежным и заботливым. Создавать для женщины иллюзию тепла и защищенности. Но только до того момента, пока ловушка не захлопнется. После этого сценарий кардинально перестраивается. И это уже не сказка о любви, а полноценный фильм ужасов.

Напряжение в отношениях нарастает постепенно, по мере укрепления зависимости жертвы. Мизогин очень хорошо чувствует - насколько далеко он может зайти именно сейчас. Он приучает избранницу к боли и унижениям шаг за шагом. Потом она и сама не поймет - когда нежные слова сменились едкими замечаниями, а забота террором. Он виртуозно внушит ей чувство вины за то, что обидел ее, и уверенность в том, что лучшей доли она не достойна. Мизогин всегда уверен в собственной правоте. Чем еще больше подавляет, уже и так загнанную в угол, женщину.

Отношения с мизогином – это отношения, из которых нужно бежать. Одиночество и материальные затруднения – это сущие пустяки по сравнению с тем, что ждет жертву в будущем. Но, как известно, между любовью и ненавистью вовсе не один шаг, а тысячи попыток все исправить. Женщина может долгое время искать оправдания жестокому поведению супруга, принимать тиранию за временные сложности и притирку. Жалеть его и пытаться растопить лед его души своей любовью. Однако на практике желаемых результатов это не приносит.

Дальнейшая судьба такой женщины достаточно безрадостна. Годы жизни с мизогином сделают ее нервной и издерганной. Постоянные эмоциональные встряски и напряжение расшатают ее соматическое здоровье. Ее самооценка будет настолько разрушена, что не останется сил даже на то, чтобы следить за собой, не говоря уж о профессиональных достижениях.

У ее мужа дела будут обстоять совершенно иначе. О нем будут говорить как о человеке достойном и успешном, у которого лишь одна проблема – с женой не повезло. И самое страшное, что к тому моменту жертва будет полностью согласна с этой точкой зрения.

Может ли он измениться? Нет, его и так все устраивает, мотив к изменениям у него отсутствует. Жертва не может влиять на своего палача. Чем более стойкой и изобретательной она будет, тем продолжительнее и интереснее станет его игра.

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Однако мизогину подойдет далеко не каждая женщина. Его жертва должна обладать следующими характеристиками:

- Быть активной и независимой;

- Иметь способность к глубокой привязанности;

- Отличаться добротой и сентиментальностью;

- Быть привлекательной для представителей противоположного пола;

- Доверять другим как самой себе;

- Стремиться к новым знаниям и впечатлениям;

- Быть способной к сотрудничеству и очень ответственной.

Женщины, обладающие этими качествами, входят в группу риска. Поскольку зла не помнят и могут прощать бесконечно.

Мизогиния – это очень глубокая система убеждений и ее не просто изменить. Это психологическое расстройство, которое поддается коррекции. Но заниматься этим должен квалифицированный психотерапевт, а не «любимая женщина». В наиболее сложных случаях применяется лекарственная терапия. опубликовано econet

Автор Ирина Никнютьева

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