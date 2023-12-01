"- Не, не мне ничего не нужно, я не претендую или вам нужнее, возьмите, получите, а я ещё подожду..."

Знаете такую категорию людей, которые готовы все раздать другим и ничего для себя? Или тех, кто всех вокруг оправдывает, объясняет причину поведения, мотивацию других людей, а себя при этом задвигает, оставляет на потом, до лучших времен? Ну понятно, они так себя ведут со мной потому-то, потому, но я не обижаюсь, не злюсь на них. Что вы, что вы, я всем доволен! У меня все хорошо! Встречались с такими?

Обесценивание

Это такие люди, которые с одной стороны всё время как бы на позитиве. Ключевое слово “как бы”. Вроде улыбаются, открыты, готовые всем с тобой поделиться. С другой, если глубже копнуть, когда смотришь на них, возникает какая-то неловкость, чувство жалости, внутренний дискомфорт. Что вот они такие несчастные, беспомощные, всё лучшее отдают другим, а себе ничего.

Да, позиция жертвы их постоянное амплуа. Или даже у меня такая ассоциация “грустный клоун”. Понятное дело, что для одних это осознанный выбор, чтобы ничего не менять и пользоваться этой ролью себе во благо, для других нет. Нет, потому что они искренне верят в то, что они заслуживают того, что с ними происходит. Они верят, что большего им нельзя. При чём, если спросить их почему нельзя, они толком и не дадут ответа. Вот просто у них так на подкорке записано: “нельзя”, а откуда эта запись и пояснений к ней нет.

По манере поведения они часто напоминают детей, таких же инфантильных, с распахнутой наружу душой и одновременно беззащитных, потерянных, а главное жаждущих поддержки и любви. Примерно как потерявшийся в толпе ребёнок, ищущий глазами взрослых, но такой маленький, растерянный и не знающий, что делать.

Как такими становятся? Да разными способами. Кого-то сильно ограничивали родители, всё решали за него в детстве, авторитарно подавляли и при этом говорили, что мы лучше знаем, что тебе нужно. Другим ещё в яслях сказали, что тебе положено только это, сиди и не высовывайся, на большее не претендуй. Третьим внушили, что с младшим братом или сестрой ты должен полностью всем делиться или отдавать самое лучшее из своего. Четвёртые в своём детстве ничего толком не видели, поэтому решили своих детей долюбить, дать им самое лучшее, а себе запретили иметь. Пятым пришлось стать изгоем в собственной семье, поэтому они решили, что раз родные так к ним относятся, значит этого они и достойны. Историй и судеб на эту тему много. Главное, что их объединяет это обесценивания себя: своих способностей, решений, выборов, поступков. И полное согласие, что так и должно быть!

Когда такой человек приходит на консультацию, то длительное время приходится работать с его внутренними установками из серии “достоин/ не достоин”, “можно или нельзя ему это”. И чем дольше человек жил с этими убеждениями, тем сложнее их перезаписывать, менять старые на новые. Приходится либо заново готовить площадку для строительства нового здания, под названием “самооценка”, либо делать капитальный ремонт в уже имеющемся, перебирая кирпичик за кирпичиком.

Конечно, в такие моменты ты сталкиваешься с сильным внутренним сопротивлением человека. Но именно оно и даёт ему ресурсы, энергию для изменений. И если обратить его внимание на это, дать инструменты для работы со своим сопротивлением, то результаты не заставят себя ждать. Постепенно внутренняя работа даёт о себе знать внешними изменениями. Как говориться в одной замечательной фразе “даже большого слона можно съесть маленькими кусочками”.опубликовано econet

Автор Евгения Лазарева

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