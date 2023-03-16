Молчание в отношениях. О чем молчим?

Молчание является многоликим явлением, очень неоднозначным и полярно полюсным. Оно может быть вынужденным (нет связи, во рту кляп и т.д.), и молчание может быть желанным ("замолчи", "не могу тебя слушать"); молчание может вызывать боль ("меня игнорирует близкий человек") и быть проявлением счастья (понимание без слов).
В отношениях мы говорим не только словами, но и молчанием... тишиной... Иногда молчание говорит больше чем слова... Молчание можно рассматривать как текст, который можно прочитать и осмыслить. Когда мы молчим, мы молчим по-разному, по разным причинам, для разного, разное время. Молчание является многоликим спутником отношений...что оно означает?
"Молчание… Как много их, молчаний
И как по-разному умеем мы молчать.
Молчим в минуту тяжких испытаний.
Молчим,когда так хочется кричать…
Молчим,когда слова всего нужнее.
Когда без них,увы,нас не понять.
Молчим,и даже звук издать не смеем-
Тот,кто молчит,готовится страдать.
Молчит,прелестная,ведь это неприлично
Затеять вовремя столь нужный разговор.
Молчит и Он,хоть знает преотлично-
Его молчание — ему же приговор…
Молчим мы и тогда,когда молчанье душит,
Сжимая горло и лишая сил
На то,чтоб прекратить всю боль,что счастье рушит,
Сказав лишь фразу: «Я тебя простил…»
Ещё молчанье есть,оно подлее —
Когда боишься ты напомнить,Кто ты есть…
Что Ты есть Человек,Тебе милее
Всех долларов должно быть слово«Честь».
Ещё молчим мы,обнимая милых,
Внимая щебетанью пустяков…
И только сердце стонет тихо
За то,что не находим нужных слов".
Что может стоять за молчанием? Перечислю типичные варианты, задающие диапазон молчания:
Таким образом, молчание является многоликим явлением, очень неоднозначным и полярно полюсным. Оно может быть вынужденным (нет связи, во рту кляп и т.д.), и молчание может быть желанным ("замолчи", "не могу тебя слушать"); молчание может вызывать боль ("меня игнорирует близкий человек") и быть проявлением счастья (понимание без слов).
Но все -таки, когда молчания в паре слишком много и не хватает проговоренности, ясности в отношениях, то молчание становится врагом отношений, признаком отчуждения и нарастания непонимания.
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Что делать?
Как правило, достаточно просто прокомментировать своему собеседнику, партнеру причины своего молчания или предупредить о нем. Например, "я так устала сегодня, что хочу полчаса помолчать, а потом поговорим" или "я не знаю, что сказать по этому поводу, мне нужно время подумать и помолчать", или "я довольно молчаливый человек, часто молчу или хочу помолчать, ничего не говоря".
Если такого комментария недостаточно и внутри нарастает недовольство партнером и напряжение в отношениях, значит требуется более глубокий анализ ваших отношений.опубликовано econet
Автор Татьяна Румянцева
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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