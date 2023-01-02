Мощная и доступная психотехника, которая изменит жизнь к лучшему

Что мешает любому из нас проживать день сегодняшний хотя бы немного продуктивней, приятней, успешней, чем день вчерашний? Много чего, разумеется! У всех по-своему…

Обойдёмся без предисловий! НО! Эти причины делятся на две категории…

1. Текущее – всё, мешающее конкретному человеку улучшить ситуацию здесь и сейчас. Погода, усталость, отсутствие денег, времени и уверенности, родственники, фаза луны, правительство, рептилоиды с Марса и т.д. до бесконечности.

2. Послевкусие – свежая, а значит, якая, сильная и довлеющая память об ошибках и неудачах вчерашних. Проявляет себя в быстрых, не успевающих осознаться, но успевающих запрограммировать ваш день мыслях типа: «Вчера переел на ночь, значит, и сегодня не смогу удержаться», «Вчера не получилось бросить курить, наверное, не стоит и пытаться», «Вчера не решился подойти-познакомиться с той красоткой, не решусь и сегодня» и т.п.

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Текущее – индивидуально. Как с ним справляться – решать вам, в зависимости от ваших ресурсов и обстоятельств. Послевкусие – универсальная стена на пути в светлое будущее. Побеждать её можно и нужно с помощью простого и тоже универсального метода. Итак…

Универсальный метод, который меняет жизнь

Шаг №1.

Каждый вечер, перед тем как заснуть, искренне, уверенно и спокойно проговорите про себя или вслух: «Каким бы он ни был, но этот день уже в прошлом. Я благодарю его за все возможности, которые он предоставил и за все уроки, которые он преподал.

Я прощаю себя за те возможности, которые пока не реализовал(а) и за те уроки, которые пока я не выучил(а). Завтра придёт новый день, а с ним новый, чистейший шанс изменить жизнь к лучшему!»

Шаг №2.

Живо ярко, подробно и с удовольствием представьте, что именно и как именно изменится завтра.

Шаг №3.

С утра, проснувшись, сразу опять представьте эти позитивные перемены, которые могут случиться уже сегодня!

Секрет мощи данной техники в том, что она медленно, но верно меняет вашу жизнь к лучшему, если выполнять эти простейшие шаги каждый день… опубликовано econet

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Автор Олег Колмычок

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