Мощная техника избавление от негативной энергии

Слова заключают в себе невероятную силу, и от того, каким образом люди их применяют, зависит их положительное или отрицательное воздействие. Свободное письмо – эффективный метод очистки от негативной энергии из людских умов и душ. Не важно, что происходит в вашей жизни сейчас и от какого именно заболевания вы хотите исцелиться, фантастическая способность письма врачевать изнутри может реально помочь.

Слова заключают в себе невероятную силу, и от того, каким образом люди их применяют, зависит их положительное или отрицательное воздействие. В этой связи стоит упомянуть свободное письмо – эффективный метод очистки от негативной энергии из людских умов и душ. Не важно, что происходит в вашей жизни сейчас и от какого именно заболевания вы хотите исцелиться, фантастическая способность письма врачевать изнутри может реально помочь.

Избавление от негативной энергии через письмо

Возможно, поэтому многие века люди ведут личные дневники или журналы. Данная традиция имеет под собой прочный научный фундамент.

Психологи и психиатры ссылаются то, что письменная фиксация, изложение травмирующих/провоцирующих стресс событий оказывает позитивное действие на физическое и душевное здоровье. Прямой эффект от экспрессивного письма, как правило, реализуется во временном усилении чувства тревоги, рождении отрицательных эмоций и неприятных ощущений физического плана. Возможно ухудшение настроения. Через некоторое время действительно обнаруживается благотворное действие экспрессивного письма на здоровье.

Описание упражнения ОЭП-12: у каждой эмоции имеется свой заряд (позитивный либо негативный).

Положительная и отрицательная энергия, которую рождают наши эмоции, ощутимо влияет на весь организм. Письмо как физическое действие способствует высвобождению какого-то количества данного заряда по аналогии с сексом, который дает возможность снять излишнее напряжение. Сжигая в финале исписанные листы, вы освобождаете более энергии и символично отпускаете ситуацию. Если регулярно избавляться от отрицательного энергетического заряда, энергия не станет аккумулироваться внутри человека. Позволяя эмоциям выйти, мы, образно говоря, сбрасываем с плеч ненужный груз, и не переносим его в последующий опыт.

Упражнение. Очищение посредством эмоционального письма

Манипуляция принесет больший результат, если писать без остановки, не думая, что напишете далее, и не выправляя написанный текст. Пунктуация и красивый почерк не играют в данном случае роли. В какой-то момент эмоции станут такими стремительными и беспощадными, что будет трудно подобрать соответствующие слова (это хорошо). Дайте возможность потоку мыслей вырваться наружу. Не нужно казаться вежливым и справедливым. После написания вы сожжете бумагу, и все это никто не прочтёт.

Как выполнять упражнение

1. Необходимо взять блокнот (тетрадь, чистый лист бумаги) и ручку и выбрать место, где вам никто не помешает. Сесть и выставить таймер на двенадцать минут.

2. Открыть блокнот (тетрадь) и начать писать о том, что тревожит и лишило покоя. Темы могут быть самыми различными: здоровье, работа, материальная ситуация, любовные отношения.

3. По прошествии 12 минут следует остановиться. Бросить исписанные листы бумаги в камин, печь, на мангал и разжечь огонь. Пламя несет в себе обновление очищение. Мы хотим нейтрализовать отрицательную энергию. Огонь изменит химический состав бумаги, преобразуя её в пепел.

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Это важно!

Перед сжиганием текста не следует перечитывать его, иначе можно заново отравиться отрицательной энергией.

Писать исключительно от руки. Чтобы иметь возможность максимально выплеснуть свой эмоциональный заряд, нужен непосредственный контакт с бумагой и ручкой.

С целью освободиться от душевной боли, не возбраняется применять резкие, отрицательно окрашенные слова, но не по отношению к собственной персоне. К себе следует быть добрым и понимать: вы имеете право ощущать то, что ощущаете.

На начальном этапе следует выполнять упражнение каждый день в продолжение 5 дней. Позже данная манипуляция станет для вас настоящим утренним ритуалом, методом систематического высвобождения плохой энергии и сохранения осознанности на здоровом уровне.

Почему для выполнения упражнения необходимо писать именно двенадцать минут? Число «12» несет серьезный сакральный смысл. У проповедников во всемирной истории было 12 последователей. Иисус Христос накормил тысячи голодных 5 хлебами и 2 рыбинами, и осталось 12 корзин продуктов. «12» символизирует равновесие: в суточном ходе времени 12 часов длится день и 12 - ночь. В годичном цикле - 12 месяцев.

Результаты

Практикуя технику эмоционального письма, важно осознавать, как психика на него реагирует. Если вы четко придерживаетесь рекомендаций, вы всё делаете правильно.

По окончании упражнения можно почувствовать лёгкость и ясность мысли или, напротив, усталость и эмоциональное опустошение. Могут возникнуть слабость, недомогание, но, когда негатив выплеснется наружу, состояние улучшится. При систематическом выполнении упражнения в эмоциональном состоянии непременно будут наблюдаться перемены: с каждой последующей страницей письма гнет плохой энергии станет ослабевать.публиковано econet

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