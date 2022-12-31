Прямо сейчас, в это самое мгновение признать: у меня есть ценная — независимо от чужих оценок — Я. Уже есть, сейчас есть. И я выбираю на эту Я смотреть. С вниманием и любовью. Детство закончилось, теперь моё время любить меня.
В поисках самопринятия («полюби себя») важный навык — умение развернуться к себе, поймать себя в фокус внимания. Бывает трудно найти эту «себя». Есть один приём, помогающий как бы взглянуть на себя со стороны.
Увидеть (представить мысленно) эту девочку-девушку-женщину. Ту, для которой я совершаю привычные действия...
Вот я наливаю суп, подаю тарелку… для Неё.
Вот завариваю чай, наливаю в красивую чашку… это Ей.
Складываю Её вещи… организую порядок, чтобы Ей было удобно…
Провожу расчёской по волосам — бережно, с осознанием ценности Её тела, ухаживаю как за ребёнком...
Покупаю одежду, и слушаю внимательно: удобно ли, не жмёт ли, не давит, дышится ли Ей..
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Мысленно ставить акцент — для кого это всё.
В общении с другими полезно приучать себя не упускать себя из внимания.
Когда критикуют, задевают — первым делом бросаться к себе. Не убегать махать кулаками в сторону обидчиков, а повернувшись к Той, что уязвлена, проживать вместе с Ней её боль и печаль.
Латать вниманием её дыры, а не подыскивать слова-камни повесомее, чтобы причинить побольше дыр обидчику.
Куда устремляется чаще всего детское сознание? Научать, воспитывать обидчика «чтоб знал!». Но на самом деле — делать его лучше нужно, чтобы он исправился. Вернулся и пожалел меня, и признал мою ценность.
Слишком долгий, слишком фантастический, слишком наивный, ошибочный путь. Я выбираю другой.
Прямо сейчас, в это самое мгновение признать: у меня есть ценная — независимо от чужих оценок — Я. Уже есть, сейчас есть. И я выбираю на эту Я смотреть. С вниманием и любовью.
Детство закончилось, теперь моё время любить меня.опубликовано econet.ru.
Автор Елена Кузнецова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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