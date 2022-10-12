Может ли дом болеть. Синдром больного дома

Может ли дом болеть? Да, может. И человек может болеть и страдать, если живет в больном доме. Это суеверие, - так говорят недалекие "специалисты" и называют разговоры о болезни дома эзотерикой или ещё более неприятными словами. Это потому, что они мало знают и ничего не читают. Дом действительно может болеть. И отнимать здоровье и счастье у тех, кто в нем живет.

Ещё в 1982 году Всемирной организацией здравоохранения был официально принят термин "синдром больного здания" (Sick Building Syndrome (SBS)). Он означает плохое состояние здоровья у тех, кто проводит время в таком помещении.

Синдром больного здания

Причём симптомы плохого самочувствия ухудшаются, когда человек проводит много времени в таком доме. И исчезают, когда человек покидает "больное здание".

До 8 процентов работающего населения испытывают симптомы SBS. Это очень много. Восемь человек из ста…

Поэтому никакого суеверия нет. Вредными могут быть старые дома, помещения с плохой вентиляцией, с плохим освещением, построенные в плохом месте, слишком сырые или слишком сухие; поражённые грибком… Много причин, по которым помещение может стать вредным и опасным.

Но это все понятно, все эти причины вполне материальны.

Но указана и ещё одна причина: психологическая. Никаких проблем с домом или квартирой в техническом плане нет. Нормальное там освещение и температура правильная. И проветривают помещение вовремя. Но оставаться долго в таком жилище или офисе опасно для здоровья, для психики и для отношений. А иногда - даже для жизни.

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В "больном доме" подступает слабость, проявляется странная аллергия, голова болит и сон плохой. Человек испытывает физическое недомогание. Но и другие проявления могут начаться: раздражительность. Из-за пустяка вспыхивают скандалы.

Депрессия, - упадок сил и плохое настроение могут превратиться в депрессию. Может развиться зависимость от плохого вещества; человек начинает выпивать или дымить, чтобы как-то успокоиться. И ещё хуже все становится… Нет отдыха и покоя, ощущается тревога и ожидание плохого. Нет места, где можно расслабиться…

Вот поэтому в народе давно знали, что дом может болеть. И не всегда это связано с материальными причинами вроде плесени или духоты. Помещение каким-то образом может психологически влиять на людей, которые проводят в нем долгое время. И понятие "проклятый дом" - не мистика, а метафора.

Что может сделать помещение плохим для жизни:

страшное и печальное событие, которое в нем произошло. Недаром покупатели интересуются историей дома или квартиры. Преступление или долгая болезнь кого-то из тех, кто жил здесь, могут быть признаком "болезни дома"

Недаром покупатели интересуются историей дома или квартиры. Преступление или долгая болезнь кого-то из тех, кто жил здесь, могут быть признаком "болезни дома" длительные конфликты, скандалы, несчастья, которые преследовали владельцев. Возможно, причина этих ссор и ненависти - в "болезни дома"

Возможно, причина этих ссор и ненависти - в "болезни дома" личные неприятные ощущения. Слабость, раздражительность, головная боль, сухость во рту, усталость глаз, - вот это может быть вашей личной реакцией на неблагоприятное "психическое поле".

Слабость, раздражительность, головная боль, сухость во рту, усталость глаз, - вот это может быть вашей личной реакцией на неблагоприятное "психическое поле". кто-то действительно проклял дом. Например, квартиру несправедливо присвоили, лишив кого-то имущества. Или некто из зависти желал зла и даже подкладывал какие-то предметы-подклады, символизируя свою ненависть

Почему помещение может быть "больным" - причин множество. И психологические причины ещё не изучены, вот и все. Как не изучена энергия мозга;.да и сам мозг остаётся загадкой. Но плохие помещения реально существуют и могут вытягивать жизненные соки из тех, кто в них живет.

Иногда люди даже бросают такие дома, квартиры и офисы. Потому что почти невозможно изменить "энергию помещения". Если можно переехать - лучше переехать.

И главный признак один: стоит вам покинуть "больной дом", ваше состояние улучшается. А при долгом пребывании в нездоровом пространстве - ухудшается. Причину найти можно. А вот устранить ее возможно не всегда.

И надо подумать о своём здоровье и о своей жизни…опубликовано econet.ru

Автор Анна Кирьянова

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