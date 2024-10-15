Мучительные отношения с родителями

Я знаю, что некоторые из нас находятся в поистине мучительных отношениях со своими родителями - особенно с матерями. Таких, в которых оба словно обмотаны, гирями, связаны удавками, и любое движение одного вызывает удушье у другого. Кто там не был, благодарите собственную долю и не осуждайте.

Я знаю, что некоторые из нас находятся в поистине мучительных отношениях со своими родителями - особенно с матерями. Таких, в которых оба словно обмотаны, гирями, связаны удавками, и любое движение одного вызывает удушье у другого. Кто там не был, благодарите собственную долю и не осуждайте.

Тяжелые отношения с матерью

Отчаяние, ненависть, страх, невыносимая вина... Как будто центробежная и центростремительная сила, действуя одновременно, разрывают душу на куски. Не удивительно, что мысль о смерти родителей даёт надежду на возможность слезть с этого адского аттракциона.

Но это не так.

Когда мама умирает, драма, которая разыгрывалась вовне, была видимой и в какой-то степени понятной, переходит вовнутрь. С нею происходит невероятная трансформация. Отныне она будет восприниматься как предрешённость - личная, неизбежная и главное, во многом скрытая от понимания. Настолько, что может казаться, что тобою управляет судьба.

То, что ещё недавно было хоть сколько-то отдельным, а болезненные отношения с близкими всегда о слиянии, теперь полностью свое. Мамины требования, на которые хотелось кричать "нет", отныне становятся требованиями отколотой части собственной личности. Установить с ней контакт и успокоить её куда сложнее, чем хоть как-то примириться с другим человеком.

Так что, пока мы живы, у нас есть шанс на пересмотр границ, передел собственности, на установление новых правил и выбор дистанции, на которой возможен хоть какой-то диалог. Потому что, когда одного участника затяжной драмы не станет, второй рискует впасть в немилость внутренних разгневанных богов.

И это по-настоящему страшно.опубликовано econet

Автор Оксана Фадеева

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