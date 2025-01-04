Мужчина и женщина: 5 подсказок, чтобы понять друг друга

Женщины и мужчины по-разному подходят к решению проблем, по-разному мыслят и воспринимают окружающий мир. Как найти общие точки соприкосновения и избежать ненужных конфликтов? Для этого есть 5 подсказок, которые помогут понять противоположный пол.

Мы по-разному думаем, по-разному решаем проблемы, по-разному находим ответы на важные вопросы. У нас различается процесс мышления, эмоциональное восприятие. Именно поэтому мы так часто не понимаем друг друга. Но споров и ссор можно избежать. Женщины хотят поговорить, жалуются, что мужчины не хотят слушать. Те недоумевают, почему женщины обижаются. Кажется, проблему невозможно решить. Но это не так.

Вот пять подсказок, которые помогут вам друг друга понять

1. Мужчины переключаются от задачи к задаче. Женщины делают несколько дел одновременно

Это различие объясняется последовательной работой левого и правого полушария у мужчин. Проблема — решение. Проблема — решение.

Оба полушария у женщин работают одновременно. Женщина решает несколько задач, легко переключаясь с одной на другую. Поэтому бесполезно просить мужа сразу обо всем: почистить картошку, прикрутить полку, одеть ребенка и застелить постель. И ждать, что он выполнит просьбы немедленно. Запаситесь терпением, не выкладывайте все разом. Дождитесь выполнения одной задачи, затем давайте следующую.

2. Мужчина выдает готовое решение. Женщина обдумывает проблему вслух

Мужчины редко советуются с друзьями и близкими. Изучают вопрос со всех сторон самостоятельно, ищут ответы в прошлом опыте, книгах, статьях. На выходе вы получаете обдуманный, взвешенный ответ. Точка. Вопрос решен.

Женщина не знает, как долго и глубоко мужчина думал над решением. Она хочет обсуждения, эмоционального отношения к проблеме. Хочет знать, что он чувствует.

Дело в том, что у мужчины при принятии решений работают в основном височные доли мозга, которые отвечают за анализ. Женщина задействует лимбическую систему, отвечающую за эмоции. Сначала понимает, что ей нравится, а что нет, потом уже разбирается почему.

Не ждите, что мужчина будет рассматривать с вами сто вариантов обоев в комнату, обсуждать, что думает соседка, подружка, модные блогеры, что говорили в передаче и что скажет мама. Просто спросите, почему он считает так, и услышите выстроенные в логическую цепочку разумные доводы.

3. Мужчина за результат, женщина за процесс

Ему не нравится процесс принятия решений. Если он идет в магазин за пальто, он хочет быстрее купить первое, что подойдет, лишь бы было удобно и тепло.

Женщина включается в процесс, эмоционально подходит к каждому этапу решения проблемы. Она воспринимает окончательный вердикт мужчины как приговор. Почему мы не посмотрели еще несколько вариантов, не обсудили каждый? Не ждите, что ваш возлюбленный с радостью отправится по магазинам, идите сами и наслаждайтесь процессом.

4. Мужчина смотрит на проблему в целом, женщину волнуют детали

Он не думает о мелочах. Выбирая стул в кабинет, он думает об удобстве и функциональности. Женщине важно, чтобы стул подошел под цвет обоев, чтобы детали были хромированные и сочетались с лампой на столе.

Не «грузите» мужчину деталями, предлагайте сразу те варианты, в которых уверены, которые кажутся вам идеальными. Из них он выберет оптимальный.

5. Мужчина создает, женщина улучшает

Он находит решение и считает процесс законченным. Вы построили дом, у всех есть по комнате, он теплый. Что еще нужно? Женщина подходит к делу иначе. Дом построен, но ванну можно поменять на джакузи, достроить бассейн во дворе. Мебель быстро устаревает, мода меняется. Пора менять шкафчики в кухне.

Ей необходимо постоянно совершенствовать среду вокруг себя. Ведь все может работать еще лучше, так зачем останавливаться? Мужчина пребывает в полной уверенности, что дело сделано, и больше о нем не думает. Поэтому не всегда имеет смысл бесконечно советоваться с мужем о цвете занавесок, форме мыльницы или количестве ваз в холле.

Не забывайте о различиях. Эта небольшая памятка поможет избежать ненужных конфликтов по мелочам.опубликовано econet

Автор Задевалова Мария

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