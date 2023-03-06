Мужчина, который сделает вас счастливой: 5 признаков

Есть признаки, по которым можно понять, что мужчина истинно силён духом и способен сделать счастливыми свою семью. В этой статье психолог Александра Строгонова приведет 5 признаков как понять, что это настоящий мужчина.

Многие женщины задаются вопросом кто он настоящий мужчина? Где его искать? И как заполучить в свои объятия. И честно сказать, для каждой из нас настоящий мужчина разный. Для кого-то это тот, кто много зарабатывает, для кого-то тот, кто сидит дома в роли няньки для детей, для кого-то тот, кто ведёт себя грубо и деспотично, а для кого-то наоборот, кто не может сказать и слова против.

5 признаков настоящего мужчины

Он самодостаточен

Он принимает себя таким, какой он есть

Он независим

Он не сравнивает себя с кем-то

Он ценит себя

Но правда ли, что это настоящие мужчины, и по каким параметрам можно понять, кто настоящий, а кто нет? Ведь очень часто у женщин эти шаблоны всего лишь плод их фантазий, основанных на опыте, который тянется с детства. Женщине свойственно «вешать» проекцию под названием «мой настоящий мужчина» на всех, кто ей встречается.

И вот дилемма, от воспитания женщиной её сына, зависит будущее счастье другой женщины, которая станет его супругой. То есть, чтобы было больше настоящих мужчин, его надо воспитывать с самого детства.

Настоящий мужчина равно реализованный мужчина. При условии, что он во всей этой реализации счастлив, тем более если он это делает из-за внутренних потребностей, а не ради доказательства кому-то.

Реализовывается мужчина в работе, которая приносит ему удовольствие и достаток, в семье за которую он отвечает и любит. Мужчина так же, как и женщина хочет любви и для него важно, чтобы она была в его жизни, чтобы он принимал себя как мужчину и получал удовольствие от жизни.

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Есть признаки, по которым можно понять, что мужчина истинно силён духом и способен сделать счастливыми свою семью. Итак, я приведу 5 признаков как понять, что это настоящий мужчина:

1. Он самодостаточен

Он не зависит от своей женщины, своей мамы, друзей и т.п. Он решает поставленные перед собой и семьёй задачи сам, без опоры на помощь со стороны других людей.

Совет мамам мальчишек: учите своих сыновей с самого детства, что мужчина сам ответственен за свою жизнь и семью которую он создал. Мальчик уже в школьном возрасте должен рассчитывать только на себя. Ради себя же. Так что ослабьте «поводок» и позвольте своим сыновьям учиться быть самостоятельными.

2. Он принимает себя таким, какой он есть

Он не опирается на мнение других людей. Его поступки и жизнь строятся им самим. Он не принимает ненужные советы со стороны мамы, бабушки, друзей и т.п.

Совет мамам мальчишек: учите с самого детства своих сыновей опирать на своё мнение. Не сравнивайте его с кем-то, не критикуйте, не занижайте его самооценку. Запомните, если мужчина не любит и не принимает себя, то он не способен любить других. И ещё немаловажно отметить, что чем меньше мужчина уверен в себе, тем у него больше претензий к своей женщине.

3. Он независим.

Я имею в виду зловредные привычки. К ним же я отношу и зависимость от мамы или жены.

Совет мамочкам мальчишек: Склонность мужчины к зависимости формируется в детстве. Чаще всего из-за того, что занижали его самооценку, не поддерживали его в начинаниях и, самое важное, не доверяли и тотально контролировали. Избегайте этого и ваш мальчик вырастит настоящим мужчиной.

4. Он не сравнивает себя с кем-то.

Я понимаю, что мужчине свойственно сравнивать себя, свой достаток и т.п., но тут речь идёт о том, что самодостаточный, успешный мужчина прежде всего сравнивает себя с собой, но с собой, который был вчера. Это позволяет ему постоянно развиваться, вовремя менять стратегию как в семье, так и в работе. Это мотивирует к ещё большему росту, что делает счастливыми его и его окружение.

Совет мамам мальчишек, тот же что и в пункте 2 и 3.

5. Он ценит себя.

Здесь я говорю о той ценности, когда мужчина не унижается и не бегает за женщиной, которая его не уважает и отвергает. Это уничтожает его личность и ведёт к потере себя.

Совет мамам мальчиков: научите своих сыновей любить себя без условий, ценить, давайте ему больше поддержки, позволяйте высказывать своё мнение, вовремя сепарируйте (отделяйте) его от себя.

В заключении хочу развеять часто встречающееся ложное представление у женщин о настоящем мужчине. «О, когда он приходит домой с работы, мы все улыбаемся, делаем вид, что мы счастливы видеть его. И это же правда (больше убеждает сама себя). Ведь он наш кормилец, он устаёт. Да, я тоже работаю и ещё по дому много дел делаю и ужин готовлю, и прибираюсь и всех кормлю, но это же так и должно быть? Правда?» -клиентка Р.

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Нет не правда. И если вы думаете так же, то вам моя, дорогая девочка, надо разбираться в ваших отношениях.

А правда в том, что есть такие «альфа самцы», которые действительно живут в позиции, я хозяин, я царь, а все члены семьи мои подданные. Он действительно приходит домой постоянно уставший, заваливается на диван и смотрит телевизор. И в большинстве случаев он это делает даже не потому что устал, а потому что в его семье – он находится в образе мужа - добытчика. Женщина, выбирая такого мужчину, вероятнее всего от своего отца слышала такие фразы: «Я главный в семье, всё на мне, я вас породил, вы без меня ничто, и я требую тишины, когда я дома!».

Правда в том, что такие «альфа самцы» не знают другого способа самоутверждения, как этот. Они нуждаются в проявлении уважения к себе, нуждаются в постоянном поиске утверждения себя как мужчина. Он живёт с установкой, что во всех бедах виноваты другие: жена-стерва, тиран начальник, предатели друзья, неразумные дети и т.п.

Вывод: самодостаточный мужчина дома ведёт себя спокойно и с радостью отдаёт своё время и любовь. Он с радостью обнимает свою жену, дарит любовь и заботу детям и ему просто сказать: «Я ВАС ЛЮБЛЮ»! опубликовано econet

Автор Александра Строгонова

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