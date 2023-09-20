Мужчина-«курица»

Есть такие "мужчины-курицы", которые не смогли сепарироваться от матери и у которых не пройден материнский комплекс. Психолог Марика Бения объясняет, почему именно вы встречаете по жизни таких мужчин и как это можно изменить.

Например, вам попадается мужчина, который ведет себя как эмоциональный садист. Не признает вашего ребенка, если вы беременны, грубит, издевается, изменяет, утверждает что ребёнок не от него и все такое. Вы плачете, страдаете, не понимаете, что происходит и задаётесь вопросом: «За что?»

Во всём винит вас, соревнуется, изменяет... и очень любит маму...

И тут, стоп! На этом вопросе вы становитесь жертвой. Потому что вопрос «за что?» предполагает вину, а вина влечёт за собой наказание.

Теперь давайте разбираться , что происходит.

Есть такое понятие, женщина-курица. Это когда женщина живёт под влиянием внушения о том, как надо жить и какой надо быть, чтобы на тебе женились: недоступной, не «давать» на первом-десятом свидании, уметь готовить-убирать, быть образованной и покорной. Другими словами: не слушать себя, делать то, что хочет он, не важно нравится ли тебе он - главное чтобы ты нравилась ему, не быть личностью, пусть он изменяет и гуляет - ведь он же мужчина, и так далее.

Так вот, есть такие же мужчины-курицы: у кого не пройден материнский комплекс, кто не смог сепарироваться от матери, ну кто еще любит большие с@ськи и кто самоутверждается на женщине через агрессию, и считает что мужественность это соревнование с женщиной, кто круче, и так далее.

Если вам попался такой «мужчина», в комплекте с его мамой, то знайте: у вас есть проблемы с вашей сепарацией, границами и уверенностью в себе, у вас комплекс самозванки и вы не умеете быть Хозяйкой. Скорее всего, он будет изменять и закрывать вам рот в каждой подходящей ситуации.

Он будет перекладывать на вас своё чувство вины, когда для него самого оно будет слишком невыносимо. Например, вы ему любую претензию, а он вам, вместо конструктивного диалога : «А ты..., а ты...ты сама...» и всё, замкнутый круг.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Бежать от такого «мужчины» бессмысленно, пока вы не проработаете себя. Каждый последующий мужчина будет похож на предыдущего, если вы сами не раскроетесь, пока предаёте себя в Аркане Повешенный(12): думаете, что ничего нельзя сделать и у вас на это нет сил.

Средняя школа. На урок математики приходит учительница со страшнейшего бодуна... — Дети... что мы проходили на прошлом уроке? — Геометрическую прогрессию, Марья Ивановна. — Ну, и скажи-ка нам, Иванова, что же такое эта геометрическая прогрессия? — Геометрическая прогрессия — это... когда каждый следующий член больше предыдущего в два раза! — Ос-та-вь свои девичьи фантазии... Ива-ано-ва... !!!

Хотите конкретики? Пожалуйста!

Что значит: у него не пройден материнский комплекс? Это когда мама крутит им, как хочет, и говорит, что ему делать, под угрозой своего здоровья, и что она всю жизнь на него положила. Т.е. она, вместо любви, хочет власти над ним.

Материнская любовь - это способность не только отказаться от своего эгоизма, но и отдать всё, не желая ничего взамен, кроме счастья того, кого она любит.

Мать совершает в жизни два подвига: рожает ребёнка, и отпускает его. Э. Фромм

Но. Ему это всё конечно не айс. И он начинает самоутверждаться через вас, потому как с мамой не может. Мама это святое. (Кто бы спорил?).

Что значит, что он с вами соревнуется? Такие «мужчины» метафорически пристёгивают женщине член (как маму они ощущали «мамстром», потому что она решала в семье все вопросы), и, как только вы рассказываете ему о своих достижениях на работе или где угодно, он начинает сильно нервничать, обесценивает вас, и соазу говорит что-то о себе: «Да, ладно, да что ты там можешь, да кто ты есть...вот я...другое дело...».

Всё это не имеет к мужественности никакого отношения. Ни один мужчина без кавычек не соревнуется с женщиной, потому что разные весовые категории, как жирное с красным сравнивать.

Почему он так себя ведёт - отдельная тема, ни она для вас важнА. Для вас важнее вопрос: почему он встретился вам? Что вам нужно понять про себя, осознать, и проработать, если такой «мужчина» вас не устраивает.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Почему свекровь вас не пускает на кухню, как Хозяйку? Ревнует к сыну? Почему он устраняется из этих конфликтов, или чаще занимает её сторону? Почему соревнуется с вами? Почему всегда переходит на агрессию, вместо диалога: «Будет так, как я сказал, или никак...», или, чуть что – не разговаривает с вами? Вам кажется, что это и есть мужское поведение, хотя внутри есть сомнение, в теле ощущается беспокойство и тревожность от этих слов? Нет ощущения, что он может вас защитить. Но вы терпите, не уходите от него. Почему?

Все эти вопросы следует задать не ему, а себе. Но вам это слишком больно и тяжело. Потому что в ваших ушах звучат слова отца (или матери, любого значимого взрослого): «Да ты кто, ты никто, у тебя ужасный характер, с тобой никто жить не сможет...». И вам кажется, что всё вроде так и должно быть. Но в целом, вам жизнь прекрасной не кажется, вы переедаете/не доедаете, глаз не горит, радости чё-то маловато, а может он вас периодически жизни учит кулаком...по столу...опубликовано econet

Автор Марика Бения

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet