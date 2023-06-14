Мужчина, с которым стоит быть

✅Качества мужчины, с которым стоит строить отношения.

Это мужчина, который бы никогда не предал вас и не изменил бы вам ни в эмоциональном, ни в физическом плане. Это человек, которому вы сможете безгранично доверять и знать, что вам не вонзят "нож в спину".

Качества достойного мужчины

Это мужчина, который не будет сбегать, как только появляются какие-то проблемы или конфликты. Это тот, кто будет решать их вместе с вами и искать компромисс, потому что для него это будет действительно важно ... важно разобраться во всем, чтобы и дальше развивать эти отношения.

Это мужчина, который не заставит вас сомневаться в себе и вашей значимости для него. Ведь такой мужчина не заставит вас по несколько дней ждать, пока он наконец-то ответит на ваше сообщение или перезвонит вам.

Это мужчина, который бы никогда не хотел и просто не мог бы причинить вам боли - ни эмоциональной, ни тем более физической. Ведь причинять боль своему близкому и родному человеку, особенно, если этот человек еще и слабее его - это просто ниже его достоинства.

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Это мужчина, который бы не создавал вам кучу комплексов, убеждая в том, что вам еще нужно "вот там немного набрать, вот здесь сбросить и тогда уже будет идеально", а наоборот - помогал от них избавиться. Ведь с ним вы будете чувствовать себя всегда красивой и желанной женщиной, и ценить он будет не только ваше тело, но и вашу душу и то какая вы личность.

Это мужчина, который будет держать свое слово и всегда стараться выполнить то, что пообещал вам или же просто не будет давать вам пустых обещаний, если не уверен, что сможет их выполнить. Это будет действительно человек слова.

Это мужчина, который будет не только говорить, но и прикладывать усилия и делать конкретные действия, чтобы показать вам серьезность своих намерений. Это будет тот, кто не даст вам сомневаться, что он действительно настроен решительно.

Это мужчина, который не будет хотеть стать для вас целым миром и смыслом всей вашей жизни, но который будет хотеть показать вам этот мир и расширить ваши представления и горизонты о нем. Это будет мужчина с которым вы захотите покорить этот мир.

Это мужчина, который будет поддерживать и верить в вас. Кто не захочет закрыть вас в четырех стенах, а наоборот - поможет вам осуществить все ваши мечты и желания. Это будет человек, который поспособствует вашему развитию, поможет раскрыть и проявить все ваши лучшие стороны и таланты и даже изменит ваши взгляды на жизнь.

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Это мужчина, который будет находить для вас время, говорить вам комплименты и дарить, возможно, небольшие, и не так часто, но зато сделаны искренне и от всей души подарки. Ведь он будет понимать, что именно из таких мелочей и состоят отношения.

Это мужчина, с которым вы просто сможете расслабиться и быть собой. Ведь вы будете чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Будете чувствовать, что вас действительно любят и принимают такими, как вы есть - со всеми вашими достоинствами и недостатками.

Это мужчина, с которым вы просто будете чувствовать себя особенными и по-настоящему счастливыми. И это будет именно тот мужчина, с которым вам действительно стоит быть всю вашу жизнь.

Будьте счастливы и любимы вместе, удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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