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Мужчины любят женщин больше чем они их

Источник: b17.ru 23 мая 2023 7140
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✅«МУЖЧИНЫ склонны дарить ЖЕНЩИНЕ то, что дорого самим мужчинам (потребности мужского списка): им кажется это дорогим, а женщины по факту это не сильно ценят. Аналогично мужчины не ценят то самое дорогое (в понимании женщин), что является женским списком.  Мужчина не будет ценить заботу о себе, пока не ощутит доверие к себе. Женщина не оценит доверие, пока не почувствует к себе заботу». Джон Грей «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».

Мужчины любят женщин больше чем они их

Мужчины любят женщин больше, чем женщины любят мужчин. Возможно, этот факт многим не известен, для кого-то будет открытием, а для некоторых вызовет бурю протеста, но это так. Почему мужчины любят женщин больше чем они их? Может это всего лишь мужская версия? Попробуем разобраться в этом вопросе в данной статье.

Почему мужчины любят женщин больше чем они их?

Не смотря на то, что времена изменились и на дуэль, за малую провинность в отношении женщины, представители сильного пола друг друга не вызывают, мужчины все же, по-прежнему склонны ставить женщину на пьедестал.

Женщины же со своей стороны, крайне редко это делают, только за особые заслуги и на короткое время, до очередной «провинности». Может на самом деле мужчины любят женщин больше, чем женщины их?

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Разберем подробнее:

  • Женщины в большинстве своем, мечтают о богатом мужчине, и не очень имеют склонность встречаться с бесперспективными в материальном плане парнями.

  • Женщина хочет быть с мужчиной, часто не потому, что любит, а ей нравится быть любимой.

  • Женщина, чувствует себя сексуальной и желанной, когда она является центром внимания, а не от желания делать для своего партнера то, что ему нравится, они более эгоистичны, чем мужчины.

  • Мужчины, более склонны к самоубийству при разрыве отношений с любимой, женщины чаще угрожают уходом из жизни в качестве манипуляции мужчиной.

  • Женщины в 70% случаев инициаторы развода.

  • Мужчины посвятили множество шедевров в искусстве своим любимым, а женщины не особенно были в этом замечены, чаще всего они рисуют женщин, а не мужчин, а так же, когда женщины пишут о любви, они больше сосредоточены, на том, что она, женщина является центром внимания, где любовь становится синонимом ее эгоцентризма.

  • Женщина поет тоже о себе, она редко сосредотачивает свое внимание на мужчине, ее песни всегда о ней, если, конечно она не ищет виновного.

  • Женское сексуальное возбуждение, так же нарциссического происхождения, это больше романтика, чем любовь.

Получается, что любовь женщины – это улица с односторонним движением? 

В своей любви они любят себя гораздо больше чем мужчин? 

Возможно, это только одна сторона медали?

Мужчины любят женщин больше чем они их

Есть и другая, любовь женщины к мужчине отличается от любви мужчины к женщине.

Ее отличия в том, что:

  • Женщины хотят чувствовать себя защищенными, хотят, чтобы заботились о них, дарили им внимание.

  • Женщины, на самом деле, умеют глубоко любить мужчин, но им нужен человек, с которым они могут иметь возможность испытать счастье.

  • Женщины часто демонстрируют свою независимость и то, что они самодостаточны, прекрасно могут обойтись и без мужчины, но это не так. Каждая женщина ждет своего мужчину, с которым она будет чувствовать себя желанной, единственной, любимой.

  • Современные женщины примерили на себя практически все мужские роли, но все же истинной женщиной они чувствуют себя рядом с надежным любящим мужчиной.

  • Сильной женщине сложно привлечь сильного мужчину, ей трудно принять то, что он эмоционально сильнее ее, она боится потерять свою независимость. Невольно она привлекает к себе более слабых или нейтральных мужчин, но не этого она хочет в глубине души.

  • Она хочет мужчину, по-мужски сильнее, чем она, но сама не хочет меняться, стать слабее или мягче, это он должен быть настолько мужественным, чтобы ее мужественность на его фоне была менее выражена.

  • Женщинам необходимо чувствовать себя женственной, и только мужчина может дать ей возможность быть слабой, женственной, любимой.

Не важно, кто кого любит сильнее, важно то, как мужчина и женщина чувствуют себя в отношениях друг с другом.

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Отношения, в которых и мужчине и женщине хорошо, в которых царит любовь и уважение друг к другу, как сильный росток пробьет дорогу к жизни даже сквозь асфальт, а если росток слабый, он не выживет и в плодородной почве.опубликовано econet

Автор Галина Журавлева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология отношения мужчина женщина

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