Мужчины-пополамщики

Жить мужчины хотят по-старому, только не хотят за это платить. Посему, девочки, не будьте дурами и не ведитесь на пополамы.

Мы постепенно уходим от эпохи патриархата, когда женщины выживали за счет мужчин, и входим в мир равных отношений, где оба зарабатывают, имеют карьеры и даже в декрет могут уходить по очереди. Сейчас многим женщинам даже как-то неловко интересоваться материальным положением мужчины, ибо не комильфо - «что же - мне от мужчины нужны только деньги?», «я же сама на себя зарабатываю, я женщина самостоятельная», «он подумает, что я меркантильная стерва». Поэтому они с готовностью вытягивают кошелек, предлагают разделить счета, отказываются от дорогих подарков или начинают соревноваться с мужчиной, чей подарок круче.

Модель равных отношений или попытка выжить за счет партнера?

На сцену выходит новый герой – пополамщик. Мужчина средних лет, как правило, серьезный, по крайней мере он сразу начинает настаивать на совместном проживании или даже официальной регистрации отношений, только с одним условием: «бюджет пополам».

Серьезность намерений подкупает, какая женщина не хочет, чтобы с ней сыграли в долгую, даже если она отъявленная феминистка. А все эти веяния про равные права, «женщина тоже человек», модный отсылки к западному опыту, дескать «В Европе это нормально, когда оба вкладываются на равных», приводят к тому, что тетке напрочь отнимает мозги – перед глазами фактурный самец, голова затуманена лозунгами со-товарок «Не позволяй мужчине за себя платить, иначе он будет тобой командовать, ты же эмансипе» - и она соглашается.

Но мы забываем, что живем не в Европе, где не позволять за себя платить не значит вообще не интересоваться материальным положением партнера. Как раз нормально интересоваться, узнавать что имеет каждый и что готов внести в общее хозяйство. Но наши женщины почему-то поняли, что интересоваться стыдно, хотеть, чтобы мужчина хорошо зарабатывал – тоже, не то подумают, что они содержанки из времен патриархата. Вот на практике и получают мужчину, который компенсирует за их счет нехватку финансов на свой образ жизни.

Не веришь, а давай подумаем, как выглядит привычный рацион питания девочки. На завтрак - йогурт и проросшее нечто, на обед - листок салата кусочком сыра закусить, ужин вообще пропускаем по возможности. А когда в жизни девочки появляется мальчик, он будет жрать это проросшее нечто или скажет «дорогая, мне вот мяско купи или рыбку, еще можно пивко и борщ сварить, потому что какой обед без первого?». Сколько стоит мяско, пивко, рыбка, продукты на борщик? Будешь платить за них половину. И гораздо чаще, чем платишь за свой йогурт, потому что мужчина не пропустит ни обед, ни ужин, ни завтрак. Еще и брезгливо отодвинет твои красивые десертные тарелки и возьмет свои, больше похожие на тазик.

А уборка квартиры? Она тоже пополам, ведь живете вы вместе. Только засираться она будет в два раза быстрее, если не в три. Чего стоит один поход мужчины в туалет, заляпанная жиром плита, пивные банки вынести, а вот опять он в ботинках в спальню пошел, мусор мимо ведра кинул – вот твоя маленькая чистенькая квартирка быстро превращается в караван-сарай, и домработницу приходится вызывать все чаще. Ну или убирать самой, вместе с ним впополаме, только опять же гораздо интенсивнее. И даже если о чудо, ты переедешь к нему, так у него и был караван-сарай, и тут либо трать силы, либо трать деньги, детка.

Тоже самое с коммуналкой – второй человек увеличит потребление ресурсов и дай бог, чтобы все это увеличение оплатил, не то хвосты ты покрывать будешь.

В чем бенефит от такой совместной жизни?

В пополаме ты можешь узнать, что понятие о досуге у вас разные, ему вино и домино достаточно, а если выехать отдохнуть, то можно к маме в соседнюю область, на большее финансов не хватает. А ты хочешь к морю – тогда плати за обоих или езжай одна, ты же самостоятельная, детка. И ты гордо выбрала жить с мужчиной на равных и платить половину.

А, ну и не забывай, что хотеть от тебя в 90% случаев будут как в старом добром патриархате, уютик создать, супчик слепить, рубашку погладить – ты же женщина, хранительница, берегиня. Жить мужчины хотят по-старому, только не хотят за это платить.

Посему, девочки, не будьте дурами и не ведитесь на пополамы. Не потому, что сами не можете заработать, или вы не эмансипе, а потому что мужчина зарабатывать должен. Особенно тот, кто собирается строить с кем-то совместную жизнь. Если гостевые отношения у вас, то правда нет проблем, кто сегодня купит пиццу и вино, а кто завтра. Можно по очереди. Но если живешь под одной крышей, каждый должен уметь покрывать свои нужды, а мужчина держать в уме, что однажды ему придется покрывать нужды всех, так как ты будешь рожать ваших общих детей.

Мужчины могут привычно закричать: «Мы не хотим, чтобы нас использовали, мы хотим быть нужными сами по себе, вне зависимости от денег, вы сами боролись за равные права, теперь отвечайте».

Никто не хочет, чтобы его использовали. Женщины давно научились зарабатывать сами на себя. Мужчинам неплохо этот навык не терять тоже. Тогда это будут по-настоящему партнерские, равные отношения. А не двойные стандарты, где женщина переплачивает за желание жить с мужчиной.опубликовано econet

Автор Елена Шпундра

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