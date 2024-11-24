Мужчины-предатели не бывают одинокими

Хронический предатель умеет показать себя с благоприятной стороны, он хорошо приспосабливается. Таким сделал его жизненный опыт. Ведь этот мужчина привык бросать женщин (его самомого, случается, тоже бросают) и тут же находить новую жертву. Что должно насторожить женщину в поведении такого возлюбленного?

Парадоксальная вещь, но часто, когда мужчина предает женщину, расстается с ней, то тут же оказывается в отношениях с другой. Пока первая женщина страдает и пытается оправиться от предательства, у мужчина уже весь в шоколаде. Он любим, ухожен, ублажен и возвышен. Он в новых счастливых отношениях, которые, конечно, тоже кончатся предательством. Почему так получается?

Характерные черты мужчины-предателя

Как правило, предатель очень приятный молодой (или не молодой) человек. Он не красавчик. Но очень мил и приветлив. Он вежлив и интеллигентен и умеет продемонстрировать заботу, услужливость и заинтересованность в женщине. Он умеет понравиться. Женщин он выбирает глубоко несчастных и не уверенных в себе, разочарованных в мужчинах, уже переживших предательство и не верящих, что в этом мире найдут счастье.

Предатель появляется в жизни женщины, изображая из себя жертву. Такой мужественной жертвы, которая рассказывает о том, какой он замечательный и как его не понимали в прошлых отношениях. Он действительно вначале демонстрирует свою замечательность самца. Он помогает по дому, приносит подарки. Он не жаден. Потому что деньги для него не имеют значения или их нет совсем. Он не карьерист. Нет у него амбиций

В отношениях он вначале действительно хорошо. Он всем видом показывает женщине что он мужчина. Двигает мебель, забивает гвозди. Он скромен в запросах. Женщина тает от такого милашки. И верит ему. Но постепенно отношения меняются. Конфетно букетный период заканчивается и начинаются обычные жизненные проблемы. Справляться с проблемами он не умеет. Им надо руководить. Но что-то делать ему все равно лень.

Решать серьезные проблемы и принимать решения он не умеет, потому что крайне инфантилен. В принципе, то, что он туповат и безответственен заметно. Но это женщинами воспринимается как скромность и не опытность. Он смотрит и в глазах его читается грусть и нежность. Какое чудо. Просто кутенок брошенный. Это занятно до поры до времени.

А еще он:

живет по своим правилам,

отменный лжец,

безынициативен,

ленив,

не способен отвечать за свои поступки,

не умеет принимать решения,

не способен понять себя.

Ему страшно заглянуть себе в душу, потому что там зияющая пустота.

Предатель не умен. Все идет по одному и тому же сценарию.Но хитрости в нем предостаточно. Он умеет приспосабливаться. С готовностью выполняет просьбы по началу, но скоро ему это надоедает. Что делать серьезное самостоятельно он не способен. Неумеха и лентяй. У него мало что получается. Кроме как смотреть добрым виноватым взглядом несчастного щенка.

У него у самого низкая самооценка. Страх совершить ошибку пугает его. Это еще с девства идет. Скорее всего, в детстве он был очень привязан к маме. И стремление угодить ей не увенчалось успехом. И будучи взрослым, он очень боится разочаровать женщину своими ошибками. Ошибки совершают для того, чтобы на них учиться и расти. А не падать в пучину вины и самоедства. Совершил ошибку — неси ответственность. Исправляй и делай по-другому в следующий раз. Он не умеет нести ответственность за других. Даже за себя отвечать он не способен.

Спасая свою самооценку, он начинает легкие отношения на стороне. С коллегами, знакомыми или заводит виртуальные знакомства.

Когда он начнет поиски, то опять наденет маску хорошего мальчика и обязательно наткнется на одинокую и несчастную скучающую жертву, которая всей душей будет сочувствовать бедному непонятому парню. И вот, когда в первых отношениях женщина понимает, что рядом с ней обычное чмо, которое она впустила в дом, в душу и посадила на шею, и начинаются вопросы, мужчина уходит с маской вины и плавно переходит в объятья другой уже подготовленной жертвы. Не обязательно уходит сам. Часто его просто выставляют, поняв, что же он на самом деле. Он не может быт один. Наедине с собой, он увидит, насколько он никчемен. И что тогда? Меняться и работать над собой он не способен. Он лучше опять поиграет в несчастного непонятого раскаявшегося мальчика, которого пригреет на груди жалостливая женщина. А раз пригрела, значит он не так уж плох, утешает он себя. Фантазии и креативности в нем мало. Сценарий всегда одинаков.

Такой мужчина никогда не станет взрослым. Он не умеет и не способен принимать решения. Он стремится к жизни легкой и беззаботной. Он неспособен устоять перед соблазнами. Он не может не предать, когда есть возможность. Он не думает о чувствах той женщины, с которой он сейчас. Он живет играючи. Ну переписка за спиной подруги-что такого? Ну поцеловался на корпоративе с коллегой, ну он же был пьяненький. Это просто легкая интрижка. Ведь он живет то не с коллегой. Он всегда возвращается в свой дом. После скандала, он демонстрирует свою вину и раскаянья и обещает так не делать. Но мальчик никогда не станет взрослым мужчиной.

Предатели находятся в отношениях с теми, кто позволяет этому случиться. Они чувствуют, что их промахи будут прощены. У них есть место в сердце женщины, где их всегда примут. А если терпение женщины кончилось, то у него уже подготовлено другое женское сердце

Женщины, берегите себя. И если вы встретите мужчину, который рассказывает о том, какой он несчастный, что у него плохо в других отношения и что он сам виноват — не жалейте его, не принимайте вежливость за искренность и просто гоните его от себя прочь. Все это маска на лице пустого человека. У него будет плохо в любых отношениях. И с вами тоже. Год-полтора вы будете относительно счастливы замечая, но оправдывая его никчемность. Но очень скоро он вас тоже предаст. И пока вы будете горевать и плакать, проклиная этого мерзавца, он уже будет отогреваться на чужой подушке в объятиях очередной доброй дурочки женщины.

Что добавит вам боли. А вы будете страдать и зализывать раны, недоумевая и не понимая, как же так получилось. А вот так! Он со всеми так поступает. И если это вас утешит, со следующей он поступит так же как с вами и с теми что были до вас.опубликовано econet

Автор психолог Лариса Соловьева

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