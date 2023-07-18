Мужская манипуляция: Ты без меня пропадешь

Женская самооценка это отличный способ защиты от мужской манипуляции в отношениях. Подробнее - читайте далее...

Есть такие мужчины, которые в своем желании самоутвердиться и удержать рядом с собой партнершу готовы прибегать, прямо так скажем, не к очень благородным методам, а именно к манипуляциям. Такие мужчины ищут себе женщину-"вечную жертву" с уже изначально заниженной самооценкой, хотя она и при этом может быть очень даже красивой. И тогда, со временем, такой мужчина начинает еще больше снижать её самооценку, убеждая в том, что кроме него на нее больше никто и никогда бы не обратил внимания.

Мужские манипуляции в отношениях

И самое печальное то, что женщина действительно начинает в это верить, и уже не может, а точнее боится уйти от мужчины, даже если и понимает, что это далеко не тот, о котором она так мечтала. Ее сковывает страх, что он прав и она действительно больше никому не нужна, никто ее больше не полюбит, а сама она просто не справится.

Ведь мужчина постоянно повторяет ей, как она без него и дня не протянет и потом все равно вернется. А он, так уж и быть, "благородно" примет ее обратно, и тогда круг снова замкнется. Круг, из которого так трудно выбраться...

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Иногда мужчины могут использовать в качестве рычагов влияния на женщину еще и жалость к себе. Поверьте, мужчины используют эту манипуляцию не реже, чем это делают сами женщины.

Например, мужчина может убеждать женщину, что уже не она без него, а именно он пропадет без этой женщины или сделает себе что-то, если она от него уйдет. Или же мужчина может рассказывать своей партнерше, что ее все равно больше никто и никогда не будет любить так сильно, как он.

Что же делать, когда вы слышите такие фразы от вашего мужчины?

Ну, во-первых, вам нужно повышать собственную самооценку, ведь только в таком случае вы не будете верить и болезненно реагировать на все эти его попытки вами манипулировать.

Но для того, чтобы поднять свою самооценку вам все равно нужно сначала уйти из этих токсичных отношений, где вам ее только с каждым днем ​​снижают все больше и больше. Наберитесь смелости и сделайте это, если чувствуете, что так для вас будет лучше.

И помните, что вы замечательная, красивая и просто удивительная женщина, которая заслуживает того, чтобы рядом с ней был мужчина, который думал бы и вел себя с вами именно так - как с Королевой! Ведь вы такой и есть, только поверьте в это и откройте в себе этот понециал. Вот увидите, у вас все получится.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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