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Мужские провокации в отношениях

Источник: b17.ru 07 февраля 2024 6736
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Наверно многие девушки и женщины сталкивались с необъяснимым феноменом мужского поведения - различного рода провокациями. Чаще всего мужчина провоцирует неприятными поступками. Разводит девушку на негативные эмоции. Почему?

Мужские провокации в отношениях

Почему мужчина своим поведением может вызывать у женщины негативные эмоции и провоцировать своим поведением? Тут может быть несколько причин:

Отношения: Причины мужских провокаций

1) Биологическая.

Основная жизненная миссия мужчины - вызвать дестабилизацию окружающей среды. Исследование и преобразование (возможно присвоение?) материального мира. Для меня это пока только гипотеза, которая нуждается в дополнительном исследовании и подтверждении.

2) Психологическая.

  • У каждого человека существуют психологические комплексы. Например, "комплекс неполноценности". Чтобы его преодолеть надо сделать нечто, что может повысить собственную значимость, ощущение власти над другим человеком, его эмоциями.

  • Скука. Ведь интересно, когда вокруг тебя "движуха", а не "тухляк". Избавиться от скуки можно по-разному. Например, привнести в общение что-то интересное, полезное, приятное. Если такой навык отсутствует, то естественно остается второй путь - создание адреналиновых ситуаций.

  • Психологический вампиризм. Мужчина использует свою женщину для энергетической подпитки. Она осуществляется через "слив" на женщину, находящуюся рядом и эмоционально-открытую негативных эмоций, поучений, жалоб, обидных шуток и т.п..

Зачем они это делают? Для получения ресурса.

Основным ресурсом является внимание. Куда течет ваше внимание, туда и энергия.

Мужские провокации в отношениях

Приемы защиты от мужчины провокатора, манипулятора, вампира:

  • отстройка, выход из контакта

В психологии существует понятие подстройка под собеседника (или раппорт), также существует и отстройка. Отстройка - разрушение всех возможных коммуникационных соответствий, что создает у партнера ощущение разрыва контакта, а у вампира отбивает желание (интерес) продолжать манипуляцию. Например, можно мысленно представлять как вы опускаете металлические жалюзи, отделяющие вас и партнера.

  • общение без эмоций (использование фактов и логики)

  • перевод внимания с партнера куда угодно

Например, думайте в какой цвет покрасить потолок, на какой фильм пойти, что приготовить на ужин и т.п., хоть таблицу умножения повторяйте, главное увести внимание с мыслей о партнере и неприятной ситуации, так как мысли о любой неприятной или непонятной ситуации имеют тенденцию захватывать внимание, превращаясь в навязчивость.

Какие можно сделать выводы, если вы общаетесь с мужчиной-провокатором?

1) Провокация - это почти всегда манипуляция. А манипуляция - это всегда желание получить что-то нахаляву. Важно понять ее цель (что мужчина хочет от вас получить в результате).

2) Провокатор - это почти всегда человек не большого ума, с отсутствием самореализации и каких-либо достижений (то есть неудачник).

Адекватный мужчина черпает энергию внимания и восхищения через личные достижения и красивые поступки и подвиги, а адреналин и жизненный тонус получает посредством занятий спортом, общением с природой.

Провокатором конечно может быть и женщина по-отношению к мужчине. Только вот мужчины оценивают факт провокаций без иллюзии собственной значимости, то есть без "короны", как это делают женщины.

Женщины часто совершают эту роковую ошибку - приписывание себе бОльшей или позитивной значимости, если к ним применяют провокацию или манипуляцию. Этот факт находит отражение даже в народном фольклоре - пословице "бьет - значит любит". Но это уже совсем другая история...опубликовано econet

Автор Наталья Нилова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Наталья Нилова психология отношения

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