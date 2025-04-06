Мы превращаемся в тех, кого любили

Чтобы не стать источником садо-мазо инфекции в отношениях, следует прочувствовать, прожить, проработать и принять свой негативный опыт. Понять и пожалеть от всей души предыдущего партнера, с которым у вас не сложилось. Того, кто когда-то ранил вас. Того, в которого, со временем, превратились вы...

Однажды мы превращаемся в тех, кого когда-то любили. И начинаем повторять то, из-за чего оставили этих людей. А если говорить честно - это они бросили нас. И поселили в душе нереализованный эмоциональный заряд. Он, как мина замедленного действия, ждет своего часа. И вот - дожидается...

Однажды мы становимся теми, кого любили...

Милая, ничего не подозревающая жертва весело так идет по солнечной стороне жизни. В душе у нее присутствует легкость мотылька. Не хватает только жестяной жести нашего оборотня любви. И уж если он пересечется с кем-то на залитом солнцем асфальте, его гештальт точно придет в стадию завершения.

В свое время каждого из нас кто-то мучил в эмоциональном плане. Нравилось это нам, или не нравилось - но были причины терпеть эту боль. А некоторые даже получали от нее своеобразное извращение удовольствие. Но вас, готовых бесконечно переносить дискомфорт в отношениях, как раз и "кинули". Не вы сорвались первыми, а ваш мучитель устал бесконечно мучить вас.

И когда прошли годы разгребания авгиевых конюшен в вашей голове, когда вы немного успокоились, подворачивается тот кто готов терпеть теперь ваши "закидоны". Как это странно увидеть в себе: вы, такой правильный и несчастный, вдруг начинаете топтать. То, чем когда-то добили вас, видно не сделало вас сильнее, а проросло зерном, чтобы сделать слабее другого. Вашу новую пассию.

С некоторым сомнением в происходящем, но, как будто под воздействием посторонней силы, начинаете вы прокручивать сценарий тех отношений, которые некогда смяли вас.

Если разобраться в происходящем - напрашивается вывод, что в новом тандеме тоже вскоре должен наступить разрыв. По вашей инициативе. И новый человек заразиться болью от вас, чтобы идти со своим незавершенным гештальта дальше по жизни.

Наверное, чтобы не стать источником садо-мазо инфекции в отношениях, следует прочувствовать, прожить, проработать и принять свой негативный опыт. Понять и пожалеть от всей души предыдущего партнера, с которым у вас не сложилось. Того, кто когда-то ранил вас. Того, в которого, со временем, превратились вы...опубликовано econet.ru.

Автор Анжелика Богданова

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