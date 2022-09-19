Мы притягиваем тот уровень любви, который сами к себе испытываем

Со временем мы начинаем понимать, что в отношениях многие наши усилия остаются тщетными. Люде не исправишь, их пагубные привычки не искоренишь. Да и благодарности за все то, что вы для них сделали, не дождешься. Но важно помнить: отношения приходят и уходят, а уважение к себе должно быть постоянной величиной.

Чемодан с биркой из аэропорта так и стоял в коридоре. А она рыдала у меня на кухне.

1 простое решение проблем в отношениях, которые дали трещину (проверено на реальных примерах)

- У моего мужа - молодая любовница!

А дальше, как в анекдоте:

- А я толстая, и меня никто не любит.

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Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Временное исцеление было простым. Это была Москва, и я потащила свою подругу по магазинам.

Что перетянет: сердце или разум?

Зашли мы и в мой любимый Lauren Vidal на Охотном ряду. Тогда, в те незапамятные времена, когда евро было рублей по 40 (50?), да еще с сезонными скидками - там вполне можно было прекрасно одеться.

Мы создали за пару часов шикарный новый образ. И превратили ее в фею с глазами с поволокой ( хорошую косметику тоже никто не отменял). Но ключевая фраза осталась: исцеление временное. А что делать со своей жизнью дальше?

Еще одна история. Мы могли говорить с ней по телефону часами. Это моя самая близкая подруга, родной человек.

Итак, она звонит мне в очередной раз, и ее голос срывается. Свекор, который живет в соседней квартире за стенкой говорит ей гадости. В ответ на ежедневную газету, свежий хлеб и фрукты.

Мою любимую подругу, красавицу и умницу с неистребимым чувством юмора унижают и оскорбляют! Как быть?

И еще одна. Это моя коллега по работе. Очень достойный и уважаемый человек. Возглавляла банк. Похоронила двух мужей. Хлебнула вдоволь горя. Построила прекрасный дом и одна вырастила двоих детей. Она из тех, кого называют: человек-кремень.

Но вот отношения с сыном не сложились. Развелся, гуляет, толком не работает, а главное - не слушает мать. И в течение часа всегда пару звонков с уточнениями - где? и зачем? и парой советов. Матери виднее.

Знаете что? Конечно, всегда есть радикальный способ - порвать отношения. Но нужно ли? При всей несхожести ситуаций лично я вижу лишь одно универсальное средство - отношения наладить:

оставить в покое свои мысли об идеальном браке, добросердечном родственнике или послушном сыне

и вместо этого заняться собой!

Как бы это не было горько сознавать, но мы притягиваем тот уровень любви, который сами к себе испытываем.

Развязка первая. Знаете, что сделала моя подруга в ситуации с мужем? Она дала ему шанс снова ее добиться! Как будто это она от него ушла. Да, она плакала, кричала, била посуду. Потому что больно. Но только когда его не было рядом.

А так - купила свою машину, создала онлайн курс. Стала полностью материально независимой. И никаких упреков и обвинений. Просто жизнь на своей волне.

Не сдавалась долго. Пока после его раскаяния не почувствовала, что готова все забыть и не доставать из рукава в качестве доказательства его вечной вины.

Развязка вторая. Кошку дергают за хвост до тех пор пока она реагирует. Так и в ситуации со свекром. Он говорил гадости, потому что видел, как его невестка внутренне заводится.

Какой был найден выход? Очень простой: уехала на месяц к дочери в Питер. Ежедневную газету, свежий хлеб и фрукты поручила приносить его родному сыну. Вместе с журналом “Собеседник”.

А после возвращения получила повышение на работе, нужно было закончить специальные курсы. Словом, времени на посещения не осталось. Нет, если что-то нужно - всегда пожалуйста! Только газет не будет.

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Развязка третья. Никакой развязки не произошло. Потому что моей коллеге так и не удалось понять, что ее сын вырос. И тыкать, исправлять и дергать его уже не получится.

А от своей навязчивой идеи руководить его жизнью она не отказалась. Так же, как и от идеи пожить своей жизнью. Поэтому и режим звонков остался прежним: пара звонков в час с парой советов. И прилюдные показательные порки. Грустно.

Я понимаю, что никто не идеален. И в первую очередь я сама. Наверняка найдутся люди, которые со стороны увидят изъяны в моей жизни. Буду благодарна, если подскажут.

Но одно я знаю точно. Отношения могут приходить и уходить, но уважение к себе не должно заканчиваться никогда.опубликовано econet.ru

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