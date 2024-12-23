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Мы совершаем подвиги ради тех, кому нет до нас никакого дела…

Источник: b17.ru 23 декабря 2024 6742
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Мы слишком много внимания (даже в мыслях) уделяем тем, кто равнодушен к нам. И обходим заботой действительно значимых для нас людей. Важно научиться правильно расставлять жизненные приоритеты. Верьте в себя и сами стройте свою жизнь.

Мы совершаем подвиги ради тех, кому нет до нас никакого дела…

Мы так часто совершаем подвиги для тех, кому к нам уже нет никакого дела, в то время как по настоящему нас любят именно те, кому мы нужны и без каких-либо подвигов. Они любят нас просто за то, что мы есть в их жизни. Нам тоже стоит их любить и ценить. А еще уважать себя, чтобы не бегать за теми, кто говорит нам: «любовь ушла…»

Не живите ожиданиями и тщетными надеждами

Знаете, если это ваш человек, судьба все равно сведет Вас вместе. Да, надо работать над отношениями, беречь их и ценить друг друга, но не бежать за убегающими от Вас. Не живите ожиданиями и тщетными надеждами и никогда ни за кем не бегите вдогонку. Бывает, что вашее личное счастье наоборот - подразумевает отказ от некоторых людей.

На самом деле, когда два человека встречаются – это похоже на встречу двух атомов или микроэлементов. Они либо отталкиваются друг от друга, либо притягиваются и тогда там уже происходит настоящая "химия" и "атомный взрыв", под влиянием которого они навсегда меняются...

Существует "страх успеха в отношениях". Это когда Вы понимаете, что уже в шаге от желаемого результата и начинаете "давать заднюю" и сомневаться в себе и своих чувствах или же в чувствах партнера. Если это о Вас, боритесь с этим! Не дайте этому мнимому страху отнять у Вас то, над чем Вы так долго работали – над отличными и близкими отношениями с любимым человеком.

Перестаньте думать, что Вы этого не заслуживаете и «ну не может же быть все так хорошо, он (она), наверное, точно мне или изменяет или не любит и просто притворяется, потому что ему (ей) так удобно…» То, что мы думаем каждый день и во что искренне верим со временем становится нашей реальностью. Все ответы уже давно есть внутри нас.

Мы совершаем подвиги ради тех, кому нет до нас никакого дела…

Просто нужно уметь их услышать за голосом нашего страха и паники, слушайте свою душу и сердце. Создавайте правильную реальность своими мыслями. Вам лучше следовать за своими мечтами, а не за людьми, которые вовсе вас не ценят и не нуждаются в вас. Любите себя, а все остальное придет к вам. Знайте, что вы способны на большее, чем вы думаете.

Все, что с вами происходит – это только ваш опыт, который делает вас мудрее. Верьте в себя и творите свою жизнь правильно. Вы можете быть как автором своей жизни, так и «вечной несчастной жертвой обстоятельств, которую никто не любит и не понимает». Вы – или трамплин в свою лучшую жизнь или барьер к ней. Выбор только за Вами.

И в завершение хочу поделиться с вами замечательной аффирмацией из книги «Мудрость женщины» Луизы Хэй. Это поможет Вам быстрее полюбить и принять себя при условии, что Вы будете действительно так думать и регулярно и искренне повторять себе эти слова. Итак, станьте перед зеркалом и скажите себе:

"Я люблю тебя, и я уже прямо здесь и сейчас начинаю вносить положительные изменения в свое мышление и жизнь. Изо дня в день я повышаю качество своей жизни. Для меня безопасно быть счастливой и реализованной. Жизнь любит меня и заботится обо мне.

Я в безопасности. Я защищена Божьей опекой и милостью. Поэтому в мою жизнь приходит только добро и благо. Я благодарная, расслабленая, спокойная и действительно счастливая женщина." Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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