Каждый человек уникален. Он - носитель своего, индивидуального опыта, взглядов, убеждений. Все это взращивается с детских лет. Именно тогда формировались травмы и впитывались установки. Что же потом происходит во взрослой жизни?

Как мы поддерживаем одни взгляды и отталкиваем другие: почему "Сколько людей, столько и мнений"? Наверняка вы заметили, что под одним текстом могут появиться самые разные, порой - противоположные высказывания. И при этом все высказывания имеют разную степень эмоциональной заряженности: некоторые из мнений несут такой заряд, что и реакцию они вызывают бурную.

Как мы поддерживаем одни взгляды и отталкиваем другие

С другой стороны, мы тоже в себе несем свои взгляды и установки, и, сталкиваясь с чем-то чуждым, не соответствующим нашим взглядам, отвергаем и отрицаем то, что только что прочитали.

Почему же "Сколько людей, столько и мнений"? "Потому что", - ответите вы, - "Мы все разные".

А что это значит - разные? Разные - как разные виды животных? Разные по воспитанию и происхождению? Разные по образованию?

Ни одно из этих объяснений не является исчерпывающим.

Мы все разные, потому что несем в себе огромное количество внутренних травм, благодаря которым сформированы убеждения, а также впитанных с детства установок, а также выбранных осознанно ценностей, плюс имеем индивидуальные свойства темперамента. Через все это богатство мы и воспринимаем идеи и эмоции из окружающей среды. И через эту призму мы решаем: "близко" или "не близко", "подходит" или "не подходит", "нфравится", или "раздражает".

Другими словами, есть резонанс, или нет резонанса.

Резонанс возникает, если есть "согласие", и возникает возмущение, если "согласия нет". Или не возникает никакого отклика, если внешние события не затрагивают ваши внутренние установки.

Если у вас проблемные отношения с детьми, вас будет тянуть к текстам на эти темы. Причем вам будут "нравиться" тексты, которые отражают ваши внутренние установки, и будут раздражать те, которые с ними не согласуются.

Чем меньше вы работали со своими травмами и сформированными на их основе убеждениями, тем больше вы будете склонны искать в текстах оправдание себе и обвинение других - детей, партнеров, подчиненных.

Чем меньше вы встречались со своей болью, и отрицали ее, тем меньше вам захочется читать про боль других людей, и вы будете их либо пристыживать, либо спасать.

Чем меньше вы пересмотрели свои проглоченные в детстве, в некритическом возрасте, установки среды, тем сложнее вам будет встречаться с тем, что кто-то их отвергает, или хотя бы хочет пересмотреть. Ведь вы же столько сил в них вложили! Значит, и другие должны...

И, наоборот. Работа над собой безжалостно сталкивает нас со своей болью, но, одновременно, помогает сбрасывать с себя все устаревшие, затратные, унижающие человека до состояния функции, убеждения.

...Если вы не до конца знаете свою Жертву, или, точнее, себя в Жертве, то окружающие события могут провоцировать ваши чувства Жертвы (брошенность, несчастность, зависимость)

Вы также можете не замечать, что над вами совершается насилие, или даже оправдывать его,

Или вы можете нападать на одну из своих частей, если, например, попадаете в нарциссическое поле, которое "гласит", что вы что-то сделали неправильно, или не доделали.

Но чем больше вы узнаете свою Жертву, тем меньше вы резонируете с теми, кто на нее нападает или, напротив, спасает.

Приведу один пример.

Однажды мы работали с мамой троих детей. Она очень уставала с детьми, потому что хотела все делать правильно. Думаю, мы все через этот опыт проходили). Это какая-то изначальная точка, с которой начинается путь в подлинное родительство.

Так вот, ее очень раздражало, что дети не поддерживают достаточную чистоту в доме. Она ждала от них вклада, обижалась, терпела, взрывалась, снова ждала, и так - по кругу.

Я попросила ее вспомнить свое детство и ее отношения с чистотой в доме. Она вспомнила, что постоянно убиралась. Почему? Потому что родители это от нее ждали, и она их ожидания "считывала", и делала, как они хотят. Ей казалось, что родители тяжело живут, и она обязана им помогать.

И даже поиграть спокойно она не могла, тут же возникала вина перед родителями.

...Сейчас же, когда она все это вспоминает, она плачет: "Почему они мне не сказали, что я - ребенок, и могу просто играть? И я не обязана делать их жизнь удобной и счастливой?"

После того, как она пережила горевание, я спросила ее, а как теперь она смотрит на обязанности детей сохранять чистоту в доме? Она ответила, что дети ее более счастливые и свободные, чем она была в детстве. А значит, она - замечательная мать, что обеспечила им такую среду, в которой они не стали молчаливыми спасателями, а могли сопротивляться и выражать несогласие.

...Вот через такую работу с травмой меняются наши убеждения и наши реакции на те идеи и чувства, которые мы получаем из пространства.опубликовано econet

Автор Хлебова Вероника

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