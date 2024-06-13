Мышечные зажимы: найти, понять, устранить!

Психосоматику мышечных зажимов, а также эффективные методы их устранения подробно рассмотрим в этой статье...

Часто спрашивают: «Как почувствовать себя лучше? Вот прямо здесь и сейчас. Без долгих танцев под бубен отвечаю – просто расслабьтесь, и вам тут же похорошеет! Увы, не все могут выполнить эту элементарную рекомендацию. Тело не позволяет. Вернее, мышечные зажимы этого тела. Что они собой представляют, чем досаждают и как от них надёжно избавиться, мы и разберёмся.

Если кто-то кое-где у нас застрял…

Мышечный зажим – это когда мышца напряглась, а потом не расслабилась. Как бы застряла. Проблема в том, что она может в напряжении оставаться сколько угодно: от нескольких минут до долгих десятилетий. Только представьте, многие всю жизнь, каждую сознательную секунду мучаются от боли, неудобства, невозможности расслабиться по-настоящему лишь оттого, что мышце не поступает сигнал: «Отбой! Отдыхай!»

Сознание, разумеется, такой сигнал посылает, но до адресата он не доходит. Его блокирует подсознание. Что-то в потаённых глубинах психики убеждено, что мышца должна оставаться сжатой.

И вот по каким причинам это бывает:

Застряла эмоция/состояние – и, не будучи ни осознанной, ни выраженной вовне, остаётся в мышце, как зажёванный лист в недрах принтера;

– и, не будучи ни осознанной, ни выраженной вовне, остаётся в мышце, как зажёванный лист в недрах принтера; Застряла чужая эмоция/состояние – зеркальные нейроны позволяют чужое прихватывать, особенно если участники общения в трансе профессиональном (психологическая проработка внутреннего опыта) или в бытовом (темпераментная ссора между супругами, соседями, пассажирами и т.д.). Если чужое состояние не резонирует с собственными заморочками человека, то через некоторое время оно уходит вместе с зажимом;

– зеркальные нейроны позволяют чужое прихватывать, особенно если участники общения в трансе профессиональном (психологическая проработка внутреннего опыта) или в бытовом (темпераментная ссора между супругами, соседями, пассажирами и т.д.). Если чужое состояние не резонирует с собственными заморочками человека, то через некоторое время оно уходит вместе с зажимом; Вошло в раж – при сильном стрессе (битва, погоня, скандал и т.п.) мышца напрягалась для пользы дела. Ситуация в прошлом осталась, но часть психики, уверена, что «бой всё ещё продолжается».

– при сильном стрессе (битва, погоня, скандал и т.п.) мышца напрягалась для пользы дела. Ситуация в прошлом осталась, но часть психики, уверена, что «бой всё ещё продолжается». Заплатки – психосоматические «костыли». Проще понять на примерах. Ком в горле – дабы не сболтнуть лишнего. «Замороженный» низ живота – ограждающий от сексуальности и связанных с нею травм и проблем.

И много чего ещё…

Поисковая экспедиция в тело

Прежде чем прорабатывать мышечные зажимы, их следует отыскать. С одной стороны, это просто – расслабляешь всё тело. И там, где не расслабилось – вот тебе и зажим!

С другой стороны, кое-что мешает их находить:

Привычка – человек настолько привыкает (за месяцы или годы) к избыточному напряжению в конкретной мышце, что уже не замечает боли и дискомфорта. Ощущение не осознаётся.

– человек настолько привыкает (за месяцы или годы) к избыточному напряжению в конкретной мышце, что уже не замечает боли и дискомфорта. Ощущение не осознаётся. В спящем режиме – зачастую, мышечный зажим пребывает. Напрягается мышца только слегка, до тех пор, пока её не «заденут», т.е. не затронут психологическую проблему, воспоминание, эмоцию, с этим зажимчиком связанную. При таком задевании человек обычно избегает проблемы, уходит в психологические защиты, а мышечный зажим как бы прячется.

– зачастую, мышечный зажим пребывает. Напрягается мышца только слегка, до тех пор, пока её не «заденут», т.е. не затронут психологическую проблему, воспоминание, эмоцию, с этим зажимчиком связанную. При таком задевании человек обычно избегает проблемы, уходит в психологические защиты, а мышечный зажим как бы прячется. Анестезия – мышечный зажим есть, но человек его не чувствует, потому что весь окружающий его участок тела «замёрз», «одеревенел». Психологическая проблема настолько сильна, что подсознание милосердно её обезболивает (но бывают и другие причины – запрет чувствовать что-либо там и т.д.).

– мышечный зажим есть, но человек его не чувствует, потому что весь окружающий его участок тела «замёрз», «одеревенел». Психологическая проблема настолько сильна, что подсознание милосердно её обезболивает (но бывают и другие причины – запрет чувствовать что-либо там и т.д.). Мешанина – мышечных зажимов в одном из участков тела (голова, поясница, шея…) бывает так много, что сознанию трудно их разделить. Они сливаются в общее неприятное ощущение, размазанное по всей «тарелке».



Полумеры: 9 халтурных попыток снять мышечные зажимы

Если зажимы настолько сильны и неприятны, что их и искать не надо. Тогда люди пытаются их снимать:

Массаж – если не сопровождается глубинной психологической проработкой зажима, то эффект временный.

– если не сопровождается глубинной психологической проработкой зажима, то эффект временный. Алкоголь, курево, тазик оливье, «успокоины» и т.п. – так же позволяют временно снимать (или не замечать) зажимы. Кроме того, обладают кучей побочных эффектов.

– так же позволяют временно снимать (или не замечать) зажимы. Кроме того, обладают кучей побочных эффектов. Пирсинг – как правило, делается по месту мышечного зажима. Помимо средненькой эффективности, это – битва с подсознанием.

– как правило, делается по месту мышечного зажима. Помимо средненькой эффективности, это – битва с подсознанием. Смирительная рубашка – тесные одежды, украшения, аксессуары, давящие именно на мышечные зажимы. Та же ерунда, что и с пирсингом, только помягче.

– тесные одежды, украшения, аксессуары, давящие именно на мышечные зажимы. Та же ерунда, что и с пирсингом, только помягче. Клин клином вышибить – напрячь-загрузить всё тело так, чтобы стало не до зажимов. Тяжёлая работа, спорт до предельной усталости и т.п. После восстановления сил зажимы напоминают о себе с новой силой.

– напрячь-загрузить всё тело так, чтобы стало не до зажимов. Тяжёлая работа, спорт до предельной усталости и т.п. После восстановления сил зажимы напоминают о себе с новой силой. Поплакаться, выговориться – подруге, попутчику или психологу. Временно полегчает…

– подруге, попутчику или психологу. Временно полегчает… Адреналин – выброс коего помогает опять-таки временно снять напряжение в мышцах. Сгодится и бурная ссора с супругой, и ставка последней копейки на тотализатор, и много ещё чего.

Два оставшихся пункта, полезны и необходимы, но как способы избавиться от зажимов навсегда – не работают…

Оздоровительные практики (игун) – как и массаж, без дополнительной психологической проработки, снимают зажимы лишь временно. Только на довольно продвинутых уровнях практики возможно настоящее избавление (но возможно, а не обязательно).

– как и массаж, без дополнительной психологической проработки, снимают зажимы лишь временно. Только на довольно продвинутых уровнях практики возможно настоящее избавление (но возможно, а не обязательно). Секс – естественный, необходимый и полезный для здоровья расслабитель. Снимает общее напряжение, смягчает мышечные зажимы. На время…

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Алгоритм абсолютного устранения

Можно ли устранить мышечный зажим навсегда? Да, если достаточно глубоко проработать его психологические корни.

Стадия диагностики: по голосу человека я определяю, есть ли мышечный зажим, связанный с предъявленной клиентом проблемой, и где именно он в теле гнездится. Эта фаза в чистом виде длится 2-3 минуты.

Затем следует стадия проработки: я задаю вопросы (клиент переадресовывает их сам себе), помогаю отследить реакцию тела на эти вопросы и… всё. Через 5/10/30 вопросов зажим навсегда исчезает. Эта фаза длится 10-30 минут.

Эффект луковицы – Мышечный зажим часто бывает вызван несколькими проблемами, подобно двери на несколько замков запертой. Они наслаиваются друг на друга. Одну проработаешь, но зажим чуть погодя возвращается. Но это – другая проблема (хотя и на том же участке тела окопавшаяся), более глубинный слой «луковицы». Тем же способом прорабатываем и его.

В моей практике и по пять слоёв одного зажима встречалось. И ничего – прорабатывался, как миленький, и, в итоге, всё равно растворялся бесследно!опубликовано econet

Автор Олег Колмычок

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