На коротком поводке терпения

«Короткий поводок терпения» - это обман самого себя, в котором невозможна трансформация личности. Когда мать растит ребёнка, когда учитель передаёт знания ученику, они не терпят, они понимают, зачем им это надо и почему они это делают. Там нет страданий, там есть ожидание и осознанное отношение к процессу, который наполнен смыслом, у которого есть будущая цель. Но многим тяжело делать что-то в жизни, кроме того, что «я хочу сейчас, я хочу быстро, я хочу просто», потому что вместо продуктивного развивающего ожидания, они терпят.

Развитие личности человека зависит от многих факторов. Есть как минимум две категории, реальные возможности и потенциальные возможности. Потенциальные возможности достаточно масштабны, если для измерения их мы возьмём такие критерии развития как: осознанность, эмпатия, интеллект, способность воплощать идеи и менять свою судьбу. Как пример, мы можем взять наибольшие показатели по этим способностям у реальных гениев.

Терпение и смирение

А вот фактические возможности у человека гораздо ограниченнее. Изучая их как психоаналитик, я наблюдаю прямую зависимость развития потенциала от существующей конфигурации психики. И то, что мы привычно называем лень, глупость и безысходность, на самом деле таковыми не являются. Я хотела бы показать вам «короткий поводок терпения», которым человек прикован к столбу разрешённого и может осваивать только небольшой радиус своего природного потенциала.

Думаю, мои читатели могут с легкостью понять тот факт, что человек, который терпит то, что ему не нравится, ограничивает себя в самовыражении. То есть он назначает себе дозволенное и запрещённое. Это некая окружность, ограниченная красными флажками, за которые нельзя.

Есть два вида этого состояния. Одно я бы назвала «осознанным смирением», второе «праведным терпением».

Осознанное смирение, это когда ты можешь проанализировать то, что происходит, поняв, что оптимальным поведением для тебя сейчас является временный отказ от своих потребностей, потому что это поможет тебе, достигнуть поставленную стратегическую цель. Мы можем это выразить в такой формулировке: «Я отказываюсь от меньшей потребности, чтобы удовлетворить большую».

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Пример. Я толерантна с человеком, которому я что-то объясняю, даже если мне приходится делать это несколько раз, потому что я понимаю, что когда этот человек поймёт меня, я смогу вместе с ним стать на следующую ступень в развитии наших отношений. Это усилит и его и меня. Потому что наше общение будет осуществляться на более высоком уровне понимания, и в следующий раз мы сможет найти решении эффективнее, даже для более сложных задач . При объяснении я учитываю то какой он и то, какая я, чтобы сформировать оптимальную форму коммуникации. Я помню о своей стратегической задаче, она приоритетна для меня, я стремлюсь к ней и недопонимание рассматриваю, как временные трудности, менее значимые, чем конечная цель.

Аналогичная ситуация сейчас с карантином.

А сейчас давайте представим, что я терплю. В этом «терплю» есть как минимум убеждённость в том, что я знаю как правильно. И я высокомерна в этот момент, потому что «праведная и помпезная». Я контролирую себя, запрещая себе желаемое мною, я соответствую некому образу «хорошей», которая сейчас страдает из приличия. «Я страдаю, от того, что не могу получить желаемое», - это всегда про высокомерие, когда терпение возводится в культ и им человек может оправдать свою несостоятельность в чём угодно. Начиная от неумения коммуницировать, до нереализованности личности в целом.

- Доктор, а я после операции буду играть на скрипке?

- Конечно, у вас же перелом ноги.

- Круто, я же до операции не умел играть.

«Я без денег, но я страдаю. Я без отношений, но я страдаю. Я без работы, но я страдаю. Я без смысла, но я страдаю». Это химера нашего сознания, которая парализует и оправдывает всё происходящее в нашей судьбе. И человек не замечает, что «терпение и страдание» и становится смыслом всей его жизни, как кукушонок вытесняя все остальные поводы жить.

Реальных достижений нет, а вот алиби для сохранения собственной самооценки есть. Мы можем предположить, что «терпение и страдание», это мгновенная инъекция для повышения самооценки. Это ещё одна фрикция по надуванию воздушного шар значимости, который необходимо всё время накачивать, потому что он падает в ничтожность, если прекратить «придумывать» и посмотреть на реальное представление о том, какой я и что я реально могу.

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Страдание – это зацикленность на себе, собственная сверхценность, в которой весь внешний мир, обстоятельства и другие люди, назначаются мучителями, которые запрещают показать всем, на сколько я крут на самом то деле.

Многие на этом моменте могут сказать: «Вы что, предлагаете мне конфликтовать, продавливать своё мнение? Что мне делать, устроить бунт?». Нет, не предлагаю, потому что это тоже самое, что и терпеть, только наоборот. Потому что в конфликте и в терпении мы считаем, что правы, то есть мы высшая инстанция определяющая истину. И оба типа такого поведения - это тюрьма нашей невозможности развиваться. Люди так и живут, то тонут в агрессивном аффекте своей правоты, требуя положенное им, то уходят в образ страдальца, который «несёт крест» своего как бы терпения.

Весьма интересен тот факт, что свою корону высокомерия, глупости и нежелания отказаться от собственной важности люди не замечают, а вот робу страдания, терпения и горя пафосно предъявляют. Люди так и общаются: «А знаешь, сколько я страдал? А знаешь, сколько я терплю? А знаешь, как мне нелегко с тобой? А знаешь, сколько раз я делал так, как ты хочешь? А знаешь, сколько раз я промолчал, когда хотел тебе сказать? А знаешь, как мне плохо было? А помнишь, как я пожертвовал собой сто раз для тебя?».

Что же ты хотел, дорогой мой человек, когда всё это делал с собой? Почему творил такое с собой? Задай себе вопрос и попробуй быть искренним в ответе на него. «Я терпел (жертвовал), потому что …». И тут может появиться интересное понимание того, что это тебе надо было для вполне эгоистических целей или же из-за желания соответствовать своему идеального образа. И если ты этой поймёшь, то нимб святости страдальца может сдуть легким ветерком. И кем ты будешь без него, без этого алиби? На скрипке сможешь играть?

А если бы ты понимал, как в приведённом примере про «осознанное смирение», что делаешь это для себя, а не терпишь, что стремишься достигнуть стратегическую цель, а не жертвуешь, то происходящее приобрело бы совсем другой смысл для тебя. Говоришь, это слишком сложно и что это такое вообще «стратегическая цель»?

И вот круг нашего рассуждения замкнулся. Если я вместо поиска стратегического решения проблемы сосредоточусь на «терпении и страдании», бессмысленном и беспощадном, то буду постоянно чувствовать себя использованной, но правой. Я буду жить в замкнутом пространстве придуманного мной мира, застывшего в янтаре, и вынужденно искать повод поднять себе самооценку, пострадав. И я буду обязательно, часто или изредка, срываться и скандалить, потому что терпеть всё время не возможно. Для срывов я буду искать того, кто слабее меня, зависим от меня и не даст сдачи, при этом я обязательно изреку что-то по типу: «Сколько можно терпеть! Сколько я могу еще страдать!», полностью оправдав своё неадекватное поведение, легализировав агрессию, не анализируя источник продуцирования «праведного терпения».

«Короткий поводок терпения» - это обман самого себя, в котором невозможна трансформация личности. Когда мать растит ребёнка, когда учитель передаёт знания ученику, они не терпят, они понимают, зачем им это надо и почему они это делают. Там нет страданий, там есть ожидание и осознанное отношение к процессу, который наполнен смыслом, у которого есть будущая цель. Но многим тяжело делать что-то в жизни, кроме того, что «я хочу сейчас, я хочу быстро, я хочу просто», потому что вместо продуктивного развивающего ожидания, они терпят.опубликовано econet

Автор Ольга Демчук

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