На родителей злиться нельзя?

Все мы злимся в определенных ситуациях. Но не всегда это чувство адресовано к источнику нашего раздражения. Ведь злиться, например, на начальника чревато неприятностями. А вот на ни в чем неповинного коллегу - это можно. Как научиться направлять свою злость в более конструктивное русло?

Нередко бывает так, что человек, который вроде ничего действительно плохого не сделал, вдруг начинает вызывать злость. И мы злимся на него, старательно вызывая в памяти, чем же он нам так насолил… Злимся либо сами с собой, либо выливаем эту злость на человека, который не может понять, что же он такого сделал, ведь у него и в мыслях не было причинить какой-то вред…

Злость на человека на самом деле адресована не ему

А на самом деле, злость, появившаяся на человека, адресована не ему. А кому? Родителям или фигурам их замещающим. Например, идет злость на коллегу, который что-то сделал не так, а когда начинаем разбираться, то оказывается, что злость на самом деле на начальника, который этого коллегу выделяет из всех, хотя веской причины, по нашему мнению, для этого нет.

Или коллега что-то сделал, сказал, напомнив нам начальника и вот оно, «мышеловка» захлопнулась и здравствуй, злость.

Но злиться на начальника, как когда-то на родителей, этими самыми родителями строго настрого запрещено.

Злость на начальника, как и на родителей, может вылиться в дополнительные проблемы на работе, а вот злость на коллегу, который в чем-то оступился, вроде как позволена.

Точно так же не только с коллегами, но и с женой (мужем), детьми, друзьями. Они что-то делают не так как хочется, напоминая действия, слова мамы (папы), начальника (он же на самом деле, далеко не редко является переносной родительской фигурой). И вот злость, которая была запрятана и не могла найти выхода на того, кому предназначена, выливается на того, на кого случился перенос.

Когда ребенку с детства говорят, что на маму (папу) злиться нельзя, а злость на маму (папу) все же есть, то ребенок находит того, кто слабее. Брата, сестру, домашнее животное или людей и (или) животных, которые не являются скажем так даже членами семьи и злость вымещается на них.

Почему на них? Да потому, что они слабее и даже если и скажут, что ты плохой, то это не будет так больно как если это скажут родители.

Те самые дворовые хулиганы, вымещают злость на людях, животных, именно потому, что на родителей, директора школы - нельзя. А злость есть, и держать ее в себе невозможно. И экологично с ней обращаться они конечно же тоже не умеет, так как в их семье этого нет. Ведь запрет на злость, это не про доброту, а на самом деле про насилие.

Что же делать, чтобы злость не выливалась на людей, которые не имеют на самом деле к ней отношения?

Для начала, когда почувствовали злость, сказать себе - СТОП!

Стоп, что сейчас происходит?

Я злюсь!

Именно я злюсь, а не кто-то меня злит, ведь злость Ваша, а не другого человека.

Почему я злюсь? Какие истинные причины того, что я злюсь на этого конкретного человека?

Не торопиться, так как сначала пойдет ответ от травмированной детской части, которой нельзя злиться на родителей.

Уточнить у себя самого, а моя злость действительно адресована этому человеку, или за ним есть какая-то другая фигура, а он лишь тот, на кого сорвать злость проще и легче?

Не торопиться с ответом самому себе. И во многих случаях, окажется, что человек, на которого только что хотелось сорвать злость, не имеет к реальному источнику никакого отношения.

А пока будете задавать себе вопросы и отвечать на них, придет не только понимание, но и трансформация злости в энергию вполне пригодную не для разрушения, как несколько минут назад, а на созидание.

Если самостоятельно разобраться с агрессией, злостью не получается, то в помощь есть специально обученные люди, психологами называются.опубликовано econet

Автор Елена Денисенко-Бравицкая

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