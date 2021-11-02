Нарциссические родители. Дети как частная собственность

Нарциссичные родители не в состоянии дарить абсолютную любовь своему ребенку. Они не заботятся о его эмоциональном состоянии. Обесценивание и игнорирование - излюбленные инструменты родителей-нарциссов. Ребенку внушают, что он должен заслужить их любовь.

Нарциссические родители стремятся отнять у ребёнка самое главное – право быть собой. Недаром большинство людей, один или оба родителя которых имели нарциссическое расстройство, часто ощущают себя как будто несуществующими. Нарцисс считает ребёнка продолжением себя в прямом смысле слова, полной и безраздельной своей собственностью. Ребёнок для него - бесконечный источник всевозможных ресурсов. Именно поэтому он всеми силами старается удерживать этот источник рядом как можно дольше.

Родители-нарциссы отнимают у ребёнка право быть собой

Нарциссический родитель может заботиться о физическом благополучии своего ребёнка, но никогда не заботится о его эмоциональном состоянии. Ребёнка могут ругать и наказывать не только за проявление эмоций, но даже за болезни и недомогания, ведь всё, что хоть как-то нарушает комфорт и спокойствие родителя, - под строжайшим запретом. Ребёнок должен быть максимально удобен и при этом соответствовать всем высоким стандартам родителя-нарцисса. Отношение к ребёнку обусловлено тем, насколько он им соответствует. Всё, что значимо для самого ребёнка, игнорируется и обесценивается.

Детям постоянно транслируется, что они должны тяжким трудом заработать каждую крупицу родительской любви; если они не будут соответствовать требованиям, от них откажутся, бросят, сдадут в детский дом; что они менее ценны, чем другие: их постоянно сравнивают, жестоко обесценивая в этом сравнении. Именно эти установки дети нарциссических родителей переносят и на последующие отношения в своей жизни.

В нарциссических семьях не бывает здоровых границ: нарциссы либо сливаются с ребёнком, контролируя каждый его шаг, либо бывают абсолютно равнодушны и дистанцированы, что часто вызвано патологической завистью к нему. Парадокс заключается в том, что нарциссические родители хотят видеть своего ребёнка очень социально успешным, ибо через него осуществляют свои мечты, но если ребёнок достигает успеха, даже в значимой для родителей области, могут начать эти достижения обесценивать и стремиться уничтожить, не выдерживая собственной зависти. Если же ребёнок осмелился пойти вообще по другому пути, ярости и презрению нарцисса не будет предела.

Часто нарциссы чередуют эмоциональный шантаж (в случае, когда хотят получить очередную порцию ресурса) с обесцениванием и игнорированием (когда хотят наказать ребенка за нарушения правил). Это, безусловно, очень сильно сказывается на психологическом состоянии ребёнка: он никогда не чувствует себя спокойно и защищенно, он всегда вынужден чутко прислушиваться, чтобы угадать настроение родителя и сказать или сделать то, что от него ожидают.

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Родители-нарциссы никогда не признают своей вины и не просят прощения. Они - носители абсолютной истины - непогрешимы и идеальны, при этом постоянно упрекают ребёнка в ошибках и недостатках. Также ребёнок лишён права жаловаться или просить поддержки, тогда как нарциссические родители постоянно говорят о себе и своих проблемах, требуя от ребёнка участия, помощи и сопереживания.

Нарциссические родители не способны напитать своих детей любовью, потому что их любовь объектна. Если ребёнок не самый лучший в соответствие с личной шкалой нарцисса, и он не может получать для себя восхищение от других через ребёнка, он начнёт ребёнка эмоционально уничтожать.

Родители-нарциссы часто критикуют и высмеивают внешность своих детей, развивая в них полное неприятие себя. Причём нередко ребёнок имеет значительно более привлекательную внешность, чем родитель, однако, испытывая сильнейшую зависть, родитель стремится внушить ребёнку комплекс неполноценности, а иногда даже подталкивает к изменениям, которые сделают его менее привлекательным. Этим нарцисс может преследовать и ещё одну выгоду – не дать впоследствии построить ребёнку личную жизнь, чтобы оставить его рядом как постоянный источник ресурса.

Часто нарциссическая мать всеми силами удерживает возле себя повзрослевших сына или дочь, всячески внушая им, что они слабые и беззащитные, а мир очень опасен. И здесь нередко звучит двойное послание, состоящее их взаимоисключающих установок: «нужно быть сильным и самостоятельным» (то есть удобным для родителя) и «ты без меня не справишься».

Нарциссический родитель нередко стремится разрушить дружеские и любовные отношения своего ребёнка. При этом он может декларировать, что желает ребёнку хороших друзей, скорее встретить свою любовь, исподволь транслируя: "ты недостоин отношений".

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Взрослые дети нарциссических родителей чаще всего выбирают партнёров-нарциссов, потому что бессознательная часть нашей психики устроена таким образом, что мы невольно стремимся проживать заново детские психологические травмы с другими, похожими на родителей людьми, на самом деле в надежде получить уже от этих людей то, чего так не хватало от родителей. Но такие отношения вряд ли могут быть счастливыми, ведь нарцисс не может дать столь необходимых безусловной любви и принятия.

Дети нарциссов имеют патологически низкую самооценку; очень чувствительны к чужому мнению; у них хроническое чувство вины и много стыда; они редко умеют слышать себя, свои эмоции, свои желания; склонны к тревожным и депрессивным расстройствам; в отношениях часто долго терпят эмоциональное или физическое насилие, боясь быть покинутыми; склонны к созависимости. Также они нередко бывают перфекционистами и обесценивают себя и свои достижения, потому что их Внутренний родитель говорит голосом настоящего родителя-нарцисса.

Настоящих родителей изменить не в наших силах. Бесполезно надеяться и ждать, что нарциссический родитель осознает последствия своих действий и слов. Важно, чтобы жизнь так и не прошла в попытке, наконец, получить безусловное принятие от того, кто по своей природе дать его не способен. Важно остановиться и начать путь к себе. Это сделать никогда не поздно. Детские психологические травмы возможно исцелить полностью или практически полностью, хоть это и требует определённых усилий со стороны самого человека и высокой квалификации специалиста.опубликовано econet

Автор Горшкова Мария

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