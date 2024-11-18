«Нашел из-за чего переживать»: что нельзя говорить людям с депрессией?

Человек, страдающий депрессией, крайне уязвим перед любыми внешними влияниями. Поэтому есть высокий риск причинить ему дополнительный вред обесцениванием его чувств и переживаний. Как правильно поддержать человека, пребывающего в депрессивном состоянии?
Многие родственники или близкие, в кругу которых находится страдающий депрессией человек, часто не до конца осознают серьезность этого заболевания. А зря, поскольку эта болезнь входит в международный классификатор.
Первое что нужно понять, это то, что нельзя обесценивать чувства и состояние другого.
Например человек рассказывает, что устал от жизни и хотел бы чтобы все это прекратилось, а ему говорят:
Во всех этих высказываниях такой “поддержки”, присутствует обесценивание. Человек в подобных переживаниях и так сам себя обесценивает, а ему ещё и со стороны прилетает.
Каждый человек разный, и каждый по-своему переживает различные ситуации, проблемы и обстоятельства.
В таких случаях рекомендуется для родственников ни в коем случае не сравнивать переживания человека с какими-то своими, даже если, на ваш взгляд, они кажутся более серьезными или проблемными.
Не перетягивайте одеяло на себя, рассказывая, как удачно решилась проблема у вас. Это может, конечно, помочь, но не всегда, но вряд ли это сейчас будет нужно человеку.
Перестаньте советовать, что нужно сделать человеку в этот момент. Это и без депрессии бесит.
Когда у человека депрессия, он гораздо тоньше и острее чувствует неискренность и не стоит для галочки пытаться его утешить или предлагать помощь.
То есть мы аккуратно предлагаем ему помощь форме вопроса, чтобы человек задумался, а не форме утверждения, чтобы начал сопротивляться.
И прилагаю небольшую пометку которая поможет вам понять как общаться с человеком у которого депрессия или похожее состояние.
Автор Вьюков Антон
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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