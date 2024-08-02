✅Всегда есть вероятность того, что сказанное слово перестанет иметь значение, что ваше общее «важно» так и останется важным для двоих. В конце концов, даже звезды не светят вечно.

Настоящие отношения — это всегда риск. Никогда нельзя быть уверенным наверняка и всерьёз, что кто-то не отвернётся, не предаст в самый неподходящий момент. А момент почти всегда будет неподходящим до боли. И дело здесь не только в «полюбил другую», а просто банально в жизни.

Отношения – это риск

Вот ты живешь себе, счастливая маленькая девочка, у которой есть любимый розовый слон, и совсем недавно ты сама, без помощи взрослых, гордо задула все пять свечек на своём праздничном торте. А сегодня мама плачет навзрыд, а папа собирает вещи. Они оба пытаются объяснить тебе, что ты все равно будешь видеться с папой, просто теперь он будет жить в другом месте и почему-то с другой тетей. И ты отчаянно хочешь в это верить, но папа приезжает все реже и ты чувствуешь себя неправильной и брошенной.

Отношения — прыжок, который совершается почти наугад и наощупь. Основываясь лишь на смутном очертании силуэта, который подходит под нужную нам формочку. Вот он завозит тебя домой после работы, заказывает духи, о которых ты упомянула вскользь и ты уже решаешь, что внимательность — его второе имя. А через полгода ты лежишь на кушетке у психотерапевта и не можешь ничего, кроме слез и молчания, потому что после этих отношений в тебе осталось только выжженная земля.

Это прыжок веры. В то, что усилия, которые ты вкладываешь в эти отношения, вернуться хотя бы отчасти. Конечно, я слышала много историй с вариациями на тему «мне не нужна от него отдача, я просто хочу делать ему приятное». Или ещё так: «мне просто нравится видеть ее счастливой, мне от неё ничего не нужно». И это прекрасно звучит в теории и даже вдохновляюще выглядит на практике. Первое время. В реальности всегда наступает период, когда твой вечный огонь начинает потихоньку угасать без подпитки. И ты можешь делать все, что в твоих силах и даже больше. И это может никогда не быть оплачено.

Это прыжок надежды. В то, что когда ты начнёшь отдавать много, к тебе начнут относиться так же. Когда ты будешь заказывать из Италии на последние деньги ее любимые прошутто и горгондзолу, потому что здесь таких вкусов просто нет. Ты будешь делать по утрам кофе, используя приспособление с милым названием «кемекс», потому что именно такой она — любит. Ты купишь кроссовки для бега на улице, потому что именно так она любит расслабляться — бегая вдоль огромного парка с озером. Кто-то скажет, что ты теряешь себя, подстраиваешься, пытаешься угодить. Но ни они, ни даже ты сам не поймёшь, что ты делаешь это совсем по-другой причине. Потому что хочешь, может быть, больше всего на свете, чтобы к тебе относились с таким же вниманием и заботой. И скорее всего, так и не получишь. Потому что не знаешь, что с этим делать.

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Отношения — это всегда риск. Потому что всегда есть вероятность того, что сказанное слово перестанет иметь значение, что ваше общее «важно» так и останется важным для двоих. В конце концов, даже звезды не светят вечно.

Близость — обременительна. Потому что-то другой будет находиться в твоём пространстве. Ты так долго и упорно выстраивала свои защиты, так тщательно находила баланс между спрятанной глубоко внутри уязвимостью и наносным пофигизмом, что любой незапланированный взмах душевных крыльев может его нарушить. И эта заветная близость становится слишком дорогостоящим удовольствием.

Близость — опасна. Кто-то другой, отличный от тебя, будет обязательно делать так, как тебе не подходит. Будет обнажать твои самые темные и яростно скрываемые стороны, показывая тебя не в самом лучшем свете. Поэтому единственное, что можно сделать, чтобы спасти себя — бросить первым, пока эта близость не сделала тебя уязвимым. Чтобы строить настоящие отношения длинной в счастье, нужно оголить душу. А это слишком большой риск.

Отношения — это риск. Но без этого прыжка веры невозможно узнать настоящую правду о себе. Невозможно увидеть себя со стороны. Позволить себе слабость. Почувствовать заботу и настоящее тепло. Познать абсолютное счастье быть принятым с тонной недостатков и при этом — не быть отвергнутым. Поэтому отношения этого стоят. Я знаю, что бывает страшно. Но настоящие отношения того стоят. Правда.опубликовано econet

Алиса Ондо Анге

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