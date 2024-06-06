Найди источник внутренней энергии

Мы заключаем в себе невероятные ресурсы. Бывает, что готовы буквально горы свернуть. А бывает, что чувствуем себя как выжатый лимон. Откуда идет наша энергетическая подпитка? Почему мы зачастую тратим силы не на то, что действительно нам нужно?

Для начала несколько реплик: - Не могу себя уговорить что либо делать, кроме как ходить на работу; - Усталость - мое фоновое состояние с детства; - Чувствую усталость от материнства, частое раздражение; - Скатилась в клиническую депрессию в том числе и от усталости. Сейчас лечусь у психиатра, тема актуальна. Трое маленьких детей, энергии почти ноль.

Где находится источник энергии?

- Я устала выкатывать претензии мужу и сыну, понимаю, что не в ресурсе, хочу из этого выйти.

- Как будто дают энергию не на день, а часов на 5 в день.

Эти ответы мне давали участники группы, когда я их спросила, почему их привлекла тема хронической усталости.

Есть ли связь между усталостью и борьбой с собой? Такая связь есть:

- Да, у меня завышенные требования к себе. Забываю заботиться о себе.

- Да, я постоянно себя ругаю, замечаю это в себе.

- Да, у меня постоянная внутренняя работа и я как раз от этого устаю. Повышенные требования к себе....

Итак, мы сливаем почти всю энергию, будучи недовольными собой, ругая себя, запрещая себе чувствовать и пытаясь переделать. Так же много энергии у нас уходит на борьбу с близкими. Непринятие рождает их сопротивление, а сопротивление изматывает того, кто пытается переделать других.

Где же находится источник энергии?

Ответ и прост, и сложен.

Внутренняя энергия, желание жить, творить, радость жизни возникает у живого, спонтанного, не задавленного долгами и обязательствами внутреннего ребенка.

То есть, чтобы получить энергию, нам нужно принять в себе этого ребенка, то есть перестать требовать, наказывать себя, винить и осуждать....

Сложность в том, что принять себя самостоятельно не так просто, как кажется. Нужны некоторые условия.

Замороженные чувства должны разморозиться; то что вы всегда считали неприемлемым, должно стать в ваших глазах здоровым и приемлемым.

Телесные зажимы должны уйти, а за спиной - вырасти крылья!

Для этого нужно время и тепло. Принимающая атмосфера и готовность выводить своего ребенка перед людьми, чтобы они могли посочувствовать, поддержать, одобрить, поделиться, вытереть слезы, подать руку, принять.

Нужны время и тепло.опубликовано econet

Автор Хлебова Вероника

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