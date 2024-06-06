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Найди источник внутренней энергии

Источник: facebook.com 06 июня 2024 6634
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Мы заключаем в себе невероятные ресурсы. Бывает, что готовы буквально горы свернуть. А бывает, что чувствуем себя как выжатый лимон. Откуда идет наша энергетическая подпитка? Почему мы зачастую тратим силы не на то, что действительно нам нужно?

Найди источник внутренней энергии

Для начала несколько реплик:  - Не могу себя уговорить что либо делать, кроме как ходить на работу; - Усталость - мое фоновое состояние с детства; - Чувствую усталость от материнства, частое раздражение; - Скатилась в клиническую депрессию в том числе и от усталости. Сейчас лечусь у психиатра, тема актуальна. Трое маленьких детей, энергии почти ноль.

Где находится источник энергии?

- Я устала выкатывать претензии мужу и сыну, понимаю, что не в ресурсе, хочу из этого выйти.

- Как будто дают энергию не на день, а часов на 5 в день.

Эти ответы мне давали участники группы, когда я их спросила, почему их привлекла тема хронической усталости.

Есть ли связь между усталостью и борьбой с собой? Такая связь есть:

- Да, у меня завышенные требования к себе. Забываю заботиться о себе.

- Да, я постоянно себя ругаю, замечаю это в себе.

- Да, у меня постоянная внутренняя работа и я как раз от этого устаю. Повышенные требования к себе....

Найди источник внутренней энергии

Итак, мы сливаем почти всю энергию, будучи недовольными собой, ругая себя, запрещая себе чувствовать и пытаясь переделать. Так же много энергии у нас уходит на борьбу с близкими. Непринятие рождает их сопротивление, а сопротивление изматывает того, кто пытается переделать других.

Где же находится источник энергии?

Ответ и прост, и сложен.

Внутренняя энергия, желание жить, творить, радость жизни возникает у живого, спонтанного, не задавленного долгами и обязательствами внутреннего ребенка.

То есть, чтобы получить энергию, нам нужно принять в себе этого ребенка, то есть перестать требовать, наказывать себя, винить и осуждать....

Сложность в том, что принять себя самостоятельно не так просто, как кажется. Нужны некоторые условия.

Замороженные чувства должны разморозиться; то что вы всегда считали неприемлемым, должно стать в ваших глазах здоровым и приемлемым.

Телесные зажимы должны уйти, а за спиной - вырасти крылья!

Для этого нужно время и тепло. Принимающая атмосфера и готовность выводить своего ребенка перед людьми, чтобы они могли посочувствовать, поддержать, одобрить, поделиться, вытереть слезы, подать руку, принять.

Нужны время и тепло.опубликовано econet

Автор Хлебова Вероника

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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