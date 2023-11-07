Не бери чужого, не подумав: Энергетика вещей и их хозяев

✅Есть ли энергетика у вещи? Какая она — позитивная или негативная? Удивительно, но факт: вещи могут даже изменить нашу судьбу! Так считает психолог и автор многочисленных книг Елена Шубина.

Энергия вещи — это вполне конкретное понятие. Вещь кто-то задумал, разработал план её изготовления, сделал — это энергия создателя. Насколько она важна для качества будущего владения? На сто процентов! Не случайно же говорят: «Сделано с душой», «Сделано с любовью». Подчёркивают: «Это ручная работа, а это — поточное производство». Но и души ведь бывают разные! И замыслы тоже.

Энергетика вещей

Благие намерения

Место и «положение»

Энергия владельца

Не бери чужого, не подумав

А ценности?

Благие намерения

Вязала бабушка от чистого сердца для внучки шаль, а сама думала: вот хорошо, если бы была моя красавица скромной да хозяйственной. Внучка шаль забрала на работу — в новом офисном помещении сыро, холодно… Месяц посидела с шалью на плечах, а потом была уволена по сокращению. Внезапно узнала о беременности от нелюбимого. Тот, правда, не оплошал — сделал предложение. Бабушка на свадьбе от умиления слёзы роняет, а внучка с располневшей фигуркой — те же слёзы, но от отчаяния. Были планы, мечты, карьерные амбиции, а теперь квартирка на окраине, кастрюли-пелёнки, очень скромная жизнь. Как бабушка пожелала!

Может, конечно, бабушкина шаль тут и вовсе ни при чём, но я в такие истории, как ни странно, верю. Потому что всё, чему люди отдали много времени и сил, можно сравнить с громадным волновым передатчиком. Оно действительно может сильно ударить по человеку с тонкой чувствительной психикой. Не обязательно с целью причинения вреда.

Место и «положение»

Другая энергия вещи — транзитная. Её накладывает посредник между создателем и конечным владельцем. Как правило, посредников несколько и они не успевают вложиться в вещь настолько, чтобы существенно исказить её энергетический фон. Но бывает и по-другому. Если посредник очень заинтересован в продаже, или в глубине души жалеет вещь, или неравнодушен к будущему владельцу — тут всякое может случиться. Никогда не замечали, например, что вещи, купленные на распродажах с большой скидкой, портятся быстрее и носятся как-то не так? А всё потому, что вещь уже неоднократно уценили, то есть обесценили и её, и её будущего владельца. Поэтому мой совет: относитесь к покупкам сделанным со скидкой, с гордостью! Это не вы дёшево стоите, а вселенная дарит вам возможности не разбрасывать деньги на ветер.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Энергия владельца

Третья энергия вещи — это энергия её владельца. Здесь всё уже зависит от нас. Как мы вещь приобрели, как отношения с ней строили, как пользовались, любили или нет, какие события с ней или в ней переживали. Поэтому нет и не может быть общих рекомендаций, как поступать с вещами, когда пришёл их срок.

Я знаю женщину, которая всегда легко дарила свои вещи разным людям, принимала ношеные в дар, никогда не боясь ни сглазов, ничего. Их и не было. Зато когда однажды в её отсутствие в доме побывала любовница мужа, она выкинула все вещи, на которые мог упасть взгляд соперницы. Не пощадив даже самые любимые и дорогие. Муж был в шоке и, кстати, отчасти из-за этого больше не изменял.

Скажете, перебор? Я тоже так думаю, но понять могу. Потому что если человек тщательно собирает и окружает себя любимыми предметами, уделяя внимание каждому штриху, а потом гармония нарушается, то ничего другого, кроме как разрушить всё в отчаянии, не остаётся. Так некоторые выбрасывают сервиз, если разбилась одна чашка. Что это: расточительство или черта характера? Я думаю, это как минимум указание на то, что человек не потерпит в своей жизни полумер. Так что по характеру обращения человека с вещами многое можно понять.

Не бери чужого, не подумав

Особенно сильно волнует женщин, можно ли отдавать и брать ношеные вещи? Был у меня такой случай. Приходит пожилая женщина вся в слезах. У родной сестры год назад умер муж. Та все его вещички притащила сестре. Мол, у той муж, три сына — сгодится. Женщина вещи брать не хотела, но и отказать сестре постеснялась. А муж, не будучи суеверным, прихватил пальтишко и стал носить. Через месяц тяжело заболел, слёг. Потом один из сыновей стал носить портмоне покойного дяди и сам не понял, как влез в долги. Сидит у меня эта женщина, рыдает. А что делать? Совпадения же тоже бывают… Посоветовала ей сходить в церковь, посоветоваться с батюшкой. Тот пришёл, освятил квартиру, где эти вещи лежали. Мужа причастил. Муж пошёл на поправку. В общем, опять же не хочешь, а поверишь…

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

В общем, о том, что касается вещей, остающихся от покойных, нужно думать прежде всего тем, кто пытается их раздать даже из очень добрых побуждений. Представить себе на миг, как могут чувствовать себя люди, к которым ты придёшь с таким подарочком. Возможно, не пожелав обидеть тебя в твоём горе, они потом будут переживать, думать всякое…

Раньше было принято так: когда умирал достойный человек, всем родственникам и знакомым объявлялось, что они могут прийти в назначенное время и взять из вещей покойного себе на память всё, что пожелают. Остатки собирались и выносились на порог дома. В течение суток их могли разобрать бедные. А всё, что оставалось уже после них, завязывалось в узел и уносилось в самый дальний конец дома — «хоронилось» в кладовке или чулане.

Сейчас, конечно, времена другие, но подобному принципу при желании можно следовать. Память о близких должна быть в сердце и в делах. Хуже нет, когда люди хранят вещи покойных родственников, но даже не помнят их дня рождения и смерти. А ведь и так бывает.

А ценности?

Больше всего споров вызывает судьба настоящих семейных реликвий: фотоальбомов, драгоценностей, наград. Мне кажется, что тут нужно начать с вопроса: насколько для тебя вообще важна семейная история? Что для тебя значит судьба твоего рода? Сейчас многие совсем молодые люди начинают всерьёз интересоваться историей рода, составлять генеалогическое древо. Мода ли это или истинный порыв души — покажет время. В любом случае — сохраняйте! Сохраняйте самый минимум и то, что отражает личность, характер человека и времени, — чтобы было что детям и внукам показать.

А вот дешёвенькие колечки с потёртыми гранями точно можно снести на переплавку. Носить вы их не будете, продать не продадите, личной истории в них нет. Так стоит ли трястись над ними? Лучше сядьте и запишите, пока помните, всё, что рассказывали вам ушедшие предки. Запишите свои воспоминания о них. Перегоните на современные носители старые слайды и кинофильмы. Разберите фотографии и, выбросив парные, сделайте хорошую подборку в красивом альбоме и копии — на диск. Подпишите, кто на них изображён, ведь первое, что уносит память, это имена.

Самые правильные действия — самые разумные — поддаются тем же законам, что и все остальное в этом мире. Ничего не должно быть чрезмерным. Ничто нельзя уничтожать полностью, так, чтобы и следов не осталось. Всегда нужно слушать своё сердце. И руководствоваться интуицией и здравым смыслом.

Совет. Если вы собираетесь на собеседование по трудоустройству, проследите, чтобы на вас была надета хотя бы одна вещь, купленная за полную стоимость. Как это работает, я право не знаю, но работает! Помогает быть не только принятым, но и договориться о достойной зарплате.опубликовано econet

Автор Елена Шубина

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet