Не дарите уставшей женщине цветы

Серьезно, цветы хороши, когда есть ресурс им порадоваться. А еще дарящему важно получить ответную реакцию. «Ах, как мило, это мои любимые!» и вотэтовсе. У уставшей женщины иногда нет даже этого ресурса. Дарящий искренне недоумевает, чего это она рожу корчит, я же старался. А рожа корчится, потому что эти цветы нужно подрезать, в вазу поставить, и достаточно эмоционально выразить благодарность и восхищение. А сил на это нет.

Хотите порадовать уставшую женщину? Купите ей еды. Или приготовьте, только сами потом приберите на кухне. Или закажите доставку. Одной из самых романтичных фраз, которую я когда-либо слышала, была просьба прислать фото. Не мое, а моего холодильника. Потому что «Я же знаю, что ты сегодня наверняка не ела нормально, а у тебя в холодильнике обычно пусто. Если это так, то просто покажи фото, я завезу что надо». Без цветов и серенад, заметьте.

Чем порадовать уставшую женщину?

Закажите для уставшей женщины бригаду уборщиков. Чтоб она могла просто ничего не делать, пока в доме становится чисто. Поверьте, это настоящее чудо для женщины, чистая магия.

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В семье конфликт. Муж жалуется, что подарил жене комплект белья. Красивое и дорогое, а она в истерику. Совсем очумела, не ценит внимание, не идет на контакт. А жена поясняет, что третью неделю не может на эпиляцию и педикюр вырваться, потому что муж с детьми посидеть отказывается, устал и вечно занят. И это белье как издевательство для нее. «Я вся измучена, а еще должна нарядиться теперь и для него концерт устроить?».

Мужчина приходит домой с шампанским и тортом, приятный вечер, романтика. А она бесится. Потому что перед тем, как сесть за торт и шампанское, ей надо перегладить белье, помыть посуду, сделать заготовки для завтрака, помыть и уложить детей. И пока муж сидит на кухне и ждет, она носится в режиме электровеника. И когда она после этого марафона и нескольких просьб сделать хоть что-то, забегает на кухню, наливает шампанское в чашку, выпивает его тремя глотками и уходит спать, мужчина чувствует себя оскорбленным. Он старался, он хотел проявить внимание.

И вот в этом вся штука. Когда мы хотим сделать кому-то приятно, мы действительно стараемся для этого человека? Если да, то важно учитывать потребности этого человека. Что важно для него? Отдых, два часа тишины, выход куда-нибудь в одиночестве, или просто снять часть головняка с этого человека? Вот это и будет то, что поможет сделать ему (ей) приятно.

А если я хочу просто сделать то, что хочу, то это я кому хочу сделать хорошо? И если честно, то может все-таки себе? Хочу показать себе, какой (какая) я молодец, на какие жесты я способен(на). Как вот я так решил(а) изогнуться, чтоб показать себе, какой(ая) я внимательный(ая). И важно иметь иногда честность признать, что ни хрена тут внимания ко второй персоне нет. А есть только желание получить для себя признание, эмоциональное поглаживание и "благодарочку".

Мужчины часто жалуются, что современные женщины эмансипированные и требовательные. И что чем же ее тогда удивить? Да, не работают стандарты. Не подойдет уже дежурный букет. Не удивит. Единственное, что может удивить взрослую современную женщину - это забота и искреннее, адекватное и уважительное отношение. А все остальное она уже видела.опубликовано econet.ru

Автор Анна Просветова

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