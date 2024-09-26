Не дай себя разрушить

Психолог Анжелика Богданова о том, как не попасть в ловушку отношений с бывшим партнером и не дать себя разрушить.

Если говорить честно, общение все время было непродуктивным. Нет-нет, а выскакивал какой-то малопонятный негатив. Вернее, подспудно он был ожидаем, потому что в поведении мужчины изначально не было естественной легкости, простого желания быть с тобой, защищать, сочувствовать твоим проблемам и радостям. Вернее, частично интерес был, это и "подлавливало", и заставляло верить в лучшее, надеяться, ждать. Чего? Не понятно, так как ты сама не была стопроцентно уверена в целесообразности этого общения.

Отношения с бывшим

Но как-то все само-собой покатилось, пришел в твою жизнь человек – не "выбрасывать" же его добровольно, только потому, что он неидеальный и есть какие-то смутные сомнения в нем? В итоге так все и вышло: мужчина в какой-то момент испарился, безо всяких объяснений. Может быть ты сама где-то перегнула палку и высказалась откровенно о том, что тебя не устраивает в этих зыбких отношениях. Фак остается фактом - теперь ты одна.

Но, как ни странно, тебе от этого совсем не плохо. Погоревала день, другой, неделю. Сколько раз хотелось броситься к телефону, и что-то говорить, говорить... Не важно что, лишь бы обратить на себя внимание, вернуть такое привычное и налаженное общение. Постепенно смятение улеглось, боль ушла. Жизнь стала заметно налаживаться, вошла в свое русло. И вдруг опять на горизонте замаячил тот, о ком ты уже почти забыла. Не правда ли, такая знакомая ситуация?

Слово за слово, как бы ни о чем - и разговор зацепился за значимые для обоих темы. Вот уже возобновилась переписка, а там недалеко и до встреч. Вобщем, чтобы не утруждать читателя, и не портить бумагу - могу просто отослать вас к абзацам №№ 1 и 2. Все опять пошло по замкнутому кругу непродуктива, недоговоренностей, и очень понятных непоняток.

В итоге, когда мужчина опять, в который раз, разбередил душу и пропал, женщина не стала плакать. Она распрямилась, вытерла хлюпающий нос, и сказала себе: "Ты не сломал меня - это раньше я вела себя как сомнамбула, бездумно следовала всюду за тобой. Теперь все будет иначе, начнется новая жизнь. И самым позитивным в ней будет отсутствие рядом тебя". Главное теперь - не сорваться на новую жалость, не начать бег по кругу, действительно не дать себя разрушить.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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