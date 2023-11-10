✅ Странно, но такое может произойти в отношениях после длительного мегабурного периода. У одного из партнеров просто садится батарейка. И чтобы перезарядиться, он начинает неосознанно подключаться к источникам спокойствия и позитива в жизни. Плохо ли разлюбить?

Казалось бы, столько пройдено вместе с этим человеком. Завязалось общение, были совместные взлеты и падения, масса откровений. То он отстранялся, то ты решала уйти в сумрак. Были обиды, и была любовь. Наверное, нет – наверняка. Но вот покатило время, расставило точки над и, и ты понимаешь, что не любишь. Перестала любить, или чувства и не было? Странно ощущать проблему «минусовки» в отношениях, там где раньше кипели нешуточные страсти.

Я больше не люблю

Пройден курс зависимости, созависимости. Какие только ярлыки не были навешаны на мужчину: и нарцисс он, и абъюзер, и полнейший психопат. Но вот горизонт разъяснился, вроде бы все выровнялось, и с удивлением ощущаешь: «Не люблю!»

Нет радости от этого, может какое-то облегчение. Но как вести себя дальше? А никак не хочется вести – все, свобода попугаю! Оборачиваешься назад, представляешь себе партнера: да, он умный, он тонкий, необузданный, в чем-то псих. Понимаешь, что думаешь об этом спокойно, и как-то отстраненно теперь.

Не играешь уже в куклы, хотя раньше все было по-взрослому: слезы, нервы, бессонные ночи, мечты… Почему так случилось, что все ушло? Как раз тогда, когда общение наладилось, стало обоюдным, спокойным, можно сказать – продуктивным?

А вот потянуло за далекие моря, куда-то от него. Срочно захотелось заняться интересными делами, сходить в магазин, купить кисти для рисования, поехать на выставку. Да Бог знает еще куда – как будто бегство от вчера еще любимого. Да, и в этом отдаешь себе отчет. Без радости, без мстительного чувства, просто с легким удивлением – тебе уже все равно.

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Такое время настало, что не ищешь подсказки в умных книгах, как тебе действовать, как жить дальше. Просто живешь, забываешь о нем, уже забыла. Странно, но такое может произойти в отношениях после длительного мегабурного периода. У одного из партнеров просто садится батарейка. И чтобы перезарядиться, он начинает неосознанно подключаться к источникам спокойствия и позитива в жизни.

Плохо ли разлюбить? Трудно сказать. Но для духовной сферы человека покой не менее важен, чем вечное купание в любви: то горячий душ, то холодный. Наслаждаться состоянием освобождения и нейтральности. Сказать спасибо партнеру? Да, да – спасибо, и до свиданья!опубликовано econet

© Анжелика Богданова

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