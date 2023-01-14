Оценка должна быть объективной. Только тогда она имеет значение. А обесценивание от заинтересованного лица в расчёт брать не надо. Это они просто платить не хотят; хотят бесплатно пользоваться. И внушить мысль о том, что мы должны быть благодарны за то, что нами пользуются. Не надо сворачивать горы для тех, кто горы называет равниной

Чёрная Герцогиня в книжке про Алису говорила презрительно, глядя на гору: мол, какая же это гора? Видала я такие горы, по сравнению с которыми это равнина, а не гора! Она так про все говорила. И некоторые люди тоже так говорят. Обесценивают. Или, как сказал один психолог, унасекомливают. Принижают, преуменьшают, обнуляют все, что мы сделали. Все, чего достигли. Мол, это гроша ломаного не стоит! Выеденного яйца не стоит то, что вы сделали и чего достигли!

Кто хочет купить нас за бесценок. Не поддавайтесь!

Обесценивают для чего? Для того, чтобы купить за бесценок. Или даром взять. Так на работе одной девушке поручили громадный проект сделать. Она полгода работала, не покладая рук; ночей не спала, старалась. И в одиночку своротила горы. На совещании начальник ей сказал, что разве это горы? Это просто равнина. Ерунда и пустяк. Это было легко и просто; кроме того, много недоработок. И мы этот проект готовенький отдадим моему любимчику. Он возьмёт, если не побрезгует. И будет этим направлением руководить. И получать вознаграждение, естественно. Плюшки и пряники…

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Девушке ничего не дали и даже «спасибо» не сказали. Она горько плакала, как другая девушка, которой муж сказал, что она толстая, некрасивая, глупая. И должна быть благодарна за то, что он на ней женился и возвысил до себя. Разрешил жить с собой и за собой ухаживать!

Мужчине, который машину свою продавал, тоже сказали, что машина дрянная. Корыто какое-то, а не машина. И цена такой дряни три копейки! Но мужчина плакать не стал, а послал покупателя другие машины смотреть и покупать. Или ещё куда; это неважно. Важно, что он не стал слушать, как его товар хают и ругают, чтобы купить за бесценок. Он дождался нормального покупателя и нормально автомобиль продал, за хорошие деньги.

Когда кто-то гору называет равниной, надо хорошенько подумать: зачем человек так делает? Гора - не равнина. И сделанная огромная работа - это огромная работа. И в зеркале мы отражаемся правильно: приятные симпатичные люди, а не толстые бестолочи, не так ли? Все просто. Нас или нашу работу хотят купить за бесценок. А ещё лучше - взять даром и ждать от нас благодарности: «спасибо, что взяли, не побрезговали!»… целуй руку, холоп, и помни мою доброту!

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Оценка должна быть объективной. Только тогда она имеет значение. А обесценивание от заинтересованного лица в расчёт брать не надо. Это они просто платить не хотят; хотят бесплатно пользоваться. И внушить мысль о том, что мы должны быть благодарны за то, что нами пользуются. Не надо сворачивать горы для тех, кто горы называет равниной.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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