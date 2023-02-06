Не надо тратить время на лоскутное одеяло

На что мы тратим бесценное время своей жизни? Мы прикрываемся ограниченными возможностями и другими объективными обстоятельствами, чтобы только не познавать мир и не развиваться. Скука, бедность - это всё плоды нашего неверного выбора. И жизнь становится пустой и неинтересной.

Одна немолодая женщина жаловалась на бедность. Ей под шестьдесят. Пенсия не так чтобы маленькая, но приходится отдавать за кредит много. И остается мало. Едва хватает на скромную жизнь. Вот так люди и выходят в тираж, никому они не нужны.

Коротать время - это укорачивать его

Свободного скучного времени много. И она коротает время рукоделием. Например, она сшила лоскутное одеяло. Большое такое. Долго-долго подбирала лоскутки, шила по несколько часов в день... И сшила одеяло, вот им кровать застелена.

Вот и все радости бедного пожилого человека. Работу не найти. Вернее, то, что предлагают, не подходит. Консьержем или няней. Эта женщина еще много времени проводит в сети, выкладывает фотографии природы и своего лоскутного одеяла...

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Фотографии ее никто не видит. Подписчиков нет. Кому интересно рассматривать лоскутное одеяло и березу у подъезда? Но в сети можно часами сидеть и читать разные приколы, проходить тесты: кем ты был в прошлой жизни?

…Коротать время - это укорачивать его. Убивать. Просто сидеть и убивать время своей жизни. Такое хорошее зрение сохранилось - женщина может шить вручную! Столько времени свободного есть. И так глупо этим временем распоряжаются иногда. Женщина не хочет работать на простой работе. Сад ей тоже неинтересен. Выращивать что-то тяжело. Ездить, сажать, поливать…

И вот она сидит, жалуется на скуку и одиночество, шьёт лоскутное одеяло и какие-то прихватки для кухни. И вяжет крючком салфетки. Потом распускает их. Денег на нитки нет! Совершает массу ненужных действий. Жалуется на скуку и бедность… Носки и варежки вязать ей не нравится. Куда их потом девать? Продавать хлопотно.

Есть ноутбук, есть интернет, есть здоровье, есть образование. И можно было бы ещё интересно пожить. И деньги заработать. И общаться… Но она взялась за второе лоскутное одеяло. Надо же скоротать время. Скучное, скудное время, которое не знаешь, куда девать. Но это же и есть ее жизнь!

Люди думают, что жизнь - это что-то особенное, яркое, интересное! Нет. Жизнь - это время. И что ты сделаешь с отпущенным тебе временем, такой и будет твоя жизнь. Можешь познавать мир и развиваться. Можешь работать, хоть носки на продажу вязать. А можешь разгадывать тесты в сети и шить лоскутное одеяло. И коротать время. Убивать его. Ругая скуку и пустоту своих дней…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet