Каждый в любовных отношениях, в дружбе и, вообще, в любом общении должен опираться на простой принцип: не нравится – скажи. Это необходимо для построения счастливых и гармоничных отношений.

Все люди, в основном, совершают одну глобальную ошибку – это накапливание молчаливых претензий. Они предпочитают не высказывать то, что они чувствуют внутри себя. Каждый из нас, строя отношения и общаясь друг с другом испытывает состояние, в котором возникает чувство недовольства любимым человеком, близкими и родными или любыми взаимоотношениями в социуме.

Накапливание молчаливых претензий

Большинство начинают закапывать эту негативную эмоцию в себе, делая вид, что не замечают. «Виновные», вызвавшие такую реакцию, не понимают, что несут какой-то вред, что-то неприятное, что создают внутренний дискомфорт другому и даже не догадываются корректировать своё поведение.«Обиженные» же научились не обращать и не замечать те вещи, на которые возникает отрицательная реакция, что приводит к накоплению таких ситуаций.

В дальнейшем возникает огромное недовольство таким человеком, даже если он был любимым и родным. Невысказанная неудовлетворенность постепенно превращается в гнев и ненависть. Все накопленные вроде бы мелочи приводят к взрыву эмоций. А тот, на кого все это неожиданно обрушивается, даже не в курсе о том, что кто-то чем-то был недоволен. Он не понимает, откуда и почему столько агрессии и злости вылилось на него, и не представляет ту цепочку событий, которая логично сложилась у партнера, и привела к нервному срыву.

Каждый в любовных отношениях, в дружбе и, вообще, в любом общении должен опираться на простой принцип: не нравится – скажи. Это необходимо для построения счастливых и гармоничных отношений.

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Важно научиться конструктивно, рационально и спокойно доносить, что любите или не любите, от чего получаете удовольствие, а от чего нет. Больше показывать, каким ты являешься на самом деле, давая четкую и правдивую информацию о себе. Необходимо быть настоящим, самим собой и не пытаться играть в человека, которым вы не являетесь.

Только аккуратное выражение чувств и эмоций имеет колоссальное значение на начальном этапе взаимодействия и построения личных отношений и, если этого не происходит, вы автоматически зарываете своё счастье и радость от общения с дорогим вам человеком.

Множество людей страдают именно из-за этого. В какой-то момент, осознав и придя к пониманию проблемы в отношениях, вы попытаетесь непомерную кучу нерешённых претензий, которые не были высказаны, донести до близкого человека, чем вызовете только недоумение и раздражение у него.

Реально, редко кто может воспринять и проанализировать такой объём информации сразу. Поэтому в ситуациях, когда уже накоплено необъятное количество невысказанного негатива и, если вы считаете, что этот мужчина или эта женщина дороги вам, не сдавайтесь. Научитесь лично конструктивно высказывать недовольство и подозрения без их накапливания до взрыва.опубликовано econet

Автор Лана Майшева

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