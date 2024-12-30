Не скрывая неприязни — кто такой мизантроп?

Мизантроп не любит людей, избегает их общества и испытывает к ним весь спектр негативных чувств. В классической литературе давно описан этот тип человеконенавистника. Что не нравится мизантропу в людях? У него есть три большие группы источников претензий к своим собратьям.

Бывают люди, которые на дух не переносят апельсины. Есть те, кому не нравятся массовые скопления людей. А есть люди, которым просто не нравится человечество, они бы с радостью стали главными героями рассказа Рэя Брэдбери «Каникулы». Рассказываем, кто такие мизантропы и что с ними делать.

Кто такие мизантропы и что с ними делать

Слово мизантроп происходит от греческого misanthrōpos, его распространению по Европе XVII века поспособствовала одноименная пьеса Мольера, хотя герои с аналогичным складом характера встречались и у Уильяма Шекспира, и позже у Гюстава Флобера.

Кто такой мизантроп?

Мизантроп — это человек, который презирает, ненавидит других людей, испытывает к ним отторжение. Причем его пренебрежение относится вообще ко всем людям, что отделяет мизантропа от сексистов, расистов и противников отдельных групп людей. Ему неприятно человечество как вид, подобно агенту Смиту, он считает, что homo sapiens — это вирус, который разрушает прекрасный мир, созданный природой. Поэтому человечеству нужно меньше размножаться, а в довольно радикальных формах мизогинии люди просто могут завернуться в простыни и самоликвидироваться.

Что не нравится мизантропам в людях?

Не секрет, что люди — далеко не идеальные создания с картинки, где все милы, улыбаются друг другу, пахнут лавандой и не знают, что такое насилие. Однако мизантропы возводят недостатки человечества в статус пороков. Всего есть три большие группы основных источников претензий.

Эстетические недостатки

Не самая главная причина неприязни мизантропов к человечеству в целом, но эстетические недостатки часто упоминаются в публичных материалах мизантропов. Им не нравится стремление человечества к красоте, не нравится же им и проявление человеческого уродства, неприятные запахи пота и других выделений, старение, одержимость внешним видом.

Интеллектуальные недостатки

В этот перечень входит склонность к ложным верованиям, которые ограничивают возможности познания или вообще мешают действовать рационально. К ним же добавляется человеческая глупость, наивность, необъективность.

Моральные недостатки

К ним относятся жестокость, безразличие к чужим страданиям, эгоизм, моральная лень, трусость, несправедливость, жадность и неблагодарность. Ущерб, причиненный этими пороками, можно разделить на три категории: вред, причиненный непосредственно другим людям, вред, причиненный непосредственно животным, и вред, причиненный косвенно как людям, так и животным в результате нанесения ущерба окружающей среде. Примеры этих категорий включают Холокост, животноводство, и загрязнение, вызывающее изменение климата.опубликовано econet

Автор Иваницкая Александра

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