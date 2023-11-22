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Не целуйте лягушек!

Автор: b17.ru 22 ноября 2023 6432
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Встречаясь, мужчина и женщина устанавливают отношения на взаимовыгодном сотрудничестве.  И разумеется, деспотичному мужчине важно внушить женщине правоту его взглядов и нередко, к сожалению, силы. Продавливая женщину, мужчина проявляет не благородство, а неуважение. 

Не целуйте лягушек!

Стереотипы общества таковы, что женщин привыкли считать более склонными к зависти. Однако доводилось ли вам встречаться с завистью мужчин? Кто такой завистливый мужчина? Почему он завидует? Чем наполнена его душа, полуребенка и недоВзрослого? Что он пытается доказать и выразить этим чувством? Этим двоим суждено было встретиться "здесь и сейчас".

Зависть у мужчин

Он - спортсмен, третий по счету ребенок в многодетной традиционной семье. Для нее "принц", подъезжающий на белом мерседесе с провокационным номером 666, витально-сексуальный мачо с долины горы Казбек...

Она - незаурядная творческая личность, узнаваемая, вполне самодостаточная, ранимая и немного еще наивная...

Мужчина решил жестко нарушить границы женщины.  А именно: "Через три месяца поженимся, работать  не будешь, дома  сиди, быстрее детей рожай..." (недвусмысленный намек на возраст девушки, перешагнуашей 30 летний рубеж).

Не целуйте лягушек!

Разумеется, такой дискриминационно-сексистский подход вызвал жесточайшее сопротивление в духе "Парниша..Вас тут не стояло!".

Из-за чего сыр-бор? Понятно, подчинить, показать, кто хозяин, изменить, переделать. Никаких связей с общественностью. "Ты в инстаграме сидишь?!", "Почему у тебя так много знакомых? Я не хочу, чтоб моя жена была известная!". "Ты не должна быть известнее, чем я!"

Проблема отнюдь не нова. Встречаясь, мужчина и женщина устанавливают отношения на взаимовыгодном сотрудничестве.  И разумеется,  деспотичному мужчине важно внушить женщине правоту его взглядов и нередко, к сожалению, силы.

Продавливая женщину, мужчина проявляет не благородство, а неуважение. 

Момент зависти здесь проявляется в публичности, количестве подписчиков и даже, о, ужас!, лайках.

Зависть к успеху невесты, помноженная на этноментальные заморочки, напрочь подрывает романтику, уважение и понимание в паре.

Она для него нечто вроде фетиша, приза за его соревнования и состязания, которые в повседневной жизни превращаются в истязания.

Может ли быть будущее у этой пары? 

Может, если девушка сломается, превратиться в его подобие, опустится до его уровня.

Не целуйте лягушек!

Ей не хватит силы и храбрости увлечь за собой. Ведь любая попытка всколыхнуть в нем чувства Прекрасного будет "оквакиваться", обесцениваться.

Девушка может превратиться в подобие своего зацелованного принца, потерять себя, слиться с ним и забыть напрочь, что он ей обещал.

Нужно ли девушке такой поворот событий?

Слияние?

Токсичные отношения, сопряженные с потерей себя, нивелированием ее ценностей?

Ради чего?опубликовано econet

Автор: Архангельская Надежда 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Архангельская Надежда психология зависть отношения мужчина

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