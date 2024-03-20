Не запрещайте себе удовольствия: 7 шагов к освобождению

Может показаться удивительным – как это возможно, самому себе не разрешать получать радость от бытия? Любому нормальному человеку хочется жить в комфортных условиях, иметь хобби, совершать поступки, которые нравятся, приносят радость и удовлетворение. Но есть люди, которые по тем или иным причинам не дают себе возможности радоваться и быть счастливым. Как освободиться от собственного запрещения, наполнить жизнь удовольствием?

Как проявляется у человека запрет на удовольствие?

Отсутствие радости жизни может проявляться:

нежеланием что-то делать для себя – на других находится и время, и желание сделать что угодно, а на себя нет;

неимением стремлений или они тщательно скрываются;

способностью к постоянным жертвам ради близких (которые им не особенно и нужны);

если вдруг появилось свободное время, то оно проводится продуктивно, с выгодой для окружающих или не делается ничего;

незаинтересованностью, чем-то занять свободное время;

чувством, что не имеете возможности на интересное времяпрепровождение;

в приоритете — важность других людей;

невозможностью бросить неоконченное дело, считаете, что тогда лучше вообще его не начинать;

непреодолимым препятствием или непониманием близких, если вдруг хотите посвятить время себе.

Причины запрета на удовольствие

Основной причиной запрещения является чувство вины. Запрет – это своеобразное наказание за некий поступок. Вы чувствуете виновность и в качестве наказания, запрещаете себе получить удовольствие и радость. Часто такое запрещение идет с далекого прошлого, когда родители считали, что любое дело должно приносить конкретную пользу, а безделье не поощрялось, а иногда и наказывалось.

Но также это ощущение вины могло появиться и позже, после конкретного события в более позднем периоде. Что бы разобраться, необходимо отмотать жизнь назад и понять, когда удовольствие делать то, что нравится, стало восприниматься, как зло. После этого, надо дать себе разрешение получать радость от самой жизни.

Сделайте 7 шагов к радости

1. Примите как факт, что сами наложили запрет на радость

Осознайте, что вовсе не отсутствие времени или денег мешает вам жить так, как хотелось бы. Вы сами себя обманываете и применяете любые отговорки, чтобы не получить радость от жизни. Подумайте и ответьте на вопрос – почему вы даете себе запрет, что мешает вам ощущать радость? Можете записать все ответы, даже если их будет очень много. Твердо решите, что исправите эту ситуацию. Основное – это принять решение, а дальше – начинайте над этим работать.

2. Дайте исцеление своему внутреннему ребенку

Каждый из людей имеет свое внутреннее «Я», которое закрыто внутри вас и испытывает страдание. Попробуйте сначала осознать, а затем выпустить его. Скорее всего, на это потребуется время и силы, но постепенно оно исцелится и перестанет страдать. А вы будете, раз за разом освобождать частицу себя и станете целостной личностью.

3. Разрешите себе небольшие удовольствия

Напишите себе список возможных радостей. Проявите фантазию, и сделайте его подлиннее. А если не получится составить самой, то посмотрите в интернете или спросите совета у близких. Начинайте внедрять свои пожелания в жизнь. Позвольте себе выполнять по одному желанию в день. Это совсем не означает, что придется тратить много денег, сделайте то, что принесет радость лично вам. Порадуйте свое внутреннее «Я», дайте ему немного свободы и веселья.

4. Дайте проявиться творцу

В любом человеке живет творец. Ему для жизни требуются интересные впечатления, новые места или события. Постарайтесь один раз в неделю выделить время на прогулку. Это будет час вашего внутреннего творца. Составьте перечень желаний, куда можно его отвести, только это должно быть реальное место. Например, посидеть на берегу реки или озера, посмотреть красивые здания или сходить в театр. Побудьте наедине с внутренним творцом, насладитесь красотой, одиночеством, отдохните всей душой.

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5. Определите, какие бы вещи сочли роскошными

Здесь не говорится о роскоши, которую получают с помощью материальных средств, это те вещи, которые вам нравятся, вполне доступны, вы хотели бы их сделать, но отчего-то не делаете. Из тех, что «да ладно, обойдусь». Составьте их список. Возможно, вы сами будете удивлены, в скольких приятных мелочах себе отказываете. Постарайтесь раз в неделю делать вещь, занятие или поступок из этого перечня желаний.

6. Поработайте со своей энергетикой

Постарайтесь понемногу проявлять свои чувства, эмоции. Вначале аккуратно, дозировано. Если вы их длительное время сдерживали, не проявляли вообще, то они могут хлынуть потоком. Лучше упражнения сочетать со спортивными занятиями, бегом, физической работой или нагрузкой.

7. Дайте прощение родителям

Если вы осознали, что причина запрещения удовольствий кроется в далеком детстве, то необходимо простить за это своих родителей. Для того времени, в котором они жили, было принято постоянно работать и получать от этого самое большое удовлетворение. И воспитывали они вас соответственно тем правилам, в которые верили сами. Даруйте им прощение.опубликовано econet

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