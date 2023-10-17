Одна из главных психологических проблем человека - нарушение способности принимать себя таким, какой ты есть.
Наука психология имеет один некий фундаментальный постулат, с которым очень трудно согласиться. Сразу становится обидно и хочется спорить и что-то доказывать. Мол, «сами вы дураки, а меня не трожьте»... Но тем не менее, наука психология неумолима: она, к тому же, на больных не обижается.
А постулат этот вот какой. Одна из главных психологических проблем человека - нарушение способности принимать себя таким, какой ты есть.
И первый признак этой проблемы - Неадекватная самооценка. Заниженная самооценка.
Есть один трюк у психологов-практиков, трюк, который позволяет сразу сбить с ног занудствующего о том, «как он плох»... Сбив с проторенной колеи пациента, Вы его уже излечите на 50%. Вот эта волшебная фраза.
На жалобы о маленьких деньгах и прочем, нужно задать вопрос:
«А по сравнению с чем (с кем)?»
Этой фразы-вопроса всегда бывает достаточно для того, чтобы человек соскочил со своей пластинки и перешёл к конструктивному и здоровому разговору.
Я люблю веселить людей одной историей про себя саму.
Помнится в детстве я одно время страдала очень заниженной самооценкой. Потому что я хотела и хотела очень сильно - быть похожей на ... Виктора Цоя. Я часами стояла перед зеркалом, корчила «цоевские» рожи и с грустью констатировала: «Нет, не похожа. Ни капельки».
Представляете, что бы было, если бы моё желание было услышано и я стала бы в одночасье копией Цоя? И что бы я сегодня со всем этим делала?
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Человек не всегда ходит ссутуливши плечи и шаркая ногами. Поэтому мы не всегда сразу можем угадать: вот он идёт! Человек с клинически заниженной самооценкой!
Низкая самооценка иногда прячется, маскируется... под Перфекционизм.
Стоит только немножко поразмыслить, и простота этой истины откроется Вам во всём своём великолепии.
Ну подумайте, кто ещё будет не спать ночами, не ходить в отпуск годами, уходить позже всех с работы, брать работу на дом?
Будущий директор филиала?
Кто ещё будет после лекций бежать сразу в библиотеку и сметать оттуда все книжки и статьи в сборниках, включая иностранные, вскользь порекомендованные преподавателем к следующему семинару?
Будущий Нобелевский лауреат?
Кто будет готовить все билеты и сдавать сессию досрочно, не потому, что он едет с родителями в Дубаи, а всегда и из принципа?
Будущий президент Америки?
Кто будет «крутить банки» (30 с помидорами, 30 с огурцами и 60 с компотом) до падения в обморок на своей кухне?
Запасливая Хозяюшка?
Кто будет выходить из дома при полном параде и макияже даже за хлебом?
Безупречная Леди?
Нет! Человек, который полагает, что он настолько ничтожен и некрасив, а также просто бездарен, что обязательно должен... ну хоть чем-то компенсировать свою «зияющую пустоту».
Мыслей о том, чтобы доставить себе радость, у этих людей нет и быть не может.
Себя они уже давно отождествили со своей должностью, работой, компанией, детьми, внучкой, продукцией, партией, идеей фикс...
Но у партии и у внучки (в основном) не разыгрывается мигрень.
А у должности мигрень не разыгрывается по определению.
Мигрень разыгрывается у конкретного человека. Таким образом Природа и наш организм вежливо напоминают нам о том, что отождествлять себя со своей должностью, со своей социальной ролью - можно, но не до бесконечности.
Что человек, забывший себя, похож на человека, оставившего дом без дозору, без присмотру. Буря выбьет там ставни и стёкла, ветер нанесёт мусора, воры вынесут всё добро, а дикие лисицы и барсуки совьют там свои гнёзда и выведут детёнышей...
Захочется ли Вам или кому-то ещё вернуться в такой дом и жить в таком доме? Не вызовет ли он ужас у стороннего наблюдателя?
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А не вызываем ли ужас мы, когда чужой взгляд смотрит на нас со стороны?
Психология жестко констатирует: все люди-перфекционисты страдают заниженной (неадекватно заниженной) самооценкой. Потому что за их проблемой стоит невротическая (надуманная) уверенность человека в том, что его в сущности не за что любить. Нарушение способности принимать себя таким, какой ты есть.
Знаете, что такое «отсутствие чувства юмора»? Это не неумение понять чужую шутку или увидеть комизм той или иной ситуации. «Отсутствие чувства юмора» - это только лишь неумение смеяться над самим собой. Это тенденция воспринимать себя слишком серьёзно. Дон Хуан (или Карлос Кастанеда) называли это «чувством собственной важности».
К сожалению, никто кроме самого человека не научит его смеяться над самим собой, воспринимать себя и свои поступки с юмором. Эта потребность должна прийти изнутри.
Этот страх приводит нас к неспособности совершить нечто действительно важное. Зато мы совершаем массу ненужных нелепых мелких действий.
Что стоит за этим и предыдущим страхами? За этим стоит глубинный страх - страх утраты любви, боязнь быть отвергнутым.
Эти глубинные страхи идут из нашего младенчества и связаны с ошибками в общении матери с младенцем. Но!
Работа над ошибками может быть начата и успешно завершена в любой момент. Исправить ситуацию не поздно никогда. Главное, задуматься и самим себя вытащить за волосы из трясины. Когда Всевышний создавал этот мир за семь дней, он не создавал отдельно психотерапевтов. Он полагал, что человек сам справится с решением задач своей жизни.опубликовано econet
Автор Елена Назаренко
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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