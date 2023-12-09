Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Недоступный партнер

Недоступный партнер

Источник: b17.ru 09 декабря 2023 6266
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Так часто бывает, что отношения с партнером не складываются. Либо вообще нет длительных отношений, либо на долго не складывается. Одна из причин - это когда партнер недоступен. 

Недоступный партнер

Так бывает, когда, например, не пройдена Эдипальная стадия. И нет разделения на "моя мама" и "моя женщина". В такой семье фигура отца может быть обесценена матерью, что и конкурировать не с кем, или обесценивание мужем фигуры жены - "за нее что ли бороться? там не за что бороться". Это может быть вне гласная подсознательная установка, которая не говорится вслух, но подразумевается - транслируется. 

Отношения: Когда партнер недоступен...

Так бывает и у девочек с отцом. Когда отец обеспечивает дочери жизнь, то есть финансово дочь зависит от отца, и почему-то не складывается личная жизнь. А все очень просто - место занято. Ведь он и отец и обеспечивающий ее мужчина.

Также бывает и у сиблингов - когда место занято братом или сестрой, при чем, иногда пол не имеет значения. Это может быть сожительство брата и сестры, или двух братьев. Где понятие - партнер - это тот, кто живет бок о бок. Если вместе живут братья, то женщины могут быть для секса. Если сестры, то мужчины для секса, а потом это все обсуждается - и тем более закрепляются приоритеты в плане: "где моя семья". Иногда могут быть общие партнеры, что говорит о том, что: родство в этой семье важнее партнера для потенциальных личных отношений. По сути, что семья уже есть. Чего еще строить то? И тогда, когда даже захочется отношений - потенциальный партнер может "оказываться" не доступным. Так случается в семье, где сиблингам пришлось выживать вместе какое-то время, учитывая, что семья была неполной, или что в семье родителям было важнее выяснить отношения, чем вести осознанное родительство, где в семье было крайне "холодно" эмоционально.

Недоступный партнер

По этой причине может выбираться женатый/замужний партнер, или же знакомстве с иностранцами, через интернет в другом городе знакомства и так далее. Таким образом, партнер, оказывается практически не доступным. Увеличивается вероятность того, что отношения не сложатся, так как очень много преград на пути влюбленных оказывается. Это такое внутреннее сопротивление: вроде как и хочется, вроде как и нет - внутренний конфликт.

Приоритетность семьи очень важна. Важно понимать, что лишь будущая семья даст потомство. Но чаще всего рядом с различными блоками для недоступного партнера, идет рядом еще и бесплодие - запрет на продолжение рода.опубликовано econet

Автор Марина Войтишина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Марина Войтишина психология отношения

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Живые существа должны, если воспользоваться метафорой Марка Аврелия, обращать препятствия в топливо — как делает огонь. Н.Талеб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.