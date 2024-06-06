Нельзя игнорировать: Почему нерешенные проблемы не дают жить

Нерешенные проблемы никуда не деваются. Они все равно дадут о себе знать через какое-то время. И не удивляйтесь, что, даже если пройдет десять или двадцать лет, проблема снова заявит о себе. И потребует решения.

А вы в курсе, что нерешенные проблемы тянут нас назад и не дают двигаться вперед? «Повисшие в воздухе» проблемы сами по себе не исчезнут. В них необходимо поставить точку. Не доведенные до своего логического конца болезненные вопросы, конфликты, ситуации будут вас сопровождать по жизни, пока вы не отыщете путь разрешения конфликта. Не надейтесь, что вам удастся этого избежать. Вы должны будете поставить точку в многолетнем споре или соревновании, разорвать отношения, закрыть дверь за отжившими чувствами и эмоциями.

Про нерешенные проблемы

Каждый из нас обременен массой проблем. Они требуют решения. И от этого невозможно отмахнуться. Нерешенные вопросы дают о себе знать снова и снова. Они возвращают переживания.

Психологи, работающие в сфере психоанализа, убеждены, что мы имеем тенденцию «хоронить» травмирующие и тяжелые проблемы в глубинных этажах сознания. Но убежать от этого не удастся. Любая проблема требует решения.

Если мы не разберемся с задачей сегодня, она завтра предстанет перед нами в более запутанном виде.

Ярким примером могут служить романтические отношения, закончившиеся внезапно. Он и она расстались без объяснений и толком не простились друг с другом.

Случается, что и дружба прерывается обидным образом из-за недосказанности, недопонимания. Вовремя не были произнесены нужные слова и люди потеряли друг друга.

Подумайте об этом сейчас.

Как примириться с прошлым и расстаться с нерешенными проблемами

Проблемы, которые так и остались неразрешенными, стоят, подобно преградам, на нашем жизненном пути. Из-за них мы снова и снова оглядываемся в прошлое. И этому сопутствуют, как правило, печаль, разочарование и горечь.

Как справиться с этой ситуацией?

Есть хорошее выражение «расставить все точки над «i». Договорить, выяснить, разобраться… Но не всегда это можно сделать.

Либо человек принес нам столько несчастий, что мы попросту не хотим его видеть, либо кто-то очень далеко сейчас.

Бывает, что хочется высказать все тому, кто обидел вас или обманул.

Как быть?

Начинать нужно прежде всего с себя. Со своих внутренних проблем. Обретя покой и гармонию внутри себя, мы почувствуем, что непосильная ноша прошлого стала слабее давить.

Есть вещи, которые нужно просто сказать себе:

Я не позволю прошлому определять мое настоящее.

Мои раны и боль – это часть меня.

Мои вчерашние ошибки – это возможность что-то понять и осознать.

Нельзя постоянно тащить за собой прошлые проблемы. Их нужно решить раз и навсегда.

Как полноценно существовать в настоящем

Не позволяйте гневу тлеть в своей душе. Он разъедает ее. Погасите негатив. И тогда вы будете готовы встретиться с тем, с кем ситуация осталась незавершенной, а конфликт – открытым.

Когда мы спокойны, проблемы не кажутся такими критическими.

Человек должен двигаться вперед. И значение имеют реальные дела. Хватит копаться в прошлом. Думайте о будущем и находите удовольствие в настоящем моменте.

Пытайтесь изменить что-то к лучшему. Ведь вы этого достойны. И поверьте, вас ждет благополучное и счастливое будущее.опубликовано econet

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