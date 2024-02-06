Непереносимость неопределенности: игра с желанием знать наверняка

Эта статья для тех, кто ищет корни своей тревоги, своих страхов или навязчивостей и хочет с ними разобраться.

Сегодня я расскажу вам об одной особенности тревожных людей — желании знать наверняка. В научных кругах эту особенность тревожных людей называют непереносимость неопределенности.

Тревога — о чем это?

Возможно, вы замечали, что тревога подталкивает людей спрашивать об одном и том же по несколько раз, пока не прозвучит однозначный ответ. Их не устраивает ответ «не знаю», «скорее да, чем нет» или «возможно». Вернее сказать, такой ответ не успокаивает. Наоборот, такой ответ провоцирует внутреннюю панику.

И это касается не только животрепещущей темы здоровья. Нам всем хотелось бы на 100% знать, что возникшие симптомы излечимы, или что точно нет рака. Просто кому-то будет достаточно слов прогноз благоприятный, но только не человеку со страхами.

Тревога может проявляться и в обыденной жизни. Например, тревожной маме надо точно знать, в какой кинотеатр пошла дочка, во сколько начинается сеанс, во сколько он закончится, что это будет за фильм, с кем пойдет дочь, одела ли варежки, поела ли перед выходом и т.д. и т.п. В дополнение мама может проверить, есть ли такой сеанс в кинотеатре, и попросить дочь отзвониться на каждом этапе этого похода. Даже если дочери уже 16 лет, и кинотеатр находится в соседнем здании.

Люди с навязчивыми страхами часто не любят сюрпризов. Им больше по душе распланированное гарантированное будущее. Возникает стойкая иллюзия, что если я буду точно знать, что меня ждет, то все будет хорошо. Нет, конечно, головой они понимают, что это нереально. Но стремятся к этому каждый день. Тревога не дает им свернуть с этого пути.

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Как проявляется непереносимость неопределенности?

Непереносимость неопределенности накладывает отпечаток на поведение человека, формирует определенные привычки, по которым её легко найти.

Например, избегание того, что вызывает тревогу

Это самый простой способ исключить возможность катастрофы из своей жизни. Как можно им не воспользоваться? Если можно не лететь на самолете, то выбирается поездка на другом виде транспорта. Если разговор приведет к конфликту, то лучше не поднимать эту тему.

И гораздо проще контролировать процесс, когда он тебе уже хорошо знаком. Поэтому любое новое дело пугает, тут же проявляются сложности с тем, чтобы приступить к нему. Набирается масса причин сохранить привычный и понятный ход вещей, даже если он не сильно устраивает. Из двух зол выбирается меньшее.

Кстати, отсюда вытекает второй признак – постоянное откладывание дел

Пока у меня не будет всей информации по проекту, лучше не приступать. Ведь потом может быть придется переделывать. Я буду тратить время, силы на это и другие отговорки. Да, во многом это может быть правдой. Вот только, когда мы приступаем к составлению детального плана выполнения данного проекта, оказывается, что есть часть работы, которую можно сделать, не имея всей информации.

Или другой пример, тревога подсказывает, что генеральная уборка невыполнима, ведь она займет уйму времени и сил. Нет уверенности в том, возможно ли завершить это дело. Но, если не поддаваться на её уговоры, приступить к работе и разобрать хотя бы одну полку в шкафу, то тревога заметно уменьшится.

Вместо этого мы сталкиваемся с распылением усилий на множество дел сразу

Так страх быть недостаточно компетентным может подтолкнуть начать учебу сразу в трёх местах одномоментно брать на себя много дел. Будет ли это эффективно? Успеет ли информация усвоиться и закрепиться в навыках? Хватит ли физических сил на все эти дела разом?

А вот что точно появится при этом – это усталость со всеми вытекающими последствиями, включая недовольство собой из-за возрастающего числа ошибок.

Попытка загрузить себя большим количеством дел дает иллюзию движения, иллюзию развития.

Схожий механизм мы наблюдаем при очень большом количестве тревог.

Зачем их столько?

Что они прикрывают?

От какого очень важного жизненного вопроса этот клубок тревог позволяет уйти?

Для чего эта путаница?

Ответы на эти и другие вопросы мы получаем в процессе когнитивно-поведенческой терапии и находим истинный источник этих проблем.

Для принятия правильного решения надо найти побольше информации

В начале эта тактика верна, но тревога задерживает человека на этапе поиска информации. И вместо 1-2 дней на подбор параметров необходимой стиральной машины, например, может уходить целый месяц.

Возникает желание прочитать пару сотню отзывов, спросить у одних знакомых, потом у других, потом у третьих. И иногда в итоге человек вообще запутывается в количестве противоречивых сведений. Ведь кто-то хвалит эту может, а кто-то ругает. Пусть в одном случае из 100, но вы же помните, что это значит? Вдруг именно мне попадется бракованная стиральная машина?

Непереносимость неопределенности не позволит тревожному человеку делегировать часть своих дел. Ведь так сложнее контролировать. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.

Так возникает ещё одно проявление непереносимости неопределенности – гиперответственность

Незаметно этот человек начинает тащить на себе слишком много домашних и рабочих дел. Тревога диктует свои правила: «Я должна разбудить сына, чтобы он не опоздал. Если я не проверю портфель старшей дочери, то она наверняка не возьмет с собой все нужные учебники. Если я не приготовлю мужу одежду с вечера, то ему не в чем будет идти и т.п.» И на работе тоже самое. «Мне легче самой сделать, чем потом проверять и исправлять за людьми, которые некачественно делают».

Вы замечали, что повышенная тревога вначале помогает сконцентрировать внимание? Кажется, что если я буду готовиться к сложностям, то вовремя их замечу. Мое внимание четко нацелено. Но длительная тревога наоборот приводит к рассеянности. Мозг не может так долго удерживать повышенное внимание. А значит, надо разгрузить работу мозга.

Например, перестать обращать внимание на то, что не связано с тревогой. Обычным делам, которые ранее были автоматическими, например, закрыванию дверей, выключению утюга или света, можно уделять уже меньше внимания. А без должного внимания образуются маленькие провалы в памяти. «Не помню, закрыла я квартиру или нет?» или « В памяти есть эпизод, что закрывала, но нет полной уверенности, что это было именно сегодня», лучше перепроверить.

Так формируется необходимость перепроверять

Общий фон сомнений в своих действиях растет. Тревога усиливается ещё сильнее. Кстати, под перепроверку попадают не только дела. Возникают сомнения в принятых решениях: «А правильно ли я поступила? А, может быть, надо было иначе?».

Человек может стремиться устроиться на работу, целенаправленно ходить на собеседования, подбирать желанный вариант. И достигнув своей цели, начинает сомневаться. А то ли это место, которого я на самом деле хотел? Может я просто зациклился на нем, и надо было ещё больше вариантов посмотреть?

И доводы вроде: «Но ты же хотел именно это место работы» столкнутся с веским «Да, но…».

«Мне разонравилась купленная вчера сумка, я подумала, что она слишком дорогая». «Вчера я был уверен, что смогу поехать с вами в поход, но сегодня подумал, что это слишком непривычно для меня – жить в палатке». Тревога находит новые и новые отговорки.

Многие сами начинают сомневаться в том, нормально ли это. Некоторые из них начнут убеждать себя в том, во что сами не очень верят. Человек, который уже 10 лет ищет, кем ему работать. Глубоко осваивает новые дела и бросает их, когда выходит на черту продажи своих услуг по более дорогой цене. Говорит себе: «Это нормально. Просто я ещё не нашел то, чем на самом деле хочу заниматься. Искра пропала к этому делу, значит, это не моё».

Другие начинают искать подтверждения у близких: «ты же не разведешься со мной из-за того, что я не могу сейчас найти работу?», «ты точно не обижаешься на меня?». Горькая правда в том, что даже сто раз услышанное в ответ «я не обиделась», не будет принято как окончательный ответ. Тревожный человек сам пересматривает решения и знает, что другие тоже могут передумать.

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В чем же дело? Почему малейшие проявления неизвестности так пугают?

Потому что если нет четкого плана и нет гарантий, то все может пойти по худшему сценарию. Этот сценарий обязательно прокручивается в голове, чтобы подготовиться и к такому варианту развития событий. Ведь если есть хотя бы 1% вероятности, то надо быть к этому готовым.

И в этом месте начинается суета, усиливается тревога. К лучшему варианту развития событий можно не готовиться, поэтому все силы бросаются на подготовку к худшему. И постепенно все внимание, все силы, вся энергия человека направляется на подготовку к возможному негативу.

Уменьшает ли это неопределенность?

Делает ли это завтрашний день более спокойным?

Можно ли вообще контролировать будущее на 100%?

Ведь, мы с вами помним, что если оставить хотя бы 1% без контроля, то подкрадется тревога.

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Тревога диктует свои правила игры.

Так возникает одна из тревожных игр разума. Правила в этой игре такие. Я просчитаю будущее, и мне станет спокойно. Мне не удается на 100% простроить будущее, и это пугает, а значит, надо стараться ещё лучше планировать. Мнимый выигрыш в этой игре – спокойствие.

Кстати, есть еще одно проявление страха неопределенности – это раздражение на людей, нарушающих какие-либо правила, вносящих хаос.

Как же перестать играть в эту игру?

Разобраться, наконец, с тем, мысли руководят мной или все-таки я думаю свои мысли.

Наиболее эффективный метод – это когнитивно-поведенческая терапия. Работа со своими мыслями и поведением. Наша задача – увидеть неэффективность и выйти из этой игры разума. Говоря простым языком, пора создавать свои правила. Утвердить их в своей голове и закрепить в своем поведении. И тревожность сменится спокойствием.опубликовано econet

Автор Светлана Осипова

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