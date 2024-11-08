Неповзрослевшие взрослые

Как получается, что во взрослую жизнь вступают люди, абсолютно к ней не подготовленные? Морально они все еще пребывают в 10- или 15-летнем возрасте. Таким не повзрослевшим взрослым очень тяжело решать ежедневные проблемы, справляться со своими обязанностями. Как распрощаться с этим состоянием?

И снова я о ребенке внутри нас. Вообще, судя по всему, не повзрослевшие взрослые - это маркер нашего времени. Символ эпохи, так сказать…

Взрослые-дети

Тут и там двадцати-, двадцати пяти-, тридцатилетние люди, не понимающие как жить без совета, помощи и материальной поддержки родителей. Вечные студенты в тридцать. Большие дети в двадцать. Люди, так и не отделившиеся от родителей в тридцать пять-сорок, пятьдесят….

Я часто на своих сессиях слышу вот такой диалог:

- Я все время чувствую себя беспомощной (беспомощным) маленькой девочкой (мальчиком).

- А на сколько лет ты себя чувствуешь?

- Мне пять (семь, в крайнем случае восемь или десять).

- Расскажи об этом ребенке.

- Это маленькая девочка со светлыми волосами (например).

- А как ласково звала ее мама? За что хвалила?

И дальше много много-много слез и воспоминаний о том, чего хотелось и до сих пор хочется от мамы и папы, как не хватало любви и бережности. Как мало хвалили. Как не достаточно общались. Как часто оставляли в одиночестве и как это было невыносимо….Как жестоко наказывали……

К сожалению, поколение детей, выросших в условиях психологического, эмоционального и иногда, даже часто, физического насилия, которое было не только позволительно но и считалось необходимой частью процесса семейного воспитания, недополучило всего того, что помогает ребенку вырастить внутри себя достаточное количество и качество таких внутренних опор, которые позволяют чувствовать себя устойчивым компетентным, радостным и вообще Ценным Взрослым Человеком.

Я не хочу сейчас останавливаться на эмоциональном и физическом насилии в семье как явлении. Но это явление тоже отличительно для 1980-2000-х. Потому что, откуда взять ненасилие в семьях, где измученные домашним и профессиональным трудом в одном флаконе и инфантильными мужьями женщины, обязанные еще и успеть выдать порцию Любви своим детям и не оставившие времени для Любви к себе. Живущие для кого угодно, только не для себя, существующие без ощущения собственной ценности. Где взять Любви для детей, если семьи сплошь и рядом строились на принципе созависимости, а не Любви и этой самой Любви к себе и друг другу не предусмотрено было даже для самих взрослых? Конечно, некоторым иногда везло….. Но к сожалению так не многим!

Эти же люди, мои клиенты, говорящие на сессиях о том, что они часто чувствуют себя маленькими беспомощными детьми, несмотря на уже взрослый возраст, в других сессиях, обычно переживают о том, что без обозначения окружающими их ценностей и достоинств они не понимают, насколько они вообще ценны и успешны как люди. И, на всякий случай, обесценивают себя совсем. А дальше уже сильно страдают от ощущения своей никчемности, бесполезности, не ценности и не успешности…..При этом на самом деле, это как правило очень умные, тонкие, интеллигентные и достаточно успешные для того, чтобы иметь право это заметить, люди.

И есть еще нечто важное… все эти люди на всякий случай так стремятся к безупречности и идеальности, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать себя любимыми окружающими, что достигают на самом деле высоких результатов во многом. И…… Все равно не чувствуют себя достаточно ценными, компетентными, успешными, ибо нет предела совершенству!

Что же с этим делать? К сожалению единого для всех рецепта нет. Потому что так разнообразны личные истории людей и механизмы, образующие полное отсутствие внутренних опор, что можно написать целую книгу, и все равно не удастся помочь всем и каждому. Здесь может помочь только наполненное самоуважением, бережное, осторожное и долгосрочное самоисследование в индивидуальных встречах с психологом или на специально организованных для таких самоисследований тренингах.

Но одно упражнение-технику я все-таки здесь предложу. Как начало, первый шаг к выстраиванию внутренней опоры для себя.

Когда совсем не просто. Когда нет рядом никого, или обратиться за поддержкой к окружающим Вас людям Вам по какой-то причине так не просто, попробуйте остаться один на один с Собой. Чтобы обратиться к глубинам своей психики и найти ресурсы в трудной ситуации в себе самом.

Позаботьтесь о том, чтобы в течение тридцати минут Вам никто не мешал. Можете даже включить очень тихую красивую музыку, если хочется.

Закройте глаза и представьте поле. И дорогу. Представьте, что Вы идете по этой дороге все дальше и дальше. И вдруг дорога ведет в лес. Дальше вы идете по лесу. Представляйте в подробностях Ваш путь и все, что сопровождает Вас.

В один из моментов Вы видите дом. Представьте подробно, до мелочей, какой это дом. Вы подходите к этому дому ближе и видите, что дверь открыта. Вы входите внутрь. Представьте в подробностях, какой это дом внутри. Рассмотрите его своим внутренним взором. И вдруг из дальней комнаты Вам навстречу выходит человек, существо, животное…. Представьте, кто это и какое это существо, животное, или человек в подробностях.

Это существо очень радуется Вам. Оно проводит Вас в одну из комнат. В самую уютную…. Представьте в подробностях и это. Усаживает Вас. И теперь Вы можете поговорить с этим существом так, как Вам хочется. Рассказать обо всем, что Вас волнует. И спросить о чем угодно. Это существо знает ответ даже на тот вопрос, которым Вы мучаетесь вот уже так долго и не находите ответа…..Задайте этот вопрос…. И услышьте ответ……Теперь Вы можете приходить в этот дом, в гости к этому существу так часто как вам хочется. Потому что существо это – Ваше Высшее Я. На которое Вы можете опереться в трудную для Вас минуту….

А теперь не открывая глаз, опишите себя, который задавал вопросы. Какой Вы, сколько Вам лет и как Вы себя чувствуете?..... Это другая часть Вас…. Часть, которая нуждается в опоре, поддержке и заботе!

Вы откроете глаза, и окажется, что есть еще и третья часть Вас, это Вы Сами, обладающий двумя противоположностями: Вы, нуждающийся в поддержке, и…. существо внутри Вас, знающее ответы на Все трудные вопросы. И только Вам решать, когда Вы нуждаетесь в поддержке и хотите за ней обращаться к себе и другим, а когда можете поддержкой делиться с самим собой и другими людьми. Главное научиться Чувствовать Себя и быть с собой в честном и искреннем Контакте!опубликовано econet

Автор Елена Владимирова

Иллюстрации Igor Morski

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