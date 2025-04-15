Неправильная установка при стрессе: «Я позволю себе это, когда...»

Беда современного невротика в том, что война «живёт» исключительно у него в голове. Объективный стресс превращается в хронический. Ритуалы и неправильные установки его закрепляют.

Человек скручивается в тугой узел, потому что испытывает стресс. Массажист так это прямо и скажет: вот узел, вот узел, вот узел... Он эти «узлы» видит своими пальцами. Но как правило, человек, испытывающий стресс, до массажиста нескоро добирается. Он же – испытывает стресс, вы что. Поэтому он не может себе позволить никаких лишних денежных трат и посторонних отвлечений от самого важного дела – нелёгких дум.

Обсессивный нервоз

Добро пожаловать в обсессивный невроз!

Как лучше всего ожидать чуда?

Пренебречь, вальсируем!

Бабушка, вышивка и война

Война и новые сапоги

Сегодня мы поговорим об одной вредной установке, которая загоняет нас в стресс ещё глубже, делая наши узлы – труднораспутываемыми или вовсе – «мёртвыми».

Добро пожаловать в обсессивный невроз!

Один из вариантов обсессивного невроза (или тревожного расстройства) – изобретение и затем дотошное выполнение бессмысленных ритуалов «на удачу» или, скорее, «против беды». Счёт деревьев. Выстукивание навязчивой мелодии зубами или пальцами. Наступание на чёрный кирпичик.

Одним из таких ритуалов в стрессе – является запрет себе на удовольствия, привычные нам и любимые нами вне стресса. Невротик мыслит так: «Если я сейчас расслаблюсь и позволю себе какую-то радость, то...» А вот что – «то»?

А то! Последует «наказание»! Всё это, конечно, – вымышленные болезненные фантазии, никакого «наказания», разумеется, ниоткуда не последует.

Но «на всякий случай», «для подстраховки», человек перестаёт радоваться и расслаблять мышцы – тела и лица, чтобы не дай Бог не стало ещё хуже.

Как лучше всего ожидать чуда?

Лучше всего переживать трудности и ждать их конца так:

сидеть с каменным лицом,

с нахмуренным лбом,

с поджатыми губами

и сделав каменной каждую мышцу тела.

Иметь вид, как будто бы тебя сейчас вырвет.

Именно так и нужно поджидать желанную полосу везения – сидя в чаянии: когда же тревоги и проблемы разрешатся и утихнут и в дом к нам придёт – светлая полоса жизни.

Запомнили, как надо ждать счастья и радости?

А теперь постарайтесь сделать всё наоборот.

Пренебречь, вальсируем!

Давайте посмотрим правде в глаза.

Вот человек говорит себе, нахмурившись, «Я буду экономить» и переходит на самый дешёвый сорт кофе, который только продают в самых дешёвых же магазинах.

Это говорит о чём? Это говорит о том, что на самом деле человек хочет себя ритуально (читай – невротически) наказать. «Наказать», чтобы тут же выпросить у «богов» поблажки. Вариант самобичевания в современном мире.

Человек заключает воображаемый пакт с «высшими силами»: «Вот смотри, я унижу себя, я лишу себя радости, а за это ты меня не унизишь (потому что я уже сам себя унизил) и дашь мне то, что я у тебя прошу».

Когда человек даёт такие «обеты», он торгуется не с богами. Он страдает неврозом тревожности, обсессивно-компульсивным неврозом. Он выдумывает ритуалы.

Лишая свою жизнь чувственной радости и мелочей, облегчающих нам наше бытие, человек не придвигает, а наоборот – задвигает, отдаляет от себя минуту желанного окончания «полосы трудностей».

Но невротик этого пока не понимает. Хорошо, что невротик – всё-таки не психотик и значит ему это всё можно объяснить – когнитивной терапией, разговором.

Сколько же таких ритуалов, сходных с отказом от привычного кофе, нашли у себя и мои коллеги!

Одна моя коллега с ужасом вспомнила, что уже давно не принимала ванну (не бойтесь, она мылась, но ограничивалась быстрым душем), хотя ванну любила и любит!

Тот же припевчик: «Я сейчас не могу позволить себе понежиться в ванной». (Она срочно пишет диплом и боится, что получит не ту оценку).

«При чём здесь ванна?!» – спросите вы. Обсессивный невроз, батеньки, вот при чём. Невротическая «вера» в то, что только отказавшись мыться как тебе нравится – можно получить на защите «пятёрку».

Бабушка, вышивка и война

(Мама и убитый немцами вечер...)

У нас дома долго лежала неоконченная сумочка – вышитая наполовину гладью бабушкой. Она отложила вышивку, когда началась война со словами: «Я закончу сумочку, когда война закончится».

Война закончилась, а сумочка так и лежит, недовышитая бабушкой. И довышить её уже некому.

Ниток таких нет. Кстати, бабушка больше ни разу в жизни не бралась за рукоделие. Разве с неохотой показывала как шить болгарский крестик...

Война и новые сапоги

У Михаила Кузмина в его военной петроградской публицистике есть одно замечательное психологическое наблюдение. Как только началась Первая Мировая война – мирные жители Петербурга (теперь – Петрограда) вдруг перестали заказывать шить новые сапоги и стали именно что – щеголять поношенной обувью. Так они выражали свою неуверенность в завтрашнем дне, подавленное настроение и даже – патриотические чувства!

Владельцы стоптанных сапог встречали своих знакомых и говорили: «Вот кончится война, закажу тогда новые сапоги». Но война не кончилась, война затянулась на неопределённое время – война … скоро всем надоела! Люди просто перестали обращать на неё внимание.

Все как-то устали изображать из себя «живущих на вокзале и ждущих непонятно чего». И сапоги стали шить и заказывать сапожникам – опять.

Беда современного невротика в том, что война «живёт» исключительно у него в голове. Объективный стресс превращается в хронический. Ритуалы и неправильные установки его закрепляют.

Невротик переживает свою личную войну как бы – один. Поэтому он может и не заметить, что давно уже не улыбается и ходит в стоптанных сапогах. опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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