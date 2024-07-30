Неприятности - это великое благо и помощь

Начинается все с маленькой беды. Через время происходит что-то более серьезное. И вот несчастья набирают силу, атакуя нас и заставляя повторять: "Пришла беда - отворяй ворота". На самом деле этот ход событий имеет огромный смысл.

Знаете, почему неприятности происходят одна за другой? Это великое благо и великая помощь. Это странно звучит? Сейчас поясню.

Зачем нужна цепочка неприятностей. Это признаки шторма

Вы, наверное, заметили, что цепочка плохих событий начинается с небольшой проблемы, маленькой беды? А потом несчастья набирают силу. Как в шторм, волны все больше, а потом обрушивается девятый вал…

…Ночью мы ехали по трассе. Кругом мрак, чёрная осенняя ночь. Водитель устал, мы пятьсот километров проехали. Дорога плохая и очень темно. Утомился водитель.

И вдруг на обочине в свете фар появился нетрезвый мужчина. Он куда-то брёл… Откуда он взялся? Кругом лес. Опасности не было. Но водитель встревожился и как-то собрался. Стал очень внимательным и поехал осторожно.

И через некоторое время под колёса метнулась собака! Но мы ехали не быстро, а водитель был внимателен. Раздался визг тормозов. Неприятный звук! Экстренное торможение спасло пса. Он убежал, живой и здоровый. Мы успели затормозить вовремя, потому что водитель забыл об усталости после мужика на обочине. Он вспомнил, что на дороге могут быть непредвиденные случаи…

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Ну вот, через несколько километров нам в лоб вылетела машина. Беспечный водитель-гонщик решил обогнать фуру в запрещённом месте. Не видел нашу машину! И вылетел навстречу нам с огромной скоростью.

Наш водитель чудом ушёл от столкновения. Принял мгновенно меры. И все остались живы и невредимы на тёмной осенней дороге. Среагировал наш водитель!

Так вот. Маленькая проблема сделала человека внимательнее. Вторая проблема - ещё внимательнее. И это внимание спасло нам жизнь.

Вот почему неприятности часто идут одна за другой. Иногда это тренировка, подготовка к самой опасной неприятности. Проблемы держат нас в тонусе и лишают блаженной доверчивости. Мы становимся внимательнее с каждым разом. И чаще всего даже не знаем, от какой беды избавила нас череда проблем.

Мы были готовы отразить удар, перешагнуть через змею… Может, мы благополучно прошли мимо смерти? Кто знает? С каждой неприятностью внимание возрастает. И от последней, смертельной, мы благополучно спаслись благодаря подготовке. Она нас миновала. Мы от неё уклонились. Потому что были настороже.

Первые волны - предвестник девятого вала. Шторм начался, примите меры!

А насколько велика была опасность - мы иногда так и не узнаем. Плохое забывается быстро. Зато потом внимание позволяет нам увидеть возможности и шансы. Счастливый поворот судьбы. И благополучно прибыть в хорошее место…

Автор Кирьянова Анна

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