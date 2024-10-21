Непрошеная откровенность: когда вас поглощают и переваривают

Есть такие люди, которые буквально затапливают вас своей ненужной откровенностью. Подобная откровенность и болтливость - это настоящая агрессия, так и называется - «обволакивающая агрессия». Почему они себя так ведут? И как нам реагировать на эти душевные излияния?

Что вы чувствуете, когда человек вываливает на вас все подробности своей жизни? Откровенничает и выбалтывает все, вплоть до малейших деталей? Все интимные подробности, физические ощущения, эмоции? Вы не то что не просили об этом, - вы не знаете, куда деваться от этого словесного поноса и излияний. А человек продолжает опорожнять душу. Не раскрывать уже, а именно опорожнять.

Когда человек опорожняет перед вами душу

Вы чувствуете себя в ловушке. Вы испытываете неловкость и напряжение. Вам претит этот поток откровенности и болтливость. И правильно.

Потому что такой «искренний человек», - такими они себя считают, - производит поглощение. Он всасывает вас, поглощает, делает частью себя.

Он не считает вас отдельной личностью, которая заслуживает уважения и имеет личные границы. Он как спрут, поглощает вас. Вот что происходит в таком общении.

Эти люди выросли в семьях, где не было понятия о границах. Там обсуждали все физические отправления. Возможно, не закрывали дверь в туалет.

За общим столом говорили про интимные дела, работу кишечника и тому подобное. Даже если на вид вполне была благополучная семья. Но ни о каких границах там знать не знали. Вернее, не желали утруждать себя.

Дети лезли в родительскую постель когда вздумается. В двери комнаты никто не стучал, прежде чем зайти. И все непрерывно говорили без умолку, скандалили и мирились, переходили на крик…

Потом эти дети выросли. Они знают про границы. Но это неудобно и стесняет, не так ли? И есть отличный способ подпитки от других - поглощать их и высасывать силы.

Потому что ненужная откровенность и болтливость - это настоящая агрессия, так и называется - «обволакивающая агрессия».

Такой человек может себя контролировать. Но не желает. Ему удобнее и сытнее жить именно так. Он и в сети пишет незнакомым людям личные сообщения с подробными рассказами о себе.

Открыто описывает свои физиологические процессы. Делится ощущениями и эмоциями, обычно - крайне негативными. Стыдно и неловко читать публичные исповеди такого человека или вдруг увидеть его фотографии, на которых он стрижёт ногти на ногах.

Но теперь вы знаете, зачем он это делает. Он питается, поглощая других. И не надо из ложной деликатности позволять ему это делать.

Или прекратите контакт сразу.

Или вежливо скажите, что такие личные вещи вам неудобно слушать. Давайте поговорим о другом, хорошо?

…Но о другом они говорить не хотят. И быстро теряют интерес к общению; но вы ничего не потеряете, если такое общение завершится. Быть поглощенным и переваренным гораздо хуже.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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