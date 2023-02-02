Если родители не видят в своем ребенке личности, не берут во внимание его потребности и интересы, не уважают маленького человека, последствия могут быть самыми плачевными. Мамы любой ценой добиваются послушания. И не понимают, что важнее всего - принять своего ребенка.

Одной строкой: Родители - Дети

Лучший способ привязать к себе ребенка – это лишить его материнской любви.

Несчастная мать – мощное оружие против жизни

Один мальчик слушался свою маму. Он вырос и стал хорошим мальчиком. Второй мальчик был непослушным. Он тоже вырос и стал мужчиной.

Для того, чтобы принять родителя как человека, нужно сначала послать его как человека…

"Хороший ребенок" - это образ себя, идентичность, стиль жизни и тяжкое бремя.

У родителя, не принимающего своего ребенка есть два пути:

1. Убить его сразу.

2. Убивать его постепенно.

Обычно "выбирают" второй.

Как же иногда бывает непросто проглотить ложку дерьма, которую вам суют с любовью.

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Один из самых больших подарков, который могут сделать родители ребенку – отпустить его в жизнь без чувства вины и предательства.

В отношениях с гиперопекающей матерью у ребенка только два пути: путь инвалида и путь предателя.

Материнская любовь – мощнейшее оружие. И мать, не умеющая с ним обращаться, подобна обезьяне с гранатой.

С ребенком так: либо ты подбираешь ключик, либо ломаешь замок. Большинство родителей «выбирает» второе.

Для того, чтобы психологическое рождение состоялось, мать должна быть сама психологически живой.опубликовано econet

Автор Геннадий Малейчук

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