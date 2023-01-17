Несерьезное отношение мужчины: 5 признаков

У несерьезных отношений есть огромный минус – отсутствие ответственности за свои поступки между мужчиной и женщиной, полная свобода мыслей и действий.

Каждая женщина время от времени начинает прокручивать в голове варианты свадебного платья, возможные имена детей, планы обустройства дома и многие другие моменты совместной жизни со своей второй половиной. И прокручивает все это до тех пор, пока не задается вопросом: а насколько серьезны ее отношения и зайдут ли они так далеко?

Несерьезные отношения — словно слабо заваренный чай: ни вкуса, ни удовольствия. 5 признаков

Признак 1. Не знакомит с родственниками, родителями

Обычно знакомство с родителями девушки происходит на ранних этапах отношений. Семья, в которой есть дочь, а не сын, более беспокойная. Мать и отец хотят знать, с кем их взрослое чудо катается на машине, ходит в бары по ночам, и кто ее привозит под утро домой. Чтобы не возникало дополнительных вопросов и проблем, мужчина, в свою очередь, представляется родителям. Знакомство же с его родственниками зачастую проходит гораздо позже.

Расценивать как несерьезность то, что он оттягивает знакомство, можно только когда у мужчины отличные отношения с родителями. Определить это возможно по рассказам о совместных поездках, по разговорам и в целом по ситуациям, происходящим в его семье.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Мы не случайно обращаем на это внимание. Семья, в которой царит непонимание и ссоры, не является предметом гордости. Это лишь значит, что мужчина не желает встречи любимой с родственниками, потому что они могут испортить сложившееся хорошее впечатление о нем, плохо его зарекомендовать, не хочет обсуждения в семье его отношений, боится скандала ревнивой матери или попросту недостойного поведения. Потому для начала найдите причину нежелания знакомства, а уже после подозревайте в несерьезности.

Признак 2. Не знакомит с друзьями

Вот тут уже совсем другая ситуация. Родителей и родственников ведь мы не выбираем, а вот друзей – да. Мужчина, который годится своей спутницей, любит ее знакомить со своим окружением. Самое главное, чтобы это знакомство не напоминало демонстрации, на которой он хвастается скорее своим статусом, а не радостью общения со столь милой особой. В серьезных отношениях мужчина хочет познакомить свою женщину только со своим близким окружением.

Признак 3. Редкие встречи

Мужчина, который может забыть о встрече, редко звонит и появляется у вас в гостях – явно не настроен серьезно. Ведь любящий человек хочет проводить все свободные минуты вместе со своей половинкой. И дело вовсе не в постоянной занятости или внезапно возникших делах. Как правило, от серьезных отношений прячутся те, кто сильно ошибся в предыдущем партнере. Это лишь спасение от одиночества, которое необходимо в минуты, когда рядом нет друзей. Это выбор между ними и вами, в пользу первых.

Признак 4. Не приходит на помощь в трудную минуту

У несерьезных отношений есть огромный минус – отсутствие ответственности за свои поступки между мужчиной и женщиной, полная свобода мыслей и действий. Такие отношения часто называют дружбой с постельными элементами. Однако эта «дружба» предполагает помощь, взаимовыручку и уважение. Отличие их от серьезных отношений – это отсутствие планов на будущее, перспективы создания семьи. А если ваш партнер не хочет помочь в трубную минуту, то нужен ли вообще такой человек в вашем окружении? О каких отношениях с ним вообще может идти речь. Зачастую, несерьезные отношения необходимы, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся при отсутствии рядом близкого человека.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Признак 5. Не говорит о планах на будущее, о детях

Если мужчина не говорит о будущем или о детях, это вовсе не значит, что он относится не серьезно. Есть категория мужчин, которые не хотят строить далеко идущих планов для того, чтобы не сглазить. И ничего не поделать с этим. А вот когда при разговоре о детях или замужестве он становится раздражительным, вредным и придирчивым – верный признак того, что пройдет еще совсем немного времени и ваше общение полностью прекратится, потому что уже сейчас нет развития в отношениях. Они стоят на месте.

Однако стоит учитывать, что резкая реакция в разговоре о детях, может быть и тогда, когда у мужчины уже есть один ребенок от другой женщины, и он не хочет второго. А также об отсутствии физической возможности их иметь. Это ведь порождает комплексы.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet