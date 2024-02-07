Несколько волшебных слов, которые помогут управлять своим здоровьем и судьбой

Самовнушение имеет большое влияние на нас. Вы, наверно, замечали, что при позитивном настрое и дела ладятся, и настроение хорошее, и самочувствие бодрее. Если же мы сосредоточены на чем-то плохом, оно будто притягивается в нашу жизнь. Поэтому при помощи слова можно управлять своим здоровьем.

«У врача есть три средства в борьбе с болезнью - слово, растение, нож», - сказал когда-то великий врачеватель ибн Сина. И «слово» он ставил на первом месте. Почему слово может исцелять, ранить, убивать и вдохновлять?

Слово исцеляет

Вот 2 бесценных совета американского кардиолога Р. Элиота, известного специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям. Запомните их и всегда применяйте в трудную жизненную минуту. Ведь дороже здоровья нет ничего.

Совет №1. Не стоит огорчаться по пустякам.

Совет №2. Всё - пустяки.

Золотые слова! Согласны?

Любое слово несет в себе энергию, силу, заряд. Просто мы не замечаем этого. Слово воплощает мысль. Оно материализует то, о чем мы думаем.

Основателем современной концепции самовнушения является Эмиль Куэ. Он трудился аптекарем, и, когда выписывая больным лекарства, стал акцентировать внимание на том, что пациенты, уверенные в своем благополучном исцелении, выздоравливали намного быстрее. В результате Куэ посвятил себя вопросу самовнушения и даже открыл собственную клинику. Позже о нем узнал весь мир.

Формула самовнушения по Куэ – простая фраза, которая утверждает линию положительного развития всей вашей жизни: С каждым днем во всех отношениях мне становится все лучше и лучше. Формулу надо повторять не менее 20 раз. Чтобы не отвлекать внимание на счет при 20-кратном повторении фразы, Куэ рекомендовал использовать шнур с двадцатью узелками или бусы с большими бусинами на подвижной нитке. Эта процедура занимает не больше двух минут.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Самая прочная защита от недугов и инфекций - это неуклонная вера в свое здоровье и позитивные эмоции.

Ведь отрицательно заряженные мысли разрушают наше тело и душу.

Возьмем злость. Известно, что она может стать причиной заболеваний пищеварительного тракта.

Затяжная обида через время выливается в заболевания печени, поджелудочной, холецистит.

И наоборот, оптимисты не концентрируются на своих недугах, болезненных состояниях. Они умеют «переключаться» на хорошее, видеть во всем свои преимущества. Чтобы уберечь себя от заболеваний, вызванных негативными мыслями, полезно взять на вооружение один полезный совет стародавних мудрецов - радоваться жизни несмотря ни на что. Ведь если мы думаем о хорошем - надо ждать хорошего. Думаем о чем-то плохом – в нашу дверь вскоре может постучаться неприятность или болезнь.

Навязчивые мысли имеют свойство трансформироваться в убеждение, что это непременно произойдет. И такая вера порождает событие. Может, пора начать думать лишь о хорошем, планировать радостные события и не зацикливаться на негативе? опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet