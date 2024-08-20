НЕСКУЧНЫЕ родители: 7 признаков

✅НЕСКУЧНЫЕ РОДИТЕЛИ родители – это те, кто создаёт пространство любви, радости и развития для своих детей. Те родители, которые обращаются к своему внутреннему «Я-ребёнок», находя в этом удовольствие и ресурс для совместного творчества

Родители, приходящие ко мне на консультацию, часто жалуются, что детям с ними скучно. Дети предпочитают общение со сверстниками, часто задерживаются во дворе, неохотно проводят время с семьёй. Это вызывает у родителей чувство вины и обиды. Родители говорят, что готовы меняться и осваивать новые виды деятельности, но им нужны советы профессионала. Если с маленькими детьми дома можно поиграть и заняться совместным творчеством, то как «заманить» домой подростка, придумать сложно. Подростки быстро отдаляются от родителей, что естественно, однако, даже в этом случае связь с семьёй для них важна. Ведь именно в семье они могут найти ответы на интересующие их вопросы. А родители имеют возможность построить новые, уже диалогические отношения.

Родители, с которыми не скучно – 7 признаков

За советом я обратилась к своим детям. Мне, как маме двух дочерей 16 и 20 лет, понятно, что дети, вырастая, начинают проводить каникулы иначе: в поездках, с друзьями, на временной летней работе. И время совместного семейного отдыха сокращается, для меня, как шагреневая кожа. А так хочется вновь и вновь переживать драгоценные минуты общения, приключений. Я спросила своих дочерей: «Нескучные родители, какие они?». Вот ответы, которые я получила!

1. Это родители, у которых есть свои увлечения, хобби, которым они постоянно уделяют время. Они умеют играть на музыкальных инструментах, рисовать, танцевать, шить, мастерить что-либо. И могут обучить этому своих детей. (Оказывается, мои дети тайно гордились тем, что я интересуюсь кухнями наров мира и стараюсь каждую неделю готовить новое блюдо, пусть и не всегда удачно).

2. Родители, которые интересуются играми, книгами, музыкой, своих детей, смотрят вместе с ними фильмы, пытаются понять культуру их поколения. Я вспомнила, как младшая дочь настойчиво просила меня посмотреть с нею фильм «Потрошитель». Я согласилась после третьей её попытки меня уговорить. После просмотра и обсуждения фильма, она поделилась со мною своей мечтой стать врачом.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Хорошо, если у родителей есть свои друзья, и они с ними встречаются, а не только общаются по телефону, уходят к ним в гости. А дети спокойно могут побыть дома, пригласив к себе своих друзей. Здорово, если друзья родителей – интересные люди! Например, мои дети обожают мою подругу Нину. Они с нетерпением ждут её приезда. Когда Нина появляется, то у неё наготове тысяча идей, как поиграть с ними, устроить им конкурсы, куда поехать на экскурсию, какую песню спеть и проч. Мой хороший друг Георгий, который увлекается туризмом, водил в поход класс моей младшей дочери, где по ходу организовал полосу препятствий и экскурсию по истории Приморского края.

4. Нескучные родители – это те, кто может подурачиться, повеселиться, сделать неожиданный подарок. Например, побрызгаться водой на даче, сделать смешные селфи, устроить дома небольшой карнавал, накупить разного мороженного, поставить палатку в комнате и проч. Дети любили с нами подурачится а также, когда мы дарили им различные сертификаты, и они могли самостоятельно выбрать в магазине то, что хотели. Часто мы покупали разные вкусности и прятали их в квартире. Потом предлагали детям игру-поиск сокровищ.

5. Родители, которые рассказывают смешные истории из своей жизни. Не боятся говорить о своих ошибках и промахах. О том, какими они были, когда были детьми. Меня удивило то, что неидеальность родителей так привлекательна для детей! Моя история о том, как я провалилась на сцене, рассказывая басню – до сих пор дома притча во языцах.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

6. Любят путешествовать вместе с детьми. Чаще всего именно отпуск, путешествия вспоминаются как самые яркие и радостные события года. Если дети участвуют в сборах, то это объединяет всю семью совместными переживаниями и действиями. Мы всегда составляем списки вещей, заранее договариваемся о приобретении самого необходимого. Начинали путешествовать вместе, отправляясь на небольшие расстояния. Я отметила для себя, что во время сборов в поездку мои подростки приходили домой значительно раньше, предпочитая друзьям участие в подготовке к путешествию.

7. Родители, которые постоянно что-то затевают, будь то ремонт, приготовление нового блюда, приобретение домашней утвари, поездка и проч. Они просят детей о помощи, привлекают их к своей деятельности. Вспоминаю, как готовилась к экзамену в автошколе. Дети играли роль экзаменаторов. Они задавали мне вопросы, спрашивали о значении знаков, оценивали мои ответы. Это вызывало у них бурное веселье, особенно мои нелепые ответы и глупые ошибки!

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что нескучные родители – это те, кто создаёт пространство любви, радости и развития для своих детей. Те родители, которые обращаются к своему внутреннему «Я-ребёнок», находя в этом удовольствие и ресурс для совместного творчества.опубликовано econet

Автор Елена Станкевич

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet